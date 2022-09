English Danish

Date 05.09.2022

Share buy-back programme - week 35

The share buy-back programme runs from and including 4 August 2022 up to and including 25 July 2022. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 February 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 87,600 801.95 70,250,845 29 August 2022 5,300 775.52 4,110,256 30 August 2022 5,500 786.85 4,327,675 31 August 2022 5,700 786.48 4,482,936 01 September 2022 5,700 773.68 4,409,976 02 September 2022 5,700 778.38 4,436,766 Total under the share buy-back programme 115,500 796.70 92,018,454 Bought back under share buy-back programme executed in the period 3 February 2022 - 28 July 2022 453,227 814.12 368,979,244 Total bought back 568,727 810.58 460,997,698

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

568,727 shares under the present share buy-back programmes corresponding to 2.0 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 28 776 XCSE 20220829 9:00:52.150000 27 778 XCSE 20220829 9:02:32.001000 18 778 XCSE 20220829 9:02:32.001000 8 778 XCSE 20220829 9:02:32.001000 21 775 XCSE 20220829 9:03:23.864000 6 775 XCSE 20220829 9:03:23.885000 29 774 XCSE 20220829 9:04:54.773000 29 775 XCSE 20220829 9:05:56.253000 27 775 XCSE 20220829 9:09:06.852000 29 777 XCSE 20220829 9:14:55.295000 28 777 XCSE 20220829 9:14:55.295000 38 777 XCSE 20220829 9:15:36.236000 26 776 XCSE 20220829 9:16:39.526000 1 776 XCSE 20220829 9:16:39.526000 27 775 XCSE 20220829 9:18:48.618000 27 775 XCSE 20220829 9:18:48.618000 1 775 XCSE 20220829 9:18:48.618000 1 774 XCSE 20220829 9:20:17.884000 28 774 XCSE 20220829 9:20:17.884000 27 774 XCSE 20220829 9:20:17.884000 28 774 XCSE 20220829 9:20:17.914000 2 774 XCSE 20220829 9:20:17.914000 29 775 XCSE 20220829 9:22:50.486000 43 776 XCSE 20220829 9:25:31.138000 12 776 XCSE 20220829 9:25:46.928000 16 776 XCSE 20220829 9:25:46.928000 57 781 XCSE 20220829 9:36:32.501000 55 782 XCSE 20220829 9:40:28.963000 28 782 XCSE 20220829 9:40:28.963000 28 781 XCSE 20220829 9:40:29.005000 58 781 XCSE 20220829 9:40:29.005000 2 779 XCSE 20220829 9:43:16.420000 25 779 XCSE 20220829 9:44:14.129000 45 779 XCSE 20220829 9:54:52.035000 27 780 XCSE 20220829 10:02:06.441000 22 779 XCSE 20220829 10:02:43.803000 28 779 XCSE 20220829 10:02:43.803000 5 779 XCSE 20220829 10:02:43.803000 50 780 XCSE 20220829 10:14:42.622000 7 780 XCSE 20220829 10:14:42.622000 28 780 XCSE 20220829 10:14:42.622000 28 780 XCSE 20220829 10:14:42.622000 28 780 XCSE 20220829 10:14:42.622000 81 779 XCSE 20220829 10:14:42.646000 50 779 XCSE 20220829 10:14:42.647000 5 779 XCSE 20220829 10:14:42.647000 28 779 XCSE 20220829 10:14:42.648000 28 779 XCSE 20220829 10:14:42.659000 28 780 XCSE 20220829 10:30:44.459000 28 780 XCSE 20220829 10:30:44.481000 28 778 XCSE 20220829 10:34:58.063000 16 777 XCSE 20220829 10:34:58.086000 11 777 XCSE 20220829 10:34:58.086000 11 776 XCSE 20220829 10:34:59.124000 6 775 XCSE 20220829 10:40:10.126000 21 775 XCSE 20220829 10:44:45.125000 5 775 XCSE 20220829 10:44:45.125000 53 776 XCSE 20220829 10:52:26.469000 903 775,5 XCSE 20220829 10:56:50.584394 188 775 XCSE 20220829 10:58:18.586972 76 775 XCSE 20220829 10:58:18.586972 29 774 XCSE 20220829 11:07:55.763000 48 777 XCSE 20220829 11:14:54.554000 37 777 XCSE 20220829 11:14:54.554000 27 776 XCSE 20220829 11:24:35.199000 45 775 XCSE 20220829 11:33:17.921000 35 775 XCSE 20220829 11:34:42.631000 19 775 XCSE 20220829 11:34:42.631000 9 774 XCSE 20220829 11:36:59.274000 19 774 XCSE 20220829 11:36:59.274000 27 773 XCSE 20220829 11:39:39.444000 10 773 XCSE 20220829 11:42:06.821000 6 773 XCSE 20220829 11:45:54.600000 18 773 XCSE 20220829 11:45:54.600000 4 773 XCSE 20220829 11:45:54.600000 27 773 XCSE 20220829 11:45:54.600000 28 772 XCSE 20220829 11:47:24.126000 3 772 XCSE 20220829 12:07:52.368000 24 772 XCSE 20220829 12:07:52.368000 26 772 XCSE 20220829 