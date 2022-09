Expereo ernennt im Rahmen der fortlaufenden Investitionsstrategie neuen General Counsel und SVP of Enterprise Sales

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

AMSTERDAM, Sept. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Expereo, der weltweit führende Anbieter von Managed Network-Lösungen, begrüßt Sujata Kukreja, General Counsel, und Scott Zarriello, SVP Enterprise Sales, in seinen Reihen. Beide Ernennungen sind Teil einer fortlaufenden globalen Investitionsstrategie, die darauf abzielt, die Lösungen und Erfahrungen in allen Regionen auf die Kundennachfrage abzustimmen und gleichzeitig auf der ganzen Welt denselben erstklassigen Service zu bieten.



„Der steile Wachstumskurs von Expereo wurde durch einen großen Zustrom an Talenten vorangetrieben. Ich freue mich sehr, die Erweiterung des Führungsteams durch Sujata und Scott bekannt zu geben, die maßgeblich an der Entwicklung nahtloser Kundenlösungen auf der ganzen Welt beteiligt sein werden. Scott bringt seine Erfahrung und sein Talent in unser dynamisches Vertriebsführungsteam ein. In seiner Rolle als unser neuer Senior Vice President of Enterprise Sales, Americas, wird er das Potenzial des amerikanischen Marktes weiter ausbauen“, kommentierte Irwin Fouwels, Chief Executive Officer von Expereo.

Sujata Kukreja war zuvor bei Knauf tätig, wo sie die Geschäfte in der APAC-Region leitete und für die Einhaltung von rechtlichen und ESG-Vorschriften, Governance und Risikomanagement zuständig war. Ihr Erfahrungsschatz bei der Bereitstellung praktischer und innovativer regulatorischer Lösungen auf globaler Ebene wird für die weitere Expansion und die internationalen Geschäftsaktivitäten von Expereo von entscheidender Bedeutung sein.

„Ich setze mich leidenschaftlich dafür ein, dass Unternehmen auf ethische und nachhaltige Weise wachsen und sich entwickeln. Ich freue mich darauf, in meiner neuen Funktion mein Fachwissen einzubringen und Teil der Erfolgsgeschichte von Expereo zu sein“, so Sujata Kukreja, jetzt General Counsel von Expereo.

Scott Zarriello war zuvor bei Vodafone tätig, wo er als VP of Global Sales and US Operations das strategische Vertriebsteam für Outsourcing und Managed Services leitete. Seine mehr als 30-jährige Erfahrung in der Technologie- und Telekommunikationsbranche wird entscheidend dazu beitragen, die globale Vertriebsstrategie von Expereo auszurichten und gleichzeitig die Lösungen und Serviceangebote auf die regionalen Kundenbedürfnisse zuzuschneiden.

„Die Ergebnisse zu liefern, die unsere Kunden brauchen, um zu wachsen und zu gedeihen, hat für mich oberste Priorität. Ich freue mich unglaublich darauf, dem Team von Expereo beizutreten und die Expertise des Unternehmens im Bereich Konnektivität auf globaler Ebene mit innovativen Lösungen weiter auszubauen“, sagte Scott Zarriello, neuer SVP of Enterprise Sales bei Expereo.

Über Expereo



Expereo ist ein weltweit führender Anbieter von verwalteten Netzwerklösungen, darunter Global Internet, SD-WAN/SASE und Enhanced Internet. Mit einer umfassenden globalen Reichweite ist Expereo der vertrauenswürdige Partner von 30 % der Fortune 500-Unternehmen. Expereo unterstützt Unternehmens- und Regierungsstandorte in mehr als 190 Ländern und hilft Kunden, ihre Produktivität zu steigern und ihre Netzwerke und Cloud-Services mit der Agilität, Flexibilität und dem Wert des Internets zu ertüchtigen – bei optimaler Netzwerkleistung.

Expereo wurde im Februar 2021 von Vitruvian Partners übernommen. Das internationale Wachstumskapital- und Buyout-Unternehmen erwarb eine Mehrheitsbeteiligung von der führenden europäischen Private-Equity-Gesellschaft Apax Partners sas.

Weitere Informationen finden Sie unter www.expereo.com .

Emese Csikai

Senior Account Executive

emese@grammatikagency.com