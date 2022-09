Unibel : Evolution de la gouvernance d’Unibel

Suresnes, le 2 septembre 2022-18H

Evolution de la gouvernance d’Unibel

Bruno Schoch quitte ses fonctions de Président du Directoire

Eric de Poncins nommé Président du Directoire

Bruno Schoch quitte ses fonctions de Président et membre du Directoire d’Unibel. En conséquence, le Conseil de surveillance d’Unibel a décidé de nommer Eric de Poncins membre et Président du Directoire avec effet immédiat.

Florian Sauvin, Président du Conseil de surveillance d’Unibel et Antoine Fiévet, membre du Directoire d’Unibel et Président du Conseil d’administration de Bel déclarent : « Nous nous réjouissons de la nomination d’Eric à un moment important de l’histoire du Groupe. Nous souhaitons également remercier Bruno pour sa contribution à la réussite et au développement du Groupe depuis 2003. Il quitte ses fonctions avec un bilan solide sur lequel Eric pourra s’appuyer afin de poursuivre le déploiement de la stratégie du Groupe en étroite collaboration avec les équipes dirigeantes d’Unibel et de Bel ».

A propos de Unibel

Unibel, entreprise patrimoniale, est la société holding animatrice du Groupe Bel, un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur sur le segment du snacking sain. Son portefeuille de produits différenciés et d’envergure internationale tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Babybel®, Boursin®, Nurishh®, Pom’Potes® ou GoGo squeeZ®, ainsi qu’une vingtaine d’autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2021 un chiffre d’affaires de 3,38 milliards d’euros.



11 800 collaborateurs répartis dans près d’une soixantaine de filiales dans le monde contribuent à déployer la mission du Groupe : offrir une alimentation plus saine et responsable pour tous. Ses produits sont élaborés dans 29 sites de production et distribués dans près de 120 pays.

https://www.unibel.fr/