12:07:52.368000 30 772 XCSE 20220829 12:07:52.390000 3 771 XCSE 20220829 12:07:52.406000 25 771 XCSE 20220829 12:07:52.406000 26 771 XCSE 20220829 12:07:52.406000 1 770 XCSE 20220829 12:20:30.848000 25 770 XCSE 20220829 12:22:13.408000 13 771 XCSE 20220829 12:42:13.953000 42 771 XCSE 20220829 12:44:30.926000 2 771 XCSE 20220829 12:44:30.926000 8 771 XCSE 20220829 12:44:30.926000 17 771 XCSE 20220829 12:44:30.926000 27 771 XCSE 20220829 12:44:30.926000 27 771 XCSE 20220829 12:44:30.926000 29 769 XCSE 20220829 13:08:47.623000 2 769 XCSE 20220829 13:08:47.623000 29 769 XCSE 20220829 13:08:47.623000 26 769 XCSE 20220829 13:08:47.623000 29 769 XCSE 20220829 13:08:47.645000 27 770 XCSE 20220829 13:08:47.645000 35 770 XCSE 20220829 13:08:47.645000 4 770 XCSE 20220829 13:31:27.218000 28 770 XCSE 20220829 13:33:32.044000 27 769 XCSE 20220829 13:56:08.114000 26 769 XCSE 20220829 13:56:08.114000 27 769 XCSE 20220829 13:57:17.738000 26 769 XCSE 20220829 13:57:17.738000 26 769 XCSE 20220829 13:57:17.738000 2 771 XCSE 20220829 13:58:26.998000 22 771 XCSE 20220829 13:58:26.998000 41 771 XCSE 20220829 13:58:26.998000 16 771 XCSE 20220829 13:58:26.998000 9 771 XCSE 20220829 13:58:26.998000 5 771 XCSE 20220829 13:58:26.998000 36 771 XCSE 20220829 13:59:52.377000 53 771 XCSE 20220829 14:05:28.513000 13 771 XCSE 20220829 14:06:27.453000 13 771 XCSE 20220829 14:10:16.686000 15 771 XCSE 20220829 14:10:16.686000 15 771 XCSE 20220829 14:10:16.724000 13 771 XCSE 20220829 14:10:16.724000 7 775 XCSE 20220829 14:39:38.543000 49 775 XCSE 20220829 14:39:38.543000 28 774 XCSE 20220829 14:39:38.570000 28 773 XCSE 20220829 14:49:42.166000 27 774 XCSE 20220829 15:13:13.585000 28 774 XCSE 20220829 15:14:25.723000 22 773 XCSE 20220829 15:30:22.100000 28 773 XCSE 20220829 15:30:22.100000 6 773 XCSE 20220829 15:30:22.100000 79 775 XCSE 20220829 15:39:38.231000 24 776 XCSE 20220829 15:46:37.044000 4 776 XCSE 20220829 15:46:37.044000 88 776 XCSE 20220829 15:47:53.464000 70 776 XCSE 20220829 15:47:53.464000 18 776 XCSE 20220829 15:47:53.464000 80 776 XCSE 20220829 15:50:23.632000 47 776 XCSE 20220829 15:50:23.655000 56 777 XCSE 20220829 15:57:32.550000 54 778 XCSE 20220829 16:07:35.610000 1 778 XCSE 20220829 16:07:35.610000 56 777 XCSE 20220829 16:16:07.449000 27 777 XCSE 20220829 16:16:07.449000 28 777 XCSE 20220829 16:16:07.449000 54 777 XCSE 20220829 16:16:46.055000 28 777 XCSE 20220829 16:16:46.055000 27 777 XCSE 20220829 16:16:46.055000 24 777 XCSE 20220829 16:16:46.189000 3 777 XCSE 20220829 16:16:46.189000 27 777 XCSE 20220829 16:16:46.323000 1 780 XCSE 20220829 16:25:59.824000 5 780 XCSE 20220829 16:29:20.417000 7 780 XCSE 20220829 16:31:08.014000 27 779 XCSE 20220829 16:33:02.157000 27 779 XCSE 20220829 16:33:02.157000 27 779 XCSE 20220829 16:33:02.157000 27 779 XCSE 20220829 16:33:02.157000 25 778 XCSE 20220829 16:33:02.181000 27 778 XCSE 20220829 16:33:02.182000 27 778 XCSE 20220829 16:33:02.182000 27 778 XCSE 20220829 16:33:02.183000 88 779 XCSE 20220829 16:33:02.183000 43 776 XCSE 20220829 16:40:09.557433 200 784 XCSE 20220830 9:18:36.960094 68 784 XCSE 20220830 9:20:13.082968 150 784 XCSE 20220830 9:20:13.083034 50 784 XCSE 20220830 9:20:13.083041 32 784 XCSE 20220830 9:20:13.083046 100 785 XCSE 20220830 9:30:02.724948 200 784 XCSE 20220830 9:30:30.516542 11 785 XCSE 20220830 9:54:18.384987 11 785 XCSE 20220830 9:54:18.385022 11 785 XCSE 20220830 9:54:18.385026 28 785 XCSE 20220830 9:54:18.385026 50 785 XCSE 20220830 9:54:38.320084 50 785 XCSE 20220830 9:54:38.448432 42 785 XCSE 20220830 10:00:12.048120 28 788 XCSE 20220830 10:36:00.358864 10 788 XCSE 20220830 11:16:27.584947 162 788 XCSE 20220830 11:17:38.714994 50 788 XCSE 20220830 12:28:24.625573 43 788 XCSE 20220830 12:28:24.660359 7 788 XCSE 20220830 12:29:01.408453 52 791 XCSE 20220830 12:58:46.139786 50 791 XCSE 20220830 12:58:46.139786 17 791 XCSE 20220830 12:58:46.139786 14 791 XCSE 20220830 12:58:46.158390 14 791 XCSE 