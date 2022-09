French English

Communiqué de presse – Lundi 5 septembre 2022 – 17h45

ARGAN renforce son équipe de management pour accompagner son développement

ARGAN, foncière spécialisée en immobilier logistique PREMIUM aux 3,3 millions de m² de patrimoine, vient de recruter Aymar de GERMAY en tant que Secrétaire général pour accompagner son développement, notamment sur les enjeux territoriaux et fonciers, conforter ses relations institutionnelles et suivre le déploiement de sa stratégie RSE.

Aymar de GERMAY, 49 ans, diplômé de Sciences Po et de l’ESSEC, a développé, depuis plus de 25 ans, un parcours original le conduisant à assumer des fonctions de management dans les secteurs public et privé.

Il débute sa carrière dans le domaine de la communication, notamment chez RENAULT sur le chantier de construction du centre de recherche de la marque, puis au sein du Service d’Information du Gouvernement où il participe à la gestion de la communication interministérielle.

Il dirige ensuite, pendant neuf ans, une entreprise dans le secteur du BTP avant de travailler, de 2008 à 2019, dans un cabinet de conseil en stratégie et affaires publiques pour des entreprises du secteur de l’immobilier, de l’énergie et des services aux collectivités.

En parallèle de son activité professionnelle, il a géré plusieurs mandats d’élu local pendant 19 ans, en qualité de Maire, de Vice-Président d’une Communauté d’Agglomération et de Président d’un Syndicat Départemental d’Energie.

Avant de rejoindre ARGAN, il était Directeur général de TILIA France, un cabinet de conseil qui accompagne les industriels et les collectivités publiques dans leurs stratégies et projets de transition écologique et énergétique.

Depuis 2019, il est également Délégué général du Think Tank Territoire et Consciences, dont la vocation est de nourrir le débat d’idées autour des enjeux d’aménagement et de développement du territoire.

Ce parcours à la fois riche et diversifié lui a permis de développer une expertise fine en matière de développement territorial, de réflexion stratégique, de communication et de RSE. Expertise et réseau qu’il se réjouit de placer au service d’Argan qui, au-delà de la maitrise de son métier de développeur-loueur, est impliquée dans le développement économique territorial et particulièrement soucieuse de l’impact environnemental de ses plateformes logistiques premium.

Dans le cadre d’une raréfaction du foncier à vocation économique, Aymar de GERMAY participera ainsi au développement d’Argan en nourrissant avec les élus locaux et décideurs publics un dialogue constructif et créateur de valeurs.

Jean-Claude LE LAN précise : « Ce recrutement s’inscrit dans la volonté d’Argan de poursuivre sa croissance, d’amplifier sa communication, de mener une politique ambitieuse de transition énergétique et, plus globalement, d’affirmer ses engagements RSE ».

Calendrier financier 2022 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

3 octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022





A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 30 juin 2022, son patrimoine représente 3,3 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 4,0 Mds€. ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

www.argan.fr







Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr





Aude Vayre – Relations presse

Tél : 06 14 64 15 65

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

Pièce jointe