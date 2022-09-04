Expereo 任命新的總法律顧問和企業銷售高級副總裁作為持續投資策略的一部分

| Source: Expereo Expereo

Amsterdam, NETHERLANDS

阿姆斯特丹, Sept. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作為全球領先的託管網絡解決方案提供商，Expereo 歡迎總法律顧問 Sujata Kukreja 和企業銷售高級副總裁 Scott Zarriello 加入其中。最近的任命都是持續全球投資策略的一部分，可根據客戶的需求進一步為所有地區度身定製解決方案和體驗，同時在世界各地維持同樣的一流服務。

Expereo 行政總裁 Irwin Fouwels 表示：「Expereo 的驚人增長軌跡由大量人才的流入而推動。我很高興宣佈透過 Sujata 和 Scott 的加入來擴展領導團隊，他們將在全球各地建立無縫的客戶解決方案方面發揮重要作用。Scott 為我們動態的銷售領導團隊帶來他的經驗和才能。作為我們在美洲的企業銷售新高級副總裁，他將進一步發展美國市場的潛力。」

Sujata Kukreja  從 Knauf 加入 Expereo ，她領導亞太區的業務，管理法律和 ESG 合規、治理和風險管理。她在全球提供實際和創新監管解決方案方面擁有豐富經驗，對 Expereo 的持續擴展和國際業務營運至關重要。

Expereo 新的總法律顧問 Sujata Kukreja 說道：「我對確保企業以道德和可持續的方式發展充滿熱情。我很高興能在新職位上運用我的專業知識，成為 Expereo 持續成功故事的一部分。」

Scott Zarriello   從 Vodafone 加入 Expereo ，擔任全球銷售和美國營運副總裁，領導高級策略銷售團隊提供外判和管理服務。他在科技和電信行業擁有超過 30 年的經驗，將有助於調整 Expereo 的全球銷售策略，同時為地區客戶需求提供定制解決方案和服務。

Expereo 新企業銷售高級副總裁 Scott Zarriello 評論說:「提供客戶增長和蓬勃發展所需是我的首要任務。我很高興能加入 Expereo 團隊，並繼續發展公司在全球範圍內的連接專業知識和創新解決方案」

關於 Expereo
Expereo 是全球領先的網絡託管解決方案提供商，包括全球互聯網、SD-WAN/SASE 及加強型互聯網。Expereo 在全球擁有廣泛的影響力，是 30% 的財富 500 強公司值得信賴的合作夥伴。它為 190 多個國家／地區的企業和政府網站提供支援，透過互聯網的敏捷性、靈活性和價值以及最佳的網絡性能，協助客戶提高生產力，並加強他們的網絡及雲端服務。

Expereo 於 2021 年 2 月被 Vitruvian Partners 收購。該國際成長資本及收購公司從領先的歐洲私募股權公司 Apax Partners SAS 手中，收購了 Expereo 的多數股權。

如欲了解更多詳情，請瀏覽： www.expereo.com

Emese Csikai
高級客戶主任
emese@grammatikagency.com