HTEC Group erwirbt Mistral Technologies und erweitert ihre Engineering-Basis in Südosteuropa auf über 2.000 Fachkräfte

SAN FRANCISCO, Sept. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- HTEC Group („HTEC“) ( www.htecgroup.com ), ein globales Unternehmen für Beratung, Software-Engineering und digitale Produktentwicklung mit Sitz in San Francisco gab heute bekannt, dass es das in Sarajevo ansässige Unternehmen Mistral Technologies übernommen hat. Durch den Zusammenschluss mit dem 300-köpfigen Team von Mistral ist HTEC jetzt das größte Technologieunternehmen in Bosnien und Herzegowina und beschäftigt fast 600 Experten im Land.



Weltweit ist das Team von HTEC auf über 2.000 Mitarbeiter angewachsen, mit Niederlassungen in ganz Südosteuropa – wo das Unternehmen in sechs Ländern tätig ist – mit Kreativ- und Beratungsbüros im Silicon Valley, in London, New York, Minneapolis, Amsterdam, Stockholm und Göteborg. Durch die Kombination von Design-Thinking aus dem Silicon Valley mit den besten SEE-Ingenieurtalenten an mehr als 20 Standorten unterstützt HTEC globale Kunden bei der digitalen Produktentwicklung – von der Strategie und Konzeption bis hin zu Design und agilem Engineering in großem Maßstab.

Mistral, das jüngste Mitglied der HTEC-Gruppe, wurde 2010 in Sarajewo gegründet und hat sich als bevorzugter Arbeitgeber für Ingenieurtalente in Bosnien und Herzegowina positioniert. Mistral verfügt über ein beeindruckendes Kundenportfolio von Fortune-500-Unternehmen.

„Der Aufbau starker, auf Vertrauen basierender Beziehungen, die Erbringung hervorragender Leistungen und die Schaffung zusätzlicher Werte für unsere geschätzten Kundenpartnerschaften standen schon immer im Mittelpunkt unserer Strategie, ebenso wie die Schaffung eines auf den Menschen ausgerichteten Arbeitsumfelds. Wir passen perfekt zur HTEC Group in Bezug auf unsere Werte und die Erbringung unserer Dienstleistungen, und ich bin zuversichtlich, dass wir schon bald weltweit der begehrteste Partner für die komplexesten technischen Herausforderungen sein werden“, kommentierte Mersed Camdzic, Mitbegründer und CEO von Mistral.

„Ich freue mich, sagen zu können, dass wir heute Mistral Technologies übernommen haben, eines der besten Technologieunternehmen in der Region, das eindeutig Marktführer in Bosnien und Herzegowina ist und dessen Leidenschaft, Führungsqualitäten, technische Exzellenz und Unternehmenswerte mit den unseren übereinstimmen. Auch in Zukunft werden wir die bei weitem talentiertesten technischen und kreativen Fachleute in Südosteuropa zusammenbringen und sie mit den Möglichkeiten des Weltmarkts vertraut machen“, so Aleksandar Cabrilo, Mitbegründer und CEO von HTEC.