20220830 12:58:46.159929 13 791 XCSE 20220830 12:58:46.160642 4 791 XCSE 20220830 12:58:46.165297 1 791 XCSE 20220830 12:58:46.165297 14 791 XCSE 20220830 12:58:47.223070 14 791 XCSE 20220830 12:58:47.243082 7 791 XCSE 20220830 12:58:47.254172 7 791 XCSE 20220830 12:58:47.254193 14 791 XCSE 20220830 12:58:47.263534 14 791 XCSE 20220830 12:58:57.314091 10 792 XCSE 20220830 13:22:35.930272 10 792 XCSE 20220830 13:22:35.930356 50 792 XCSE 20220830 13:22:35.930356 10 792 XCSE 20220830 13:22:35.947120 140 792 XCSE 20220830 13:22:35.947157 10 792 XCSE 20220830 13:22:35.947768 10 792 XCSE 20220830 13:22:35.950735 10 792 XCSE 20220830 13:23:10.435325 10 792 XCSE 20220830 13:23:10.445182 10 792 XCSE 20220830 13:23:10.445267 10 792 XCSE 20220830 13:23:10.453631 10 792 XCSE 20220830 13:23:10.462143 10 792 XCSE 20220830 13:23:10.462219 10 792 XCSE 20220830 13:23:10.462576 10 792 XCSE 20220830 13:23:10.470590 10 792 XCSE 20220830 13:23:10.470664 10 792 XCSE 20220830 13:23:10.470755 4 792 XCSE 20220830 13:23:10.470837 6 792 XCSE 20220830 13:23:10.470870 10 792 XCSE 20220830 13:23:10.490517 10 792 XCSE 20220830 13:23:10.490594 10 792 XCSE 20220830 13:23:11.111829 29 792 XCSE 20220830 13:23:11.111884 10 792 XCSE 20220830 13:23:11.111984 115 792 XCSE 20220830 13:23:11.111984 4 792 XCSE 20220830 13:23:11.112067 6 792 XCSE 20220830 13:23:11.129664 10 792 XCSE 20220830 13:23:11.129745 10 792 XCSE 20220830 13:23:11.146625 10 792 XCSE 20220830 13:23:11.146913 10 792 XCSE 20220830 13:23:12.144669 10 792 XCSE 20220830 13:23:12.161780 10 792 XCSE 20220830 13:23:12.178739 10 792 XCSE 20220830 13:23:12.195696 10 792 XCSE 20220830 13:23:15.174895 10 792 XCSE 20220830 13:23:28.671739 10 792 XCSE 20220830 13:23:28.671837 10 792 XCSE 20220830 13:23:28.673458 70 792 XCSE 20220830 13:23:28.673490 10 792 XCSE 20220830 13:23:28.689137 2 792 XCSE 20220830 13:23:30.453030 8 792 XCSE 20220830 13:23:30.494766 70 792 XCSE 20220830 13:23:30.494803 70 792 XCSE 20220830 13:23:30.494853 10 792 XCSE 20220830 13:24:30.372054 10 792 XCSE 20220830 13:24:30.372131 96 792 XCSE 20220830 13:24:30.372131 750 792 XCSE 20220830 13:59:56.415003 50 792 XCSE 20220830 13:59:56.415003 19 788 XCSE 20220830 14:40:07.773609 19 788 XCSE 20220830 14:44:08.888674 19 788 XCSE 20220830 14:44:08.889322 47 788 XCSE 20220830 14:44:08.889322 19 788 XCSE 20220830 14:44:08.895995 19 788 XCSE 20220830 14:45:34.286194 19 788 XCSE 20220830 14:45:36.329326 19 788 XCSE 20220830 14:45:36.335046 7 788 XCSE 20220830 14:45:36.368674 19 788 XCSE 20220830 14:45:36.368674 14 788 XCSE 20220830 14:45:36.841969 5 788 XCSE 20220830 14:45:36.841994 34 788 XCSE 20220830 14:46:55.504325 19 788 XCSE 20220830 14:46:55.504325 19 788 XCSE 20220830 14:46:55.523671 130 788 XCSE 20220830 14:46:55.523706 19 788 XCSE 20220830 14:46:55.525813 35 788 XCSE 20220830 14:46:55.525848 19 788 XCSE 20220830 14:46:55.525865 27 787 XCSE 20220830 14:53:58.865000 29 786 XCSE 20220830 14:54:51.700000 23 785 XCSE 20220830 15:12:21.373000 5 785 XCSE 20220830 15:20:53.480000 28 785 XCSE 20220830 15:20:53.480000 28 785 XCSE 20220830 15:20:53.480000 23 785 XCSE 20220830 15:20:53.480000 28 785 XCSE 20220830 15:20:53.480000 28 784 XCSE 20220830 15:28:10.774000 6 784 XCSE 20220830 15:28:10.774000 23 784 XCSE 20220830 15:30:34.443000 2 784 XCSE 20220830 15:30:34.443000 25 784 XCSE 20220830 15:30:34.443000 26 784 XCSE 20220830 15:30:34.443000 31 784 XCSE 20220830 15:30:34.443000 55 784 XCSE 20220830 15:30:34.953000 28 784 XCSE 20220830 15:31:28.082000 49 784 XCSE 20220830 15:44:55.848000 26 784 XCSE 20220830 15:44:55.848000 4 784 XCSE 20220830 15:44:55.848000 26 784 XCSE 20220830 15:44:55.848000 70 784 XCSE 20220830 15:44:55.871000 43 784 XCSE 20220830 15:44:55.871000 28 784 XCSE 20220830 15:46:34.880000 57 784 XCSE 20220830 15:46:34.880000 24 783 XCSE 20220830 15:49:15.685000 29 783 XCSE 20220830 15:49:15.685000 21 783 XCSE 20220830 15:51:33.954000 3 783 XCSE 20220830 