Sunwing dévoile des incitatifs exclusifs pendant le mois de septembre et une nouvelle brochure numérique avec Princess Hotels & Resorts

MONTRÉAL, 02 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- En septembre, Sunwing invite les Canadiens à réserver leurs escapades automnales et hivernales dans les propriétés Princess Hotels & Resorts et à passer des vacances dignes de la royauté en profitant d’avantages de voyage exclusifs, notamment des tarifs réduits et des incitatifs pour les groupes et les voyageurs en solo.

Et ce n’est pas tout! Les voyageurs qui achètent un forfait vacances Princess Hotels & Resorts d’ici le 30 septembre 2022, pour des départs entre le 1er septembre 2022 et le 9 avril 2023, obtiendront automatiquement 10 participations au concours pour courir la chance de gagner un séjour tout compris de sept nuitées pour deux personnes au Tropical Deluxe Princess, récemment rénové, à Punta Cana, avec Sunwing. De plus, les clients qui ne font pas d’achat sont également admissibles, mais sont limités à une participation pendant la période de concours et doivent remplir un formulaire sur le site Sunwing.ca*.

Situées dans les destinations prisées de la Riviera Maya, au Mexique, et de Punta Cana, en République dominicaine, les propriétés Princess Hotels & Resorts offrent aux clients de tous les âges des escapades tropicales pittoresques. Faisant partie de l’une des chaînes hôtelières les plus populaires des Caraïbes, un choix de prédilection pour les clients de Sunwing, ces hôtels sont bien équipés pour répondre aux besoins de vacances des clients, avec une gamme d’options repas, y compris des buffets et des restaurants à la carte, des commodités haut de gamme, un service personnalisé et des chambres bien aménagées. S’inspirant de la beauté naturelle des environs, la chaîne hôtelière s’engage à protéger l’environnement dans chacune de ses destinations.

De plus, pour encourager les Canadiens à réserver leurs escapades dans les hôtels Princess cet automne et cet hiver, Sunwing offre tout au long du mois de septembre une variété d’incitatifs qui rehausseront l’expérience de vacances des clients. Pour les voyages entre le 1er septembre et le 31 octobre 2022, les voyageurs peuvent profiter de tarifs identiques pour les catégories de chambres surclassées dans certains hôtels Princess :

une suite Caribe de luxe au même prix qu’une chambre Caribe de luxe au Caribe Deluxe Princess à Punta Cana;

une suite familiale au même prix qu’une chambre tropicale de luxe au Tropical Deluxe Princess à Punta Cana;

une suite junior de luxe au même prix qu’une suite junior au Grand Sunset Princess All Suites and Spa Resort à la Riviera Maya.



Pendant cette même période, les voyageurs en solo pourront séjourner sans supplément en occupation simple dans des catégories de chambres sélectionnées au Punta Cana Princess All Suites Resort Spa et au Platinum Yucatan Princess All Suites Resort and Spa. Les familles et les amis bénéficient de tarifs de groupe exclusifs, ainsi que de la gratuité pour le huitième adulte sur les réservations effectuées au plus tard le 30 septembre 2022.

Pour encore plus d’inspiration de vacances, les voyageurs qui finalisent leurs plans d’automne et d’hiver peuvent consulter la nouvelle brochure numérique Princess Hotels & Resorts de Sunwing, mettant en vedette les plus récentes et les plus belles réalisations de la chaîne hôtelière sous les tropiques. Cette brochure numérique comprend une entrevue exclusive avec Manuel Serrano, directeur commercial des Princess Hotels & Resorts des Caraïbes et du Mexique, qui présente les coulisses des investissements réalisés par la marque afin de rehausser ses propriétés à Punta Cana, tandis que les groupes et les grandes familles peuvent obtenir des informations exclusives des experts de Sunwing et des influenceurs sur ce qui en fait un excellent choix pour leurs escapades. Les vacanciers auront un avant-goût de l’avenir de la marque, et les couples qui envisagent de célébrer leur mariage à destination avec Princess trouveront l’inspiration qu’ils désirent, et bien plus encore.

Pour plus d’informations ou pour faire une réservation, veuillez contacter votre agent de voyages ou visiter www.sunwing.ca.

*Des modalités et conditions s’appliquent.

