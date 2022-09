Présentation à la direction d'International Seaways

French German

NEW YORK, 04 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Famatown Finance Limited (« Famatown »), une société indirectement contrôlée par des fiducies établies par M. John Fredriksen1 et membre de The Seatankers Group, qui est le plus grand propriétaire d'actions ordinaires, sans valeur nominale (« action ordinaire ») d'International Seaways, Inc. (« International Seaways ») (NYSE : INSW) possédant environ 16,6 % des actions ordinaires en circulation, a fait aujourd'hui une présentation à certains membres de l'équipe de direction d'International Seaways, suite à sa lettre du 10 mai 2022 adressée au conseil d'administration. Famatown a publié la présentation parallèlement à la déclaration suivante :



« The Seatankers Group continue de croire qu'International Seaways possède une plateforme attrayante dotée d'actifs précieux, et qu'elle est bien positionnée pour capitaliser sur la reprise mondiale du marché des produits et du transport du pétrole brut.

Comme indiqué dans notre lettre adressée au conseil d'administration le 10 mai 2022, The Seatankers Group continue d'encourager International Seaways à ajouter deux nouveaux administrateurs à son conseil d'administration, connaissant bien l'approche de The Seatankers Group qui a fait ses preuves pour la création de valeur. The Seatankers Group continue d'espérer que nous pourrons continuer à travailler en collaboration avec le conseil d'administration d'International Seaways pour réaliser cette représentation du conseil d'administration et débloquer de la valeur pour les actionnaires. »

La présentation est disponible à l'adresse https://ml.globenewswire.com/Resource/Download/6dd2d2d3-5059-4b75-8bd9-6d8dbcdb09e3

Mises en garde

Les énoncés contenus dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs au sens de l'article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Les énoncés prospectifs comprennent des mots ou des expressions tels que « anticiper », « croire », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de » , « planifier », « projeter », « pourrait », « peut », « devrait », « fera » et des mots similaires, et incluent spécifiquement des énoncés relatifs à la performance financière future et à la valeur pour les actionnaires. Les énoncés prospectifs sont ambitieux et ne constituent pas des garanties ou des promesses que ces attentes, plans ou objectifs seront atteints. Ils sont également assujettis à de nombreux risques, incertitudes et hypothèses pouvant entraîner une variation sensible des résultats réels par rapport à ceux indiqués. Chaque énoncé prospectif n'est valable qu'à la date de l'énoncé particulier, et nous déclinons toute obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif ou autre, sauf si la loi l'exige et nonobstant toute pratique historique consistant à le faire.

Contact auprès des investisseurs et des médias :

Elena Varnava

elena.varnava@seatankers.com.cy

+ 357 25 858300

1 Les bénéficiaires des fiducies sont des membres de la famille de M. Fredriksen. M. Fredriksen n'est ni bénéficiaire ni administrateur des fiducies. Par conséquent, M. Fredriksen n'a aucun intérêt économique dans l'action ordinaire et M. Fredriksen décline toute responsabilité quant au contrôle sur l'action ordinaire, à l'exception de toute influence indirecte qu'il pourrait avoir auprès du fiduciaire des fiducies, en sa qualité de constituant des fiducies.