15:51:33.954000 4 783 XCSE 20220830 15:51:33.954000 29 782 XCSE 20220830 15:54:04.395000 60 782 XCSE 20220830 15:59:09.061000 6 782 XCSE 20220830 16:02:25.989000 14 782 XCSE 20220830 16:02:25.989000 8 782 XCSE 20220830 16:02:26.008000 27 782 XCSE 20220830 16:02:26.008000 13 781 XCSE 20220830 16:04:44.181000 4 781 XCSE 20220830 16:04:44.181000 10 781 XCSE 20220830 16:04:44.181000 27 781 XCSE 20220830 16:04:49.312000 27 781 XCSE 20220830 16:05:24.006000 21 779 XCSE 20220830 16:11:33.297000 6 779 XCSE 20220830 16:11:33.297000 26 779 XCSE 20220830 16:11:33.297000 7 779 XCSE 20220830 16:16:37.050000 20 779 XCSE 20220830 16:16:37.050000 27 779 XCSE 20220830 16:16:37.050000 53 781 XCSE 20220830 16:21:43.103000 27 781 XCSE 20220830 16:22:47.913000 29 781 XCSE 20220830 16:23:36.813000 29 781 XCSE 20220830 16:27:40.142000 27 781 XCSE 20220830 16:31:22.579000 28 780 XCSE 20220830 16:34:26.884000 21 779 XCSE 20220830 16:35:26.643000 8 779 XCSE 20220830 16:36:17.443000 21 779 XCSE 20220830 16:36:17.443000 10 778 XCSE 20220830 16:38:48.207000 18 778 XCSE 20220830 16:38:48.207000 20 777 XCSE 20220830 16:41:51.127000 20 777 XCSE 20220830 16:43:06.359000 19 777 XCSE 20220830 16:43:06.359000 7 777 XCSE 20220830 16:43:06.359000 8 777 XCSE 20220830 16:44:17.960000 12 777 XCSE 20220830 16:44:17.960000 7 777 XCSE 20220830 16:44:17.960000 7 777 XCSE 20220830 16:44:17.960000 20 777 XCSE 20220830 16:44:17.960000 140 776 XCSE 20220830 16:48:49.665732 28 780 XCSE 20220831 9:02:14.730000 28 780 XCSE 20220831 9:02:14.730000 30 780 XCSE 20220831 9:04:39.935000 29 780 XCSE 20220831 9:04:39.935000 29 779 XCSE 20220831 9:04:39.974000 1 779 XCSE 20220831 9:04:39.974000 30 779 XCSE 20220831 9:08:51.218000 30 779 XCSE 20220831 9:08:51.218000 50 780 XCSE 20220831 9:11:39.384000 24 784 XCSE 20220831 9:17:49.939000 57 784 XCSE 20220831 9:17:49.939000 17 784 XCSE 20220831 9:19:38.520000 12 784 XCSE 20220831 9:19:38.520000 28 784 XCSE 20220831 9:21:33.166000 27 784 XCSE 20220831 9:23:14.170000 25 784 XCSE 20220831 9:24:51.175000 2 784 XCSE 20220831 9:24:51.175000 27 784 XCSE 20220831 9:26:32.179000 56 784 XCSE 20220831 9:27:10.074000 26 783 XCSE 20220831 9:30:26.889000 29 783 XCSE 20220831 9:30:26.889000 27 783 XCSE 20220831 9:30:26.889000 25 781 XCSE 20220831 9:36:19.158000 5 781 XCSE 20220831 9:43:13.139000 29 781 XCSE 20220831 9:43:13.139000 5 781 XCSE 20220831 9:43:13.139000 20 781 XCSE 20220831 9:43:13.139000 110 779 XCSE 20220831 9:48:21.951000 3 779 XCSE 20220831 10:05:10.427000 19 779 XCSE 20220831 10:05:10.427000 119 779 XCSE 20220831 10:05:48.169000 38 780 XCSE 20220831 10:06:37.430000 28 780 XCSE 20220831 10:08:31.019000 82 780 XCSE 20220831 10:11:22.163000 1 779 XCSE 20220831 10:14:39.844000 82 779 XCSE 20220831 10:14:39.844000 19 780 XCSE 20220831 10:22:40.958000 69 780 XCSE 20220831 10:22:40.958000 60 782 XCSE 20220831 11:00:53.382000 29 782 XCSE 20220831 11:00:53.382000 52 781 XCSE 20220831 11:02:04.068000 4 781 XCSE 20220831 11:02:04.068000 29 781 XCSE 20220831 11:02:04.068000 52 780 XCSE 20220831 11:14:07.623000 1 780 XCSE 20220831 11:14:07.623000 2 780 XCSE 20220831 11:14:07.623000 55 779 XCSE 20220831 11:14:07.671000 1 779 XCSE 20220831 11:14:07.671000 2 779 XCSE 20220831 11:14:07.671000 9 780 XCSE 20220831 11:15:01.918000 58 783 XCSE 20220831 11:26:34.705000 28 783 XCSE 20220831 11:28:23.825000 58 782 XCSE 20220831 11:31:42.978000 1 782 XCSE 20220831 11:31:42.978000 1 781 XCSE 20220831 11:48:33.304000 59 781 XCSE 20220831 11:48:33.304000 48 781 XCSE 20220831 11:48:33.326000 28 782 XCSE 20220831 12:01:31.001000 1 784 XCSE 20220831 12:27:19.057000 54 784 XCSE 20220831 12:33:41.164000 13 786 XCSE 20220831 12:53:30.603000 70 787 XCSE 20220831 12:55:31.095000 36 787 XCSE 20220831 12:55:31.095000 13 786 XCSE 20220831 13:00:50.774000 42 786 XCSE 20220831 13:00:50.774000 28 786 XCSE 20220831 13:00:50.774000 27 786 XCSE 20220831 13:00:50.774000 20 785 XCSE 20220831 13:09:26.092000 42 785 