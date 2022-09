O HTEC Group adquire a Mistral Technologies para aumentar a sua base de engenharia no sudeste da Europa para mais de 2000 profissionais

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

SÃO FRANCISCO, Sept. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- O HTEC Group (“HTEC”) ( www.htecgroup.com ), uma empresa global de consultoria, engenharia de software e desenvolvimento de produtos digitais com sede em São Francisco, anunciou hoje a aquisição da Mistral Technologies, com sede em Sarajevo. Unindo forças com a equipa de 300 pessoas da Mistral, a HTEC é agora a maior empresa de tecnologia da Bósnia e Herzegovina, empregando cerca de 600 especialistas no país.



Globalmente, a equipa da HTEC cresceu para mais de 2000 funcionários, com centros de desenvolvimento no sudeste da Europa – onde a empresa opera em seis países – tendo escritórios criativos e de consultoria localizados em Silicon Valley, Londres, Nova Iorque, Minneapolis, Amesterdão, Estocolmo e Gotemburgo. Ao combinar o pensamento de design localizado em Silicon Valley com os melhores talentos de engenharia do sudeste da Europa em mais de 20 locais, a HTEC oferece apoio a clientes globais com desenvolvimento de produtos digitais, desde estratégia e conceptualização ao design e engenharia ágil em escala.

A Mistral, o mais novo membro do HTEC Group, foi fundada em Saraievo em 2010 e posicionou-se como o empregador de eleição para talentos de engenharia na Bósnia e Herzegovina, uma impressionante carteira de clientes de empresas da Fortune 500.

“Criar relacionamentos fortes com base na confiança, oferecendo excelência e criando valor adicional para as nossas valiosas parcerias com clientes sempre esteve na vanguarda da nossa estratégia, além de um ambiente de trabalho centrado nas pessoas. Estamos perfeitamente alinhados com o HTEC Group em termos de valores e de prestação de serviços e estou confiante de que, em breve, nos tornaremos no parceiro mais desejado globalmente, para os desafios de engenharia mais complexos”, comentou Mersed Camdzic, cofundador e CEO da Mistral.

“Tenho o prazer de dizer que hoje adquirimos a Mistral Technologies, uma das melhores empresas de tecnologia da região, claramente líder de mercado na Bósnia e Herzegovina, com paixão, habilidades de liderança, excelência em engenharia e valores da empresa semelhantes aos nossos. No futuro, continuaremos a reunir os profissionais técnicos e criativos mais talentosos do sudeste da Europa e a expô-los a oportunidades de mercado global”, disse Aleksandar Cabrilo, cofundador e CEO da HTEC.