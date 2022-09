Le Groupe Ténor annonce le lancement de ses sessions de formations avec la Ténor Académy

Pour accompagner sa croissance et répondre aux nouveaux enjeux des métiers du numérique, le Groupe Ténor lance ses sessions de formations avec la création de son académie.

Après avoir changé le rapport au travail au sein de son entreprise au début de l’année 2022 avec la mise en place de la semaine des 4 jours et lancement de son hashtag #nouscestles4jours, le Groupe Ténor a continué la recherche d’autres leviers pour pallier la difficulté de recruter toujours bien réelle.

Le Groupe Ténor crée ainsi la Ténor Academy et positionne le recrutement au cœur de ses priorités en privilégiant la montée en compétences ainsi que la fidélisation de ses talents autour de l’ERP Divalto dont le Groupe Ténor est le premier intégrateur.

Ténor Academy : une formation interne accompagnée

Au sein de la Ténor Academy, deux académies viennent de voir le jour afin de structurer les formations et répondre aux besoins des talents :

La première promotion est située au sein de l’agence du Groupe Ténor à Calais. 12 alternants sont déjà inscrits pour bénéficier d’une formation orientée sur le développement ERP.

La seconde promotion, sera lancée en septembre 2022 à l’agence du Groupe Ténor en région parisienne. 15 personnes sont prévues pour cette rentrée 2022. L’objectif est de former les talents venant de divers horizons aux métiers de l’intégration de l’ERP Divalto : Consulting, formation, gestion de projets, etc.

Ces talents viendront renforcer les équipes du Groupe Ténor en fin de cursus.

Un accompagnement jusque dans les écoles

En plus des promotions accompagnées, la Ténor Academy travaillera en étroite collaboration avec les écoles de la région Haut-de-France pour répondre au besoin du marché (l’IUT de Calais, le LTP Saint Joseph, l’Université du littoral Côte d’opale, l’École d’ingénieur du littoral Côte d’opale). Elle contribuera dès la rentrée à la mise au programme d’un module nommé « Coloration ERP » au sein de la formation BTS Systèmes Numériques au sein du Lycée & Campus Saint Joseph de Saint Martin Boulogne (62), afin de faire bénéficier d’une formation à l’ERP au cursus BAC+2 de cette formation. Certains cours et des interventions seront également animé(e)s par l’équipe formation de la Ténor Academy au sein de ces mêmes écoles.

Un engagement humain et financier pour le Groupe Ténor

La Ténor Academy est un engagement réel : humain et financier pour le Groupe Ténor.

L’entreprise mise sur la formation de jeunes talents et d’experts en reconversion, en mettant à leur disposition tous les moyens nécessaires à la réussite de leur montée en compétences : des locaux, du matériel adapté, des formateurs, un responsable de formations, un chargé de recrutement, etc.). Tous les moyens sont mis en œuvre pour assurer la réussite des apprenants.

Christophe NUSS, Responsable Ressources Humaines et des talents : « A travers la Ténor Academy, le Groupe Ténor renforce sa position de leader dans l’écosystème Divalto en y apportant plusieurs dizaines d’experts formés à moyen terme. »