XCSE 20220831 13:09:26.092000 26 785 XCSE 20220831 13:09:26.092000 29 785 XCSE 20220831 13:09:26.092000 13 784 XCSE 20220831 13:11:04.882000 15 784 XCSE 20220831 13:11:04.882000 27 784 XCSE 20220831 13:11:04.882000 1 785 XCSE 20220831 13:12:26.281000 29 785 XCSE 20220831 13:12:26.281000 26 786 XCSE 20220831 13:24:38.928000 30 786 XCSE 20220831 13:39:38.810000 28 786 XCSE 20220831 13:39:38.810000 26 786 XCSE 20220831 13:39:38.810000 30 785 XCSE 20220831 13:49:52.806000 30 785 XCSE 20220831 13:50:10.738000 48 787 XCSE 20220831 14:19:42.799000 8 787 XCSE 20220831 14:19:42.799000 117 786 XCSE 20220831 14:24:10.373000 57 785 XCSE 20220831 14:29:16.124000 28 785 XCSE 20220831 14:34:34.087000 27 787 XCSE 20220831 14:36:23.050000 35 787 XCSE 20220831 14:41:40.480000 1 787 XCSE 20220831 14:43:14.095000 36 787 XCSE 20220831 14:43:14.095000 17 787 XCSE 20220831 14:46:19.824000 10 787 XCSE 20220831 14:46:19.824000 55 786 XCSE 20220831 14:47:04.695000 4 786 XCSE 20220831 14:47:04.695000 42 788 XCSE 20220831 14:56:59.573000 74 788 XCSE 20220831 14:56:59.573000 53 787 XCSE 20220831 14:57:21.582000 5 787 XCSE 20220831 14:57:21.582000 28 787 XCSE 20220831 15:02:48.182000 56 787 XCSE 20220831 15:15:14.687000 70 787 XCSE 20220831 15:15:15.248000 45 787 XCSE 20220831 15:15:15.248000 37 788 XCSE 20220831 15:17:35.821000 1 789 XCSE 20220831 15:22:22.120000 15 790 XCSE 20220831 15:24:24.673000 50 790 XCSE 20220831 15:24:24.673000 34 790 XCSE 20220831 15:24:24.673000 12 790 XCSE 20220831 15:24:24.673000 48 789 XCSE 20220831 15:30:07.248000 39 789 XCSE 20220831 15:30:07.248000 4 790 XCSE 20220831 15:34:44.896000 44 790 XCSE 20220831 15:34:44.896000 58 790 XCSE 20220831 15:34:44.896000 20 790 XCSE 20220831 15:34:44.896000 5 789 XCSE 20220831 15:36:20.556000 84 789 XCSE 20220831 15:36:20.556000 39 790 XCSE 20220831 15:36:20.578000 3 791 XCSE 20220831 15:43:28.200000 86 792 XCSE 20220831 15:45:36.112000 57 793 XCSE 20220831 15:47:03.614000 40 793 XCSE 20220831 15:47:03.614000 3 793 XCSE 20220831 15:47:03.614000 105 794 XCSE 20220831 15:53:27.970000 47 794 XCSE 20220831 15:53:27.970000 17 794 XCSE 20220831 15:53:27.970000 9 794 XCSE 20220831 15:53:27.970000 4 793 XCSE 20220831 15:53:37.955000 115 793 XCSE 20220831 15:53:37.955000 4 792 XCSE 20220831 15:53:37.990000 28 792 XCSE 20220831 15:55:43.723000 58 792 XCSE 20220831 15:59:10.021000 29 792 XCSE 20220831 15:59:10.021000 28 792 XCSE 20220831 15:59:10.076000 3 792 XCSE 20220831 16:04:07.954000 79 792 XCSE 20220831 16:04:07.974000 89 791 XCSE 20220831 16:04:23.534000 20 792 XCSE 20220831 16:16:28.729000 28 792 XCSE 20220831 16:23:23.638000 86 792 XCSE 20220831 16:23:23.638000 116 791 XCSE 20220831 16:30:10.477000 28 791 XCSE 20220831 16:30:10.477000 29 791 XCSE 20220831 16:30:10.477000 1 790 XCSE 20220831 16:32:15.530000 113 790 XCSE 20220831 16:32:15.530000 26 790 XCSE 20220831 16:37:21.866000 18 790 XCSE 20220831 16:37:21.866000 48 791 XCSE 20220831 16:37:21.866000 70 791 XCSE 20220831 16:37:21.866000 26 790 XCSE 20220831 16:38:29.002000 18 790 XCSE 20220831 16:38:29.002000 70 790 XCSE 20220831 16:38:29.002000 56 790 XCSE 20220831 16:38:29.157000 173 790 XCSE 20220831 16:38:29.157000 28 789 XCSE 20220831 16:38:45.067000 1 789 XCSE 20220831 16:38:59.774010 10 789 XCSE 20220831 16:39:11.708001 56 789 XCSE 20220831 16:39:11.708059 70 789 XCSE 20220831 16:39:13.438303 29 792 XCSE 20220901 9:00:14.508000 29 786 XCSE 20220901 9:02:51.615000 29 784 XCSE 20220901 9:02:54.078000 28 784 XCSE 20220901 9:05:48.610000 29 783 XCSE 20220901 9:06:20.262000 22 780 XCSE 20220901 9:10:21.226000 6 780 XCSE 20220901 9:10:21.250000 28 780 XCSE 20220901 9:13:07.652000 28 780 XCSE 20220901 9:13:07.652000 58 782 XCSE 20220901 9:17:51.245000 24 781 XCSE 20220901 9:17:54.833000 4 781 XCSE 20220901 9:17:54.833000 22 779 XCSE 20220901 9:22:02.072000 59 780 XCSE 20220901 9:26:29.367000 57 780 XCSE 20220901 9:30:08.569000 28 780 XCSE 20220901 9:30:08.569000 29 779 