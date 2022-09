Alation nommée leader du marché dans le rapport de BARC sur les plateformes de veille des données

French German

REDWOOD CITY, Californie, 04 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc ., société de premier plan du secteur des solutions de veille des données d'entreprise , a été nommée leader du marché dans le premier rapport de BARC sur les plateformes de veille des données , reconnaissant ainsi l'exécution convaincante sur le marché de la société et sa solide trajectoire de croissance mondiale année après année. Le rapport souligne la capacité démontrée d'Alation à aider les entreprises à créer une culture des données dans laquelle tout le monde peut trouver, comprendre et faire confiance aux données.



Le rapport de BARC sur les plateformes de veille des données évalue les fournisseurs internationaux les plus importants de plateformes modernes de veille des données en se basant sur un vaste catalogue de critères et les évaluations des clients. En tant que pionnière dans des catégories telles que la gestion des métadonnées , la gouvernance des données et le catalogage des données , Alation fait désormais figure de précurseur de la veille des données , une catégorie qui combine un éventail de différents composants de données dans un espace de marché plus large. De la même manière que le tissu des données aide à assembler la mosaïque du paysage des données d'entreprise d'une organisation, BARC définit la veille des données agile comme le tissu correspondant pour les métadonnées.

Son rapport évalue les fournisseurs via des scores complets basés sur un ensemble détaillé de critères, notamment la portée mondiale du produit, le chiffre d'affaires total de la société, la fonctionnalité du produit en tant que catalogue de données indépendant et les capacités de gouvernance des données. Comme indiqué dans le rapport de BARC sur les plateformes de veille des données, Alation :

A enregistré une solide trajectoire de croissance mondiale année après année, en particulier dans les régions EMOA et APAC, où la société devrait continuer à étendre son réseau de partenaires.

Fournit une stratégie de produits et une feuille de route solides, illustrées par le lancement du Service Cloud Alation pour Snowflake, une nouvelle offre qui permet aux organisations de toutes tailles de cataloguer et de gérer les données sur la plateforme de Snowflake.

Démontre une capacité évidente à partager la sagesse participative, générant une plus grande confiance dans l'analyse et l'IA/AM en connectant chaque individu à des données gouvernées de haute qualité et les uns avec les autres.

Fournit un soutien pour les métadonnées comportementales, qui offrent une ressource supplémentaire précieuse sur la façon dont les métadonnées sont traitées au sein d'une organisation.

« Une plateforme de veille des données pose les bases pour les organisations de la création d'une culture des données et permet à quiconque au sein de l'entreprise de trouver, comprendre et faire confiance aux données », a déclaré Satyen Sangani , PDG et cofondateur d'Alation. « Nous sommes fiers d'être reconnus comme un leader du marché par le rapport de BARC sur les plateformes de veille des données. Alation aide plus de 400 entreprises à tirer le meilleur parti de leurs données, et c'est pourquoi nous sommes constamment reconnus par les plus grands cabinets d'analyse du secteur. Parallèlement à l'expansion d'Alation à l'échelle mondiale, nous sommes ravis de soutenir les organisations alors qu'elles surmontent leurs défis en matière de données et génèrent un engagement et une adoption généralisés de données dignes de confiance. »

« Les organisations comprennent la valeur et les avantages significatifs apportés par les plateformes de veille des données », a commenté Timm Grosser , analyste principal des données chez BARC. « En analysant le marché, Alation a été sélectionnée comme un leader évident dans notre rapport sur les plateformes de veille des données pour sa capacité démontrée à aider ses clients à accélérer la gouvernance des données , à organiser des données d'entreprise précieuses et à choisir parmi les données qui répondent à leurs besoins. Alation a affiné et maîtrisé les capacités de catalogage tout en s'élargissant pour soutenir la collaboration des données, la gouvernance des données et les offres d'automatisation, catalysant ainsi le passage à une approche commerciale axée sur les données. »

BARC décrit la veille des données comme « une approche intelligente et automatisée pour extraire, collecter et connecter des connaissances expertes afin d'obtenir de la valeur commerciale », ce qu'Alation exécute avec expertise à travers le mariage de la veille des données et de la brillance humaine. Le rapport aborde explicitement les plateformes de veille des données, couvrant trois domaines principaux : extraction intelligente et automatisée, collecte et mise en place de liens réciproques pour les sources de métadonnées cloisonnées et disparates ; prise en charge intelligente de la conservation et de l'approvisionnement participatif des métadonnées générées par l'humain et la machine ; et analyse intelligente et flexible des métadonnées pour fournir une assistance augmentée et automatisée pour les besoins de divers rôles d'utilisateurs.

Ce rapport fait suite à la récente nomination d'Alation dans la Constellation ShortList™ pour la gestion des métadonnées, le catalogage des données et la gouvernance des données au troisième trimestre 2022 pour la troisième année consécutive, sa reconnaissance en tant que leader dans l' évaluation 2022 des fournisseurs internationaux de logiciel de catalogue de données d'IDC MarketScape pour la deuxième année consécutive, sa nomination en tant que fournisseur de premier plan dans l' étude de marché du catalogue de données Wisdom of Crowds 2022 de Dresner Advisory Services pour la sixième année consécutive, ainsi que sa reconnaissance comme partenaire de gouvernance des données de l'année par Snowflake , la société spécialisée dans les clouds de données, pour la deuxième année consécutive.

À propos d'Alation

Alation est le leader des solutions de veille des données d'entreprise, y compris la recherche et la découverte de données, la gouvernance des données, la gestion des données, l'analyse et la transformation numérique. L'offre initiale d'Alation domine le marché du catalogue de données. Grâce à son puissant moteur d'analyse comportementale, à ses capacités de collaboration intégrées et à ses interfaces ouvertes, Alation associe l'apprentissage automatique à des connaissances humaines pour relever avec succès les défis les plus exigeants dans la gestion des données et des métadonnées. Plus de 400 entreprises stimulent la culture des données, améliorent la prise de décision et obtiennent des résultats commerciaux avec Alation, y compris AbbVie, Allianz Global Investors, American Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, General Mills, Munich Re, NASDAQ, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia et Vistaprint. Basée dans la Silicon Valley, Alation a été classée dans la liste des meilleurs lieux de travail d'Inc. Magazine à trois reprises et fait partie des Best Workplaces™ for Women au Royaume-Uni en 2022. La société est soutenue par des investisseurs en capital-risque de premier plan, notamment Blackstone, Costanoa, Data Collective, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood, Salesforce, Sanabil, Sapphire et Snowflake Ventures. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site www.alation.com/why-alation .

À propos de BARC

BARC (Business Application Research Center) est l'une des principales sociétés d'analyse de logiciels d'entreprise en Europe. Elle se concentre sur les domaines des données, de la veille stratégique (BI) et de l'analyse, de la gestion de contenu d'entreprise (ECM) et de la gestion de la relation client (CRM). La société a été fondée en 1999 en tant que spin-off de la Chair of Business Administration et de Information Systems de l'université Julius-Maximilians de Würzburg. Aujourd'hui, BARC combine recherche empirique et théorique, expertise technique et expérience pratique, y compris un échange constant avec tous les acteurs du marché.