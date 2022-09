SCC France s’engage pour l’Ukraine

L’ESN SCC France renforce sa politique RSE en mobilisant des moyens financiers et humains pour envoyer du matériel informatique et des licences logicielles en Ukraine. Cette annonce d’envergure pour le Groupe s’inscrit plus globalement dans un plan ambitieux de soutien aux organisations humanitaires et à impact social.



Depuis le mois d’avril 2022, SCC France s’est mobilisé pour répondre à l’appel du service du Secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques pour envoyer du matériel et des solutions IT vers l’Ukraine. Sous l’impulsion de Didier Lejeune, CEO de SCC France, les équipes du Groupe ont travaillé avec le ministère des Affaires étrangères et le quai d’Orsay pour envoyer plus de 100 000 euros de matériels et 23 000 euros de licences Microsoft.

SCC France a également signé une convention de mécénat financier à hauteur de 30 000 euros avec Médecins du Monde pour soutenir leurs actions en Ukraine.



Didier Lejeune, CEO de SCC France : « Fidèles à notre volonté de jouer un rôle significatif pour soutenir des causes humanitaires et des actions à fort impact social et environnemental, nous avons souhaité, dès le départ de la crise ukrainienne, apporter notre soutien aux populations et entreprises locales. Cette initiative, impulsée par les membres de la Direction du groupe, a été fortement soutenue par tous les collaborateurs de l’entreprise ; certains ont également mené des actions complémentaires. »



Dans ce contexte, différents convois humanitaires ont été organisés et réalisés par des salariés depuis le mois de mars et ont permis d’acheminer plus de 20 tonnes de matériel médical et de denrées alimentaires vers des hôpitaux pour enfants. Le prochain convoi sera acheminé dès le mois de septembre.