XCSE 20220901 9:30:08.732000 11 778 XCSE 20220901 9:31:42.751000 38 780 XCSE 20220901 9:37:06.593000 21 780 XCSE 20220901 9:37:06.593000 29 778 XCSE 20220901 9:40:15.502000 29 778 XCSE 20220901 9:40:15.502000 57 778 XCSE 20220901 9:46:54.977000 30 777 XCSE 20220901 9:48:00.040000 30 777 XCSE 20220901 9:48:00.040000 28 778 XCSE 20220901 9:49:04.185000 37 778 XCSE 20220901 10:05:38.346000 56 780 XCSE 20220901 10:06:40.537000 35 779 XCSE 20220901 10:07:00.796000 22 779 XCSE 20220901 10:07:00.796000 19 778 XCSE 20220901 10:08:00.470000 11 778 XCSE 20220901 10:09:03.263000 19 778 XCSE 20220901 10:09:03.263000 5 777 XCSE 20220901 10:10:20.486000 23 777 XCSE 20220901 10:10:20.504000 5 777 XCSE 20220901 10:10:20.510000 29 777 XCSE 20220901 10:11:49.835000 30 777 XCSE 20220901 10:12:46.725000 29 777 XCSE 20220901 10:16:51.574000 29 777 XCSE 20220901 10:20:21.114000 28 775 XCSE 20220901 10:25:52.361000 27 775 XCSE 20220901 10:25:52.361000 2 775 XCSE 20220901 10:25:52.385000 2 775 XCSE 20220901 10:27:17.582000 27 775 XCSE 20220901 10:27:17.582000 17 774 XCSE 20220901 10:32:01.270000 12 774 XCSE 20220901 10:32:01.270000 56 773 XCSE 20220901 10:36:09.055000 55 773 XCSE 20220901 10:51:20.033000 27 773 XCSE 20220901 10:51:20.033000 33 773 XCSE 20220901 10:51:20.089000 49 773 XCSE 20220901 10:51:20.089000 20 772 XCSE 20220901 11:04:27.395000 55 774 XCSE 20220901 11:08:51.290000 56 774 XCSE 20220901 11:13:26.246000 28 773 XCSE 20220901 11:19:40.069000 56 773 XCSE 20220901 11:19:40.069000 43 772 XCSE 20220901 11:19:42.146000 26 772 XCSE 20220901 11:19:42.146000 13 772 XCSE 20220901 11:19:42.146000 28 771 XCSE 20220901 11:23:54.965000 30 771 XCSE 20220901 11:27:36.879000 18 771 XCSE 20220901 11:27:36.879000 12 771 XCSE 20220901 11:27:36.879000 89 771 XCSE 20220901 11:41:41.001000 29 771 XCSE 20220901 11:41:41.001000 34 770 XCSE 20220901 11:43:18.607000 27 771 XCSE 20220901 11:47:31.208000 28 771 XCSE 20220901 11:48:35.620000 55 771 XCSE 20220901 11:48:35.620000 114 771 XCSE 20220901 11:48:35.620808 50 771 XCSE 20220901 11:48:35.620808 30 772 XCSE 20220901 11:50:25.988000 5 772 XCSE 20220901 11:52:48.364000 26 774 XCSE 20220901 11:56:25.230000 3 774 XCSE 20220901 11:56:25.230000 28 773 XCSE 20220901 11:59:09.122000 28 772 XCSE 20220901 11:59:12.018000 45 773 XCSE 20220901 12:09:55.106000 64 773 XCSE 20220901 12:09:55.106000 28 772 XCSE 20220901 12:14:48.137000 27 772 XCSE 20220901 12:14:48.137000 25 772 XCSE 20220901 12:17:37.772000 3 772 XCSE 20220901 12:17:37.781000 30 771 XCSE 20220901 12:20:17.636000 29 771 XCSE 20220901 12:25:20.382000 14 769 XCSE 20220901 12:32:10.680000 28 769 XCSE 20220901 13:08:52.565000 15 769 XCSE 20220901 13:08:52.565000 28 769 XCSE 20220901 13:08:52.565000 14 769 XCSE 20220901 13:08:52.565000 28 769 XCSE 20220901 13:08:52.565000 69 769 XCSE 20220901 13:08:52.587000 54 769 XCSE 20220901 13:08:52.587000 86 769 XCSE 20220901 13:11:09.729000 32 769 XCSE 20220901 13:19:00.643000 56 769 XCSE 20220901 13:22:14.028000 3 769 XCSE 20220901 13:22:14.028000 82 770 XCSE 20220901 13:28:04.170000 110 772 XCSE 20220901 14:07:17.130000 55 772 XCSE 20220901 14:07:17.172000 55 772 XCSE 20220901 14:07:17.172000 24 771 XCSE 20220901 14:07:28.666000 83 773 XCSE 20220901 14:32:14.912000 118 776 XCSE 20220901 14:50:22.905000 30 776 XCSE 20220901 14:50:22.905000 30 773 XCSE 20220901 14:56:50.715000 21 773 XCSE 20220901 15:00:44.278000 1 774 XCSE 20220901 15:17:54.279000 28 775 XCSE 20220901 15:18:45.002000 55 774 XCSE 20220901 15:21:35.956000 60 774 XCSE 20220901 15:21:35.997000 1 773 XCSE 20220901 15:23:17.963000 1 773 XCSE 20220901 15:24:10.958000 1 773 XCSE 20220901 15:25:05.528000 1 773 XCSE 20220901 15:25:47.967000 1 773 XCSE 20220901 15:26:44.971000 28 774 XCSE 20220901 15:27:10.025000 27 774 XCSE 20220901 15:27:10.030000 28 774 XCSE 20220901 15:27:10.030000 69 775 XCSE 20220901 15:31:34.206000 82 774 XCSE 20220901 15:33:33.611000 36 773 XCSE 20220901 15:35:00.228000 