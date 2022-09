Konica Minolta dévoilera l’AccurioLabel 400 au Labelexpo Americas

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 02 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta), chef de file des solutions d’impression et d’emballage industrielles et commerciales, participera au Labelexpo Americas, du 13 au 15 septembre à Chicago, en Illinois. Elle exposera au kiosque 5803 sa gamme complète de presses à étiquettes, dont, pour la première fois aux États-Unis, la presse cinq couleurs AccurioLabel 400.

D’abord conçues comme des produits d’entrée de gamme abordables dans le domaine de l’impression numérique de haute qualité pour les transformateurs d’étiquettes de petite et de moyenne taille, les presses AccurioLabel sont aujourd’hui largement adoptées par les grandes entreprises. Selon IDC, Konica Minolta domine d’ailleurs actuellement le marché américain des étiquettes, détenant une part de 41 % au premier trimestre de 2022. L’entreprise s’attend à ce que l’ajout de l’AccurioLabel 400 lui permette de se tailler une place encore plus grande.

Prévue pour le printemps 2023, l’AccurioLabel 400 permettra aux clients d’élargir leurs activités dans les marchés florissants de la production numérique d’étiquettes et d’emballages. La nouvelle presse intégrera toutes les technologies de pointe de Konica Minolta, dont le module intelligent d’optimisation de la qualité IQ-520, qui assure l’uniformité des couleurs et le contrôle du repérage en temps réel. Elle comprend aussi un cinquième réservoir pour le toner blanc qui multiplie les possibilités créatives, une résolution équivalant à 3 600 x 2 400 ppp et de nombreuses fonctions de contrôle automatisé pour accroître la productivité.

« Nous avons des technologies incroyables à présenter au Labelexpo, dont un formidable aperçu de deux nouveaux appareils, l’AccurioLabel 400 et la PKG-1300. Ceux-ci rendront l’impression numérique de haute qualité d’étiquettes et d’emballages plus rapide, plus facile et plus abordable pour les imprimeurs commerciaux, les transformateurs et leurs clients, s’enthousiasme Dino Pagliarello, vice-président directeur de la gestion des produits et de la planification chez Konica Minolta. Nous braquerons les projecteurs sur l’AccurioLabel 400. En créant cette presse à partir de notre produit à toner phare et en y intégrant la technologie de l’IQ-520 et un cinquième réservoir optionnel pour le toner blanc, nous ajoutons tout un éventail de fonctionnalités que nous n’offrions pas sur le marché des étiquettes jusqu’à maintenant. Voilà qui nous permettra de nous démarquer. »

Konica Minolta présentera également la presse à étiquettes numérique AccurioLabel 230 et le DC330 Mini de GM. Combiné aux presses à étiquettes de Konica Minolta, ce dernier fournit une solution d’impression et de finition numérique compacte et complète pour les étiquettes. Il s’agit d’un finisseur d’étiquettes qui permet l’ajout de vernis UV, avec des options de vernissage sélectif, de pellicule, de lustre prononcé et de dorure à froid. Il comporte aussi des emporte-pièce et une bobineuse-refendeuse pour produire des étiquettes entièrement finies. Modelé sur la plateforme DC330 de GM, cet appareil a été repensé et peaufiné sur huit générations et comprend de nouveaux composants électroniques, un panneau de contrôle redessiné et une interface utilisateur modernisée.

Aussi à voir au kiosque : un aperçu technologique de la presse numérique couleur pour emballages PKG-1300. Pouvant atteindre une qualité d’image supérieure de 1 200 x 1 200 ppp, cette presse prend en charge les supports non couchés ou couchés à l’argile d’une épaisseur de 1 à 50 mm. Elle utilise une encre pigmentaire à base d’eau sans danger pour les marchés des aliments et des cosmétiques et se décline en trois configurations pouvant intégrer des alimenteurs et des empileuses automatiques pour améliorer la productivité et l’efficacité.

Konica Minolta profitera aussi de l’occasion pour faire connaître son plan d’action environnemental à long terme, qui vise la carbonégativité d’ici 2030 et une réduction de 80 % des émissions de CO 2 sur l’ensemble du cycle de vie de ses produits d’ici 2050. Pour réaliser sa mission, l’entreprise s’est notamment associée depuis deux ans à l’Arbor Day Foundation afin de planter 20 000 arbres pour redonner vie aux forêts nationales américaines. Les visiteurs pourront inscrire leur nom sur une étiquette spéciale et la coller sur un arbre intégré au kiosque. Après l’événement, Konica Minolta plantera un arbre pour chaque étiquette recueillie.

« Je suis ravie d’accueillir Konica Minolta au Labelexpo Americas 2002, déclare Lisa Milburn, directrice générale de Labelexpo Global Series. Le lancement mondial de la presse numérique AccurioLabel 400 de Konica Minolta est une autre excellente raison pour les transformateurs d’étiquettes de participer au Labelexpo Americas en septembre, au moment où l’industrie nord-américaine poursuit sa transition de l’analogue au numérique. »

Durant l’événement, Konica Minolta tiendra une conférence de presse le mardi 13 septembre de 12 h à 12 h 30 (HE), dans la salle 13 de la suite de conférence jouxtant la salle d’exposition. L’entreprise fera aussi partie du circuit Digital Embellishment Trail, qui permettra aux participants d’explorer toute la gamme des options de décoration numérique.

Les visiteurs du kiosque auront également droit à des démonstrations virtuelles de la JETvarnish 3D Web de MGI et Konica Minolta et à des échantillons. Des experts seront sur place pour faire des démonstrations de produits et répondre aux questions. Si vous souhaitez vous entretenir avec l’un des experts en produits de Konica Minolta, cliquez ici.

