Saudi Falcons Club : lors de l'exposition internationale saoudienne sur la fauconnerie et la chasse, des idées innovantes et scientifiques pour le développement de la fauconnerie viennent d'Italie

English French German Italian

RIYAD, Arabie saoudite, 05 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors d'un atelier à l'exposition internationale saoudienne sur la fauconnerie et la chasse, deux chercheurs italiens, le Dr Giovanni Granati et Athena Jitariuc, ont présenté de nouvelles recherches scientifiques applicables à la conservation des faucons.



Cette recherche, qui met en évidence de nouvelles applications pour la technologie des drones dans la conservation, a été une première mondiale et une exclusivité pour la région arabe. La conservation des faucons est conforme au plan de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, qui vise à préserver la faune et les habitats, et à garantir aux générations futures la richesse et l'originalité de la diversité naturelle du pays, ainsi qu'à promouvoir l'écotourisme.

Les chercheurs, qui sont également des fauconniers, ont dévoilé une approche innovante pour l'utilisation des drones dans la protection des oiseaux de proie. Cette approche durable combine la fauconnerie, la technologie moderne, ainsi que la tradition et les connaissances historiques. Le Dr Granati a écrit plusieurs ouvrages sur l'entraînement des oiseaux de proie ainsi que sur les courses de faucons, la chasse et la réhabilitation. Ses nouvelles recherches mettent en évidence l'application de la technologie des drones dans ces domaines. En effet, lors de son allocution, Athena Jitariuc a noté l'importance de tirer parti des dernières technologies pour protéger les oiseaux de proie dans le monde entier. Une vision en ligne avec l'agenda environnemental de l'Arabie Saoudite.

Lors de l'exposition internationale saoudienne sur la fauconnerie et la chasse, les deux chercheurs ont présenté l'UFO, le premier drone construit exclusivement pour la fauconnerie. Les drones ont un certain nombre d'applications dans le domaine de la fauconnerie, de la réhabilitation à l'entraînement. Le duo a également présenté une caméra dorsale permettant d'étudier la dynamique des mouvements des oiseaux de proie en vol, qui marque la dernière innovation en matière de conservation des faucons.

Aujourd'hui dans sa quatrième année, l'exposition internationale saoudienne sur les faucons et la chasse 2022 devrait accueillir plus de 500 000 personnes de plus de 30 pays participants, ce qui en fait la plus grande édition de l'événement à ce jour. Les visiteurs ont la possibilité d'acheter les meilleurs équipements au monde dans plusieurs pavillons répartis dans les 15 sections de l'exposition. Plus de 350 exposants seront présents, offrant aux visiteurs une multitude d'options de divertissement uniques et passionnantes.

L'exposition comprend également une galerie d'art locale et internationale, un concours de photographie, un musée et une vente aux enchères de faucons. Au cours de sa présentation, Athena Jitariuc a souligné :

« Si nous trouvons le soutien des populations arabes, nous pourrions créer le premier centre de réhabilitation sans l'aide de cages de confinement, où les oiseaux de proie sont réhabilités avec des simulations de prédation créées avec le drone UFO jusqu'à ce qu'ils soient complètement autonomes. Bref, il s'agit d'un projet innovant qui vaut la peine d'être observé. »

En octobre 2021, l'Arabie saoudite a lancé la première vague de plus de 60 programmes et projets qui contribuent aux objectifs généraux de l'Initiative verte saoudienne, qui a été annoncée par Son Altesse Royale le prince héritier Mohamed Bin Salman. Cette vague représente plus de 700 milliards SAR d'investissements, dans la croissance de l'économie verte dont fait partie l'événement de fauconnerie.

Contact auprès des médias : Ahmad AlRefaie – ahmad.alrefaie@xpotential-data.com +966 54 501 7470

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/08695bbc-3005-4dc8-9f9c-fb73b2b64a61