22 773 XCSE 20220901 15:35:00.228000 83 775 XCSE 20220901 15:42:01.638000 56 775 XCSE 20220901 15:42:01.661000 14 774 XCSE 20220901 15:42:19.126000 58 774 XCSE 20220901 15:46:11.132000 28 774 XCSE 20220901 15:47:08.183000 27 774 XCSE 20220901 15:47:08.183000 43 774 XCSE 20220901 15:50:05.671000 40 774 XCSE 20220901 15:50:05.671000 87 774 XCSE 20220901 15:55:36.557000 28 774 XCSE 20220901 16:00:27.884000 34 774 XCSE 20220901 16:00:52.848000 1 774 XCSE 20220901 16:00:52.848000 24 774 XCSE 20220901 16:00:52.848000 4 773 XCSE 20220901 16:01:36.229000 55 773 XCSE 20220901 16:01:36.229000 28 772 XCSE 20220901 16:02:18.120000 19 772 XCSE 20220901 16:02:18.120000 9 772 XCSE 20220901 16:02:18.120000 55 772 XCSE 20220901 16:05:48.301000 22 772 XCSE 20220901 16:06:42.017000 12 772 XCSE 20220901 16:06:42.017000 56 772 XCSE 20220901 16:08:09.994000 18 772 XCSE 20220901 16:14:19.327000 1 772 XCSE 20220901 16:14:19.327000 27 771 XCSE 20220901 16:15:24.263000 28 771 XCSE 20220901 16:15:24.263000 27 771 XCSE 20220901 16:15:24.263000 27 771 XCSE 20220901 16:15:24.263000 56 772 XCSE 20220901 16:17:27.800000 30 771 XCSE 20220901 16:18:33.786000 29 771 XCSE 20220901 16:18:33.786000 30 770 XCSE 20220901 16:18:58.881000 30 769 XCSE 20220901 16:19:43.930000 70 772 XCSE 20220901 16:26:01.665000 30 773 XCSE 20220901 16:29:42.910000 11 773 XCSE 20220901 16:29:42.910000 59 772 XCSE 20220901 16:32:40.911000 22 771 XCSE 20220901 16:33:08.649000 8 771 XCSE 20220901 16:33:08.649000 29 772 XCSE 20220901 16:38:59.289000 28 770 XCSE 20220901 16:42:08.028000 28 768 XCSE 20220901 16:42:47.314000 205 769 XCSE 20220901 16:50:27.139232 28 771 XCSE 20220902 9:00:25.357000 50 772 XCSE 20220902 9:04:12.912000 6 772 XCSE 20220902 9:04:12.912000 4 771 XCSE 20220902 9:06:49.511000 11 771 XCSE 20220902 9:06:49.511000 15 771 XCSE 20220902 9:06:49.512000 28 771 XCSE 20220902 9:08:19.588000 28 771 XCSE 20220902 9:09:29.020000 1 771 XCSE 20220902 9:10:41.159000 26 771 XCSE 20220902 9:10:41.159000 55 771 XCSE 20220902 9:15:16.377000 55 770 XCSE 20220902 9:15:41.200000 49 770 XCSE 20220902 9:19:02.221000 39 769 XCSE 20220902 9:19:30.788000 17 769 XCSE 20220902 9:19:30.788000 16 768 XCSE 20220902 9:19:38.954000 39 768 XCSE 20220902 9:19:38.954000 4 768 XCSE 20220902 9:19:38.954000 50 770 XCSE 20220902 9:23:31.889000 10 770 XCSE 20220902 9:23:31.889000 30 772 XCSE 20220902 9:34:17.966000 30 771 XCSE 20220902 9:34:20.093000 2 771 XCSE 20220902 9:37:23.804000 26 771 XCSE 20220902 9:37:23.804000 29 771 XCSE 20220902 9:37:43.331000 74 772 XCSE 20220902 9:43:16.502000 29 772 XCSE 20220902 9:46:29.240000 29 772 XCSE 20220902 9:46:29.263000 12 772 XCSE 20220902 9:46:29.263000 28 771 XCSE 20220902 9:46:29.316000 20 771 XCSE 20220902 9:47:59.859000 8 771 XCSE 20220902 9:49:24.806000 28 771 XCSE 20220902 9:49:24.806000 20 771 XCSE 20220902 9:49:24.806000 30 771 XCSE 20220902 9:54:03.202000 28 770 XCSE 20220902 9:57:29.593000 12 770 XCSE 20220902 9:57:29.593000 16 770 XCSE 20220902 9:57:29.593000 28 769 XCSE 20220902 9:57:45.941000 22 769 XCSE 20220902 9:59:57.080000 22 769 XCSE 20220902 9:59:57.127000 2 771 XCSE 20220902 10:04:23.071000 28 771 XCSE 20220902 10:16:44.476000 114 771 XCSE 20220902 10:26:59.149000 83 772 XCSE 20220902 10:35:35.721000 38 772 XCSE 20220902 10:35:35.762000 114 773 XCSE 20220902 10:47:58.007000 3 773 XCSE 20220902 10:48:34.656000 12 777 XCSE 20220902 10:55:43.102000 5 777 XCSE 20220902 10:55:43.102000 33 777 XCSE 20220902 10:55:43.102000 28 778 XCSE 20220902 11:00:01.889000 22 778 XCSE 20220902 11:01:15.824000 8 778 XCSE 20220902 11:01:15.824000 22 777 XCSE 20220902 11:01:15.848000 8 777 XCSE 20220902 11:01:15.848000 8 776 XCSE 20220902 11:03:40.587000 14 776 XCSE 20220902 11:03:40.587000 29 776 XCSE 20220902 11:03:40.587000 8 776 XCSE 20220902 11:03:40.587000 3 775 XCSE 20220902 11:04:25.716000 29 777 XCSE 20220902 11:22:40.419000 29 777 XCSE 20220902 11:22:40.419000 90 777 XCSE 20220902 