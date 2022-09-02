HTEC Group收购Mistral Technologies，将其在东南欧的工程人才群扩展到2000多名专业人士

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旧金山, Sept. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 总部位于旧金山的全球性咨询、软件工程与数字产品开发公司HTEC Group（以下简称为“HTEC”）（ www.htecgroup.com ）今日宣布已收购总部位于萨拉热窝的Mistral Technologies。HTEC加入到Mistral的300人团队中，现已成为波斯尼亚和黑塞哥维那规模最大的技术公司，在该国雇用了近600名专家。



HTEC的团队在全球范围内已发展到2000多名员工，在东南欧设有开发中心（公司在其中六个国家和地区开展业务），在硅谷、伦敦、纽约、明尼阿波里斯、阿姆斯特丹、斯德哥尔摩和哥德堡设有创意与咨询办事处。HTEC将硅谷设计思潮与20多个地点的最佳SEE工程人才相结合，为全球客户提供从战略和概念化到设计和大规模敏捷工程的数字产品开发支持。

HTEC Group的最新成员Mistral于2010年在萨拉热窝成立，并将自身定位为波斯尼亚和黑塞哥维那工程人才的首选雇主，是引人注目的《财富》500强公司客户组合。

Mistral联合创始人兼首席执行官Mersed Camdzic表示：“在相互信任的基础上建立牢固的关系、针对我们宝贵的客户合作伙伴关系提供卓越服务和创造更多价值，一直是我们所秉持的战略的重中之重，同时打造以人为本的工作环境。我们在价值观和服务交付方面的愿景与HTEC Group非常契合，我相信我们必将很快成为全球最理想的合作伙伴，共同应对最复杂的工程挑战。”

HTEC联合创始人兼首席执行官Aleksandar Cabrilo表示：“我很高兴地宣布，今天我们收购了该地区最优秀的技术公司之一Mistral Technologies；毫无疑问，这家公司是波斯尼亚和黑塞哥维那的市场领导者，拥有与我们公司非常契合的热情、领导技能、工程卓越和公司价值观。未来，我们将继续汇集东南欧最才华横溢的技术与创意专业人士，为他们提供各种全球性市场机会。”