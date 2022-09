Hepsor ASi tütarettevõte ostis Riias kinnistu, millele arendatakse 40 korteriga elumaja

English Estonian

Hepsor ASi tütarettevõte Hepsor JG SIA sõlmis 1. septembril 2022 ostu-müügilepingu kinnistu ostmiseks Jurmala Gatve tänaval Imanta linnaosas, Riias. Kinnistule planeeritakse ehitada kolmekorruseline A-energiaklassi eluhoone 40 korteriga ning müüdava pinnaga ligikaudu 2 500 m2.

Hepsor AS-i juhatuse liikme Henri Laksi sõnul toetab kinnistu asukoht Anninmuižas pargi vahetus läheduses ning planeeritava hoone A-energiaklass kontserni rohelise mõtteviisi kontseptsiooni. Uue projekti ehitusega planeeritakse alustada 2023. aasta lõpus.

Lisainformatsioon:

Hepsoril on Lätis erinevates etappides neli elukondlikku arendusprojekti. Käesoleval aastal valminud Baložu 9 arendusprojekti kõik 18 korterit on omanikele üle antud. Kuldīgas Parks arendusprojekti, mille planeeritav valmimisaeg on 2023. aasta teises kvartalis, 116 korterist on müüdud 67 ning broneeritud 4. Mārupes Dārzs arendusprojekti, mille planeeritav valmimisaeg on samuti 2023. aasta teises kvartalis, 92 korterist on müüdud 48 ning broneeritud 1. Strēlnieku 4b arendusprojekti 54 korterist on tänaseks müüdud 28.

Anneli Simm

Investorsuhete juht

Telefon: +372 5615 7170

e-post: anneli@hepsor.ee