11:22:40.442000 29 777 XCSE 20220902 11:38:57.323000 5 777 XCSE 20220902 11:40:29.582000 28 777 XCSE 20220902 11:40:29.600000 23 777 XCSE 20220902 11:40:29.600000 33 777 XCSE 20220902 11:40:29.622000 5 776 XCSE 20220902 11:44:41.260000 30 776 XCSE 20220902 11:44:41.260000 23 776 XCSE 20220902 11:44:41.260000 2 775 XCSE 20220902 11:49:17.931000 3 775 XCSE 20220902 11:49:17.931000 23 775 XCSE 20220902 11:49:17.941000 28 775 XCSE 20220902 11:49:17.941000 28 776 XCSE 20220902 12:00:23.299000 1 776 XCSE 20220902 12:00:23.299000 112 778 XCSE 20220902 12:12:55.561000 58 781 XCSE 20220902 12:19:44.454000 57 780 XCSE 20220902 12:20:14.171000 14 779 XCSE 20220902 12:20:15.376000 41 779 XCSE 20220902 12:20:15.377000 14 778 XCSE 20220902 12:24:36.230000 43 778 XCSE 20220902 12:24:36.230000 43 778 XCSE 20220902 12:32:27.090000 13 778 XCSE 20220902 12:32:27.090000 55 779 XCSE 20220902 12:44:30.535000 27 779 XCSE 20220902 12:44:30.535000 59 778 XCSE 20220902 12:45:37.138000 27 778 XCSE 20220902 12:45:37.138000 28 778 XCSE 20220902 12:47:39.724000 30 778 XCSE 20220902 12:53:24.170000 29 777 XCSE 20220902 13:11:45.093000 29 777 XCSE 20220902 13:11:45.093000 22 777 XCSE 20220902 13:11:45.175000 33 777 XCSE 20220902 13:11:45.175000 43 776 XCSE 20220902 13:11:55.927000 13 776 XCSE 20220902 13:11:55.927000 22 777 XCSE 20220902 13:20:56.573000 8 777 XCSE 20220902 13:20:56.573000 58 777 XCSE 20220902 13:29:53.222000 37 776 XCSE 20220902 13:29:53.246000 19 776 XCSE 20220902 13:29:53.246000 65 777 XCSE 20220902 14:01:46.200000 3 779 XCSE 20220902 14:24:06.309000 27 779 XCSE 20220902 14:24:06.309000 27 779 XCSE 20220902 14:24:06.309000 3 779 XCSE 20220902 14:24:06.309000 70 779 XCSE 20220902 14:24:06.309000 10 779 XCSE 20220902 14:24:06.309000 1 779 XCSE 20220902 14:24:06.355000 2 779 XCSE 20220902 14:24:06.355000 2 779 XCSE 20220902 14:24:06.355000 70 779 XCSE 20220902 14:24:06.355000 80 779 XCSE 20220902 14:24:06.355000 2 777 XCSE 20220902 14:29:40.478000 84 777 XCSE 20220902 14:29:40.478000 27 777 XCSE 20220902 14:29:40.478000 114 777 XCSE 20220902 14:29:53.088000 28 778 XCSE 20220902 14:30:10.008000 55 784 XCSE 20220902 14:37:09.799000 6 783 XCSE 20220902 14:38:11.165000 6 783 XCSE 20220902 14:43:35.131000 24 783 XCSE 20220902 14:43:35.131000 28 782 XCSE 20220902 14:47:06.171000 55 781 XCSE 20220902 14:50:27.942000 54 783 XCSE 20220902 14:58:04.705000 8 783 XCSE 20220902 15:01:51.215000 20 783 XCSE 20220902 15:01:51.215000 56 782 XCSE 20220902 15:02:25.162000 64 782 XCSE 20220902 15:11:57.117000 19 782 XCSE 20220902 15:11:57.117000 45 783 XCSE 20220902 15:36:26.429000 38 783 XCSE 20220902 15:36:26.429000 28 783 XCSE 20220902 15:36:26.429000 27 783 XCSE 20220902 15:36:26.429000 27 783 XCSE 20220902 15:36:26.429000 49 783 XCSE 20220902 15:36:26.453000 45 782 XCSE 20220902 15:36:26.458000 14 782 XCSE 20220902 15:36:26.458000 7 781 XCSE 20220902 15:40:05.271000 22 781 XCSE 20220902 15:40:05.271000 28 781 XCSE 20220902 15:40:05.271000 28 781 XCSE 20220902 15:40:05.271000 52 781 XCSE 20220902 15:47:55.778000 112 783 XCSE 20220902 15:57:35.901000 28 783 XCSE 20220902 15:57:35.948000 89 784 XCSE 20220902 15:59:10.343000 35 785 XCSE 20220902 15:59:32.834000 3 785 XCSE 20220902 15:59:32.834000 70 785 XCSE 20220902 15:59:32.834000 48 785 XCSE 20220902 15:59:32.834000 36 785 XCSE 20220902 15:59:32.834000 23 786 XCSE 20220902 15:59:59.087000 65 786 XCSE 20220902 15:59:59.087000 26 785 XCSE 20220902 16:01:13.139000 2 785 XCSE 20220902 16:01:13.139000 23 784 XCSE 20220902 16:02:00.072000 5 784 XCSE 20220902 16:02:00.072000 28 783 XCSE 20220902 16:03:04.716000 69 785 XCSE 20220902 16:15:46.362000 40 785 XCSE 20220902 16:20:04.942000 18 785 XCSE 20220902 16:20:04.942000 55 785 XCSE 20220902 16:20:04.966000 80 785 XCSE 20220902 16:20:04.966000 31 787 XCSE 20220902 16:35:15.463000 88 787 XCSE 20220902 16:35:15.463000 85 787 XCSE 20220902 16:36:03.120000 242 787 XCSE 20220902 16:40:37.318581

