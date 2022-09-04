作为持续投资战略的一部分，Expereo任命新任法律总顾问和企业销售高级副总裁

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阿姆斯特丹, Sept. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的托管网络解决方案提供商Expereo欢迎法律总顾问Sujata Kukreja和企业销售高级副总裁Scott Zarriello加入其团队。这两项近期任命均是Expereo持续全球投资战略的一部分，旨在根据客户需求为各区域进一步定制各种解决方案和体验，同时在全球保持同样的一流服务。



Expereo首席执行官Irwin Fouwels评论道：“Expereo的强劲增长轨迹是由大量人才涌入推动实现的。我很高兴地宣布公司的领导团队得以扩充，Sujata和Scott的加入必将在全球范围内创建无缝客户解决方案方面发挥重要作用。 Scott为我们充满活力的销售领导团队带来了自己的经验和才华。就任我们美洲企业销售新任高级副总裁后，他将进一步开发美国市场的潜力。”

Sujata Kukreja加入Expereo前曾供职于Knauf，她领导着Knauf亚太地区的运营，管理法律和ESG合规、治理与风险管控。她在全球范围内提供实用创新监管解决方案的丰富经验将是推动Expereo不断扩张和开展国际业务运营的关键。

Expereo新任法律总顾问Sujata Kukreja表示：“我热衷于确保企业以符合道德和可持续的方式实现成长与发展。我很高兴能够在新职位中利用自身的专业知识，为Expereo的持续成功贡献力量。”

Scott Zarriello加入Expereo前曾供职于Vodafone，他在此担任全球销售和美国运营副总裁，领导外包和托管服务高级战略销售团队。他在技术和电信行业积逾30多年的经验，将助力协调Expereo的全球销售战略，同时根据区域客户的需求定制各种解决方案和服务。

Expereo新任企业销售高级副总裁Scott Zarriello表示：“为我们的客户提供成长和繁荣所需的各种成果是我的第一要务。我非常高兴能够加入Expereo团队，并利用各种创新解决方案继续巩固公司在全球范围内的连接专业知识。”

关于Expereo

Expereo是领先的托管网络解决方案提供商，业务涉及全球互联网、SD-WAN/SASE以及增强型互联网等领域。凭借广泛的全球业务影响力，Expereo是《财富》500强企业中30%的公司所信赖的合作伙伴。公司为超过190个国家和地区的企业及政府网站提供技术支持，帮助众多客户提高生产力，并为其网络及云服务赋予互联网的敏捷性、灵活性和价值，同时兼具最佳网络性能。

Expereo于2021年2月被Vitruvian Partners收购。这家国际成长资本及控制股权收购企业从领先的欧洲私募股权公司Apax Partners sas手中收购了多数股权。

如需了解更多信息，请访问： www.expereo.com 。

Emese Csikai

高级客户主任

emese@grammatikagency.com