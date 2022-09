CP : Astek acquiert Conmore et s’implante en Europe du Nord

English French

Le 31 août 2022

Astek acquiert Conmore et s’implante en Europe du Nord

Le Groupe Astek annonce l’acquisition de la société suédoise Conmore, spécialiste du conseil en technologies et de l’ingénierie, qui compte 150 collaborateurs à Göteborg et Stockholm, pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 13 m€.

Depuis plus de 30 ans, Conmore a su répondre aux attentes des grands groupes industriels en apportant son expertise en mécanique, systèmes embarqués et électronique, dans les secteurs du transport automobile, ferroviaire et de l’énergie.

Cette opération permet à Astek de s’implanter en Europe du Nord et de renforcer sa présence sur le continent européen.

« Je suis très heureux de permettre à Conmore de poursuivre sa croissance au sein d’un Groupe à l’expérience très solide et dont la forte présence dans le secteur du transport, de l’aérien, des télécom, de l’IT et de l’énergie en France et dans le monde apportera de nouvelles opportunités de développement. » a affirmé Joakim Olsson fondateur de Conmore.

Julien Gavaldon, Président du Directoire du Groupe Astek a ajouté : « L’acquisition de Conmore est une nouvelle étape clef dans notre développement. Outre une implantation en Europe du Nord qui nous ouvre de belles perspectives de développement, nous renforçons notre branche « intelligent industry » avec des compétences de haut niveau dans le développement de produit et sur les systèmes embarqués. Nous avons été séduits tant par l’expertise technique des collaborateurs de Conmore que par l’ambition de l’équipe managériale.

Nous sommes aujourd’hui en mesure d’accompagner de manière globale nos clients dans les secteurs de l’automobile, de la défense et du ferroviaire, grâce à nos implantations locales et à notre importante base en Pologne. Je suis très heureux de pouvoir associer dès à présent tous les collaborateurs de Conmore à l’aventure de développement d’Astek. »

En complément d’une croissance organique supérieure à 20%, le Groupe Astek prévoit de poursuivre sa politique d'acquisitions ciblées, afin d'atteindre dès 2022 la taille critique de 500 m€ de chiffre d'affaires, initialement visée à horizon 2024.

À propos d’Astek

Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, présent sur les 5 continents. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, Astek accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, et sur l’accompagnement et la montée en compétence de ses 6 400 collaborateurs qui s’engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie des systèmes complexes. En intégrant Conmore, le Groupe prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 500 m€ en 2022. https://astekgroup.fr

À propos de Conmore

Créée en Suède en 1991 autour d’une passion commune pour le développement de produits, Conmore s’emploie à résoudre les défis technologiques complexes rencontrés par ses clients, acteurs industriels mondiaux dans les secteurs du transport et de l’énergie. En s’appuyant sur sa politique de ressources humaines au cœur de la stratégie de l’entreprise, et en apportant ses expertises et son innovation à ses clients, Conmore est ainsi devenu un acteur incontournable en Ingénierie regroupant plus de 150 collaborateurs, entre Göteborg et Stockholm, https://conmore.se

Pièce jointe