ARAMIS GROUP - Valérie Labouré Hirsch nommée Directrice financière du Groupe

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 5 septembre 2022

Valérie Labouré Hirsch nommée Directrice financière du Groupe

Aramis Group [Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94], leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers, regroupant les marques Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni, annonce ce jour la nomination de Valérie Labouré Hirsch au poste de Directrice financière du Groupe. Valérie siègera au comité exécutif. Elle succède à Fabrice Farcot, Directeur financier par intérim d’Aramis Group depuis janvier 2022.

Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs1 d’Aramis Group, déclarent : « Nous sommes ravis d'accueillir Valérie en tant que nouvelle Directrice financière du Groupe. Forte de 30 ans d'expérience à des postes de direction financière, Valérie sera un atout important pour accompagner le développement de notre Groupe. En plus de sa forte expertise financière, elle apportera une contribution précieuse au déploiement de la stratégie du Groupe. »

Valérie Labouré Hirsch, 52 ans, rejoint Aramis Group avec 30 ans d'expérience dans le management et la transformation d’entreprises multinationales. Elle a débuté sa carrière en 1991 chez Arthur Andersen avant de rejoindre le groupe Nestlé Waters en 1993. Après avoir débuté dans l’équipe de contrôle de gestion de la filiale française Perrier Vittel France, elle a occupé pendant 25 ans de nombreux postes clés de direction au sein de la fonction finance.

Elle a notamment travaillé comme Analyste financière en charge des fusions et acquisitions, Directrice financière de la zone « Other Europe », Directrice financière, puis a pris la tête des opérations françaises de Watercooler Delivery, responsable du Corporate support et Directrice du controlling du groupe Nestlé Waters.

En mai 2018, elle est devenue Directrice générale en charge des finances et de l’IT de Nestlé France où elle a supervisé la définition et le déploiement de la stratégie de transformation du portefeuille, la réorganisation du marché et l'équipe finance & IT.

Valérie est diplômée de l'ESCP Europe.

***

À propos d’Aramis Group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers et réunit quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni. Le Groupe transforme le marché de la vente de véhicules d’occasion et place la technologie digitale au service de la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement intégré. Au premier semestre de l’exercice fiscal 2022, Aramis Group a généré un chiffre d’affaires de 873 millions d’euros, vendu plus de 41 000 véhicules à particuliers et enregistré plus de 40 millions de visites sur ses sites Internet. À fin mars 2022, le Groupe comptait plus de 1 800 collaborateurs, un réseau de 60 agences et quatre sites industriels de reconditionnement. Aramis Group est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94). Pour plus d’informations : http://www.aramis.group.

Contact Investisseurs

Alexandre Leroy

Directeur des relations investisseurs

alexandre.leroy@aramis.group

+33 (0)6 58 80 50 24

Contacts presse

Brunswick

aramisgroup@brunswickgroup.com

Hugues Boëton +33 (0)6 79 99 27 15

Alexia Gachet +33 (0)6 33 06 55 93



1 Nicolas Chartier est Président Directeur général de la Société, et Guillaume Paoli Directeur général délégué, sur la base d'une rotation tous les 2 ans

Pièce jointe