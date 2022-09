Les syndicats créent une voie d’accès à la classe moyenne pour des millions de Canadiens

English French

OTTAWA, 05 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada marquent la fête du Travail en célébrant les gains obtenus de haute lutte par le mouvement syndical et en rassemblant les travailleuses et travailleurs, leurs familles et leurs alliés en toute solidarité, unis dans les importants dossiers qui nous attendent.



« Le pouvoir collectif des travailleuses et travailleurs et notre longue lutte pour l’équité ont permis d’obtenir une semaine de travail de quarante heures, des pensions, des week-ends et bien plus encore. Les syndicats ont créé une voie d’accès à la classe moyenne pour des millions de Canadiennes et Canadiens », a déclaré Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Aujourd’hui, de plus en plus de personnes se mobilisent, adhèrent à des syndicats et exigent mieux. Ils se mobilisent pour obtenir de bons emplois, dotés de salaires équitables, de meilleurs avantages sociaux et de meilleures conditions de travail. »

Avec les travailleuses et travailleurs qui ont du mal à acheter les besoins fondamentaux, l’inflation qui ne cesse d’augmenter et les salaires qui sont à la traîne, nous assistons un élan grandissant de travailleuses et travailleurs au Canada qui s’opposent à ceux qui tentent de leur faire payer pour la crise actuelle de l’abordabilité.

« Nous entendons sans cesse les PDG de Bay St. réclamer des mesures d’austérité et lancer des mises en garde sur la hausse des salaires. Leurs propos alarmistes ne semblent pas tenir compte du fait que les grandes entreprises se portent mieux que jamais, mais que les salaires ne suivent pas et que le budget des familles croule sous l’augmentation galopante des coûts de l’immobilier, des aliments, du transport et de tant d’autres besoins essentiels quotidiens », a expliqué Madame Bruske. « Ce que nous avons constaté, c’est une hausse de la greedflation ou inflation cupide de la part d’entreprises rentables, utilisant la crise pour augmenter les prix, engendrer des profits records et faire grimper l’inflation. »

Madame Bruske a ajouté que les syndicats du Canada continueront également de lutter pour des mesures gouvernementales visant à résoudre notre crise dans les soins de santé publics et à remédier à la pénurie de personnel de la santé; à aider les familles qui ont du mal à passer à travers la crise de l’abordabilité; et à lutter contre les changements climatiques de manière à créer de bons emplois et à ne laisser aucun travailleur pour compte.

« Les syndicats du Canada sont unis face aux entreprises cupides et exigent des gouvernements qu’ils fassent payer les entreprises qui engendrent des profits gigantesques leur juste part, et qu’elles jouent leur rôle pour s’assurer que notre économie puisse rebondir et les gens prospérer. Nous ne pouvons pas résoudre la crise économique actuelle en laissant pour compte les travailleuses et travailleurs et leurs familles », conclut Madame Bruske. « Aujourd’hui, nous marchons ensemble dans des collectivités partout au Canada, en toute solidarité, parce que nous croyons en un pays où les travailleuses et travailleurs ont la possibilité non seulement de survivre, mais aussi de prospérer. »

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :

Chantal St-Denis, Relations avec les médias, CTC

cstdenis@clcctc.ca

613-355-1962