HTEC Group 收購 Mistral Technologies 以將其在東南歐的工程基地擴大至 2,000 多名專業人員

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

三藩市, Sept. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 總部位於三藩市的全球諮詢、軟件工程和數碼產品開發公司 HTEC Group（「HTEC」） ( www.htecgroup.com ) 今天宣佈已收購總部位於薩拉熱窩的 Mistral Technologies。随著與 Mistral 的 300 人團隊合作，HTEC 現在是波斯尼亞和黑塞哥維那最大的科技公司，在該國僱用近 600 名專家。



HTEC 在全球的團隊已經擴展至 2,000 多名員工，公司在歐洲東南部六個國家開展業務並設有開發中心，並且在矽谷、倫敦、紐約、明尼阿波利斯、阿姆斯特丹、斯德哥爾摩和哥德堡設有創意和諮詢辦公室。透過將矽谷的設計思維與 20 多個地點的最優秀能源及環境學 (SEE) 工程人才結合，HTEC 支援全球客戶進行數碼產品開發，從策略和概念到大規模設計和敏捷工程。

Mistral 是 HTEC Group 的最新成員，於 2010 年在薩拉熱窩成立，並將自己定位為波斯尼亞和黑塞哥維那工程人才的首選僱主，並擁有令人讚歎的財富 500 強公司客戶組合。

Mistral 聯合創辦人兼行政總裁 Mersed Camdzic 表示：「在信任的基礎上建立牢固的關係、提供卓越服務並為我們珍貴的客戶合作夥伴關係創造額外價值，一直是我們最著重的策略，我們亦同時提供以人為本的工作環境。我們在價值觀和服務交付方面與 HTEC Group 不謀而合，我相信我們快將成為全球備受青睞的合作夥伴，以應對最複雜的工程挑戰，」

HTEC 聯合創辦人兼行政總裁 Aleksandar Cabrilo 表示：「我很高興今天收購 Mistral Technologies，這是該區最優秀的技術公司之一，顯然是波斯尼亞和黑塞哥維那的市場領導者，其熱誠、領導技能、卓越的工程技術與我們的公司價值觀吻合。展望未來，我們將繼續匯集歐洲東南部迄今最有才華的技術和創意專業人士，讓他們接觸全球市場的機會。」