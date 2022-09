English Finnish

WithSecure Oyj, Pörssitiedote, 2. syyskuuta 2022 klo 15.00



WithSecure Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta suoritusperusteisesta lisäosakejärjestelmästä yhtiön johdolle vuosille 2022–2026

WithSecure Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä yhtiön toimitusjohtajalle, johtoryhmän jäsenille sekä muille johtajille. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johtajien tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa johtajia sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin, ohjata heitä yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen, sitouttaa heitä yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen WithSecuren osakkeiden hankkimiseen, ansaintaan ja kertymiseen perustuva kannustinjärjestelmä.

Uudessa suoritusperusteisessa lisäosakejärjestelmässä 2022–2026 on yksi ansaintajakso, joka alkaa 1.9.2022 ja päättyy 30.11.2026. Järjestelmään osallistuville annetaan mahdollisuus ansaita WithSecuren osakkeita palkkiona WithSecure Oyj:n markkina-arvon kehityksen perusteella. Osallistujalle maksettava osuus enimmäispalkkiosta määräytyy yhtiön markkina-arvolle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Järjestelmään osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja on hankkinut WithSecuren osakkeita hallituksen ilmoittaman määrän. Osallistujat voivat investoida yhteensä 1,8–2,3 miljoonaa euroa WithSecuren osakkeisiin. Lisäksi palkkion maksaminen perustuu osallistujan voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä.

Järjestelmän palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana ansaintajakson päättymisen jälkeen. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkionmaksua. Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten suositellaan pitävän palkkiona maksetut osakkeet omistuksessaan johtoryhmään kuulumisensa ajan.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 21 henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 7 900 000 WithSecuren osakkeen arvoa mukaan lukien rahana maksettava osuus. Osakkeiden lopullinen määrä riippuu osallistujien hankkimien osakkeiden määrästä ja ansaintakriteerille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

