Société Générale : Information sur les opérations effectuées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions, hors contrat de liquidité

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS, HORS CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Information réglementée

Paris, le 05 septembre 2022

(Conformément à l’Article 5 du règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché et à l’Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n°596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation)

Société Générale a lancé, le lundi 8 août 2022, un programme de rachat d’actions ordinaires Société Générale en vue de les annuler pour un montant maximum de 914,1 millions d’euros. Il sera exécuté d’ici la fin de l’année.

Société Générale a reçu toutes les autorisations nécessaires des autorités de supervision pour ces rachats qui seront exécutés dans le respect des conditions, notamment de prix maximal, prévues par l’Assemblée Générale du 17 mai 2022 ainsi qu’en conformité avec le Règlement Abus de marché. Ils seront réalisés sur les plates-formes de négociation sur lesquelles les actions Société Générale ont été admises à la négociation ou sont négociées, dont le marché réglementé d'Euronext Paris.

Le contrat de liquidité conclu avec Rothschild est par ailleurs temporairement suspendu pendant toute la période de rachat.

Dénomination sociale de l’émetteur : Société Générale - LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires - Code ISIN FR0000130809

Période : Du 29 août au 02 septembre 2022

Achats réalisés par Société Générale au cours de la période

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 29/08/2022 FR0000130809 417 100 21,5457 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 29/08/2022 FR0000130809 80 000 21,5155 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 29/08/2022 FR0000130809 33 000 21,5049 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 29/08/2022 FR0000130809 28 000 21,5065 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 30/08/2022 FR0000130809 118 173 22,0050 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 30/08/2022 FR0000130809 167 827 22,0577 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 30/08/2022 FR0000130809 10 000 22,0000 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 31/08/2022 FR0000130809 139 007 22,1675 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 31/08/2022 FR0000130809 46 743 22,1192 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 31/08/2022 FR0000130809 19 492 22,0797 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 31/08/2022 FR0000130809 16 758 22,0665 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 01/09/2022 FR0000130809 290 081 22,0762 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 01/09/2022 FR0000130809 209 578 22,0076 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 01/09/2022 FR0000130809 53 000 22,0588 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 01/09/2022 FR0000130809 41 000 22,0723 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 02/09/2022 FR0000130809 31 426 22,3150 XPAR TOTAL 1 701 185 21,8960

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible au sein du Chapitre 6 Descriptifs des programmes de rachats d’actions, déclarations des rachats d’actions et bilans du contrat de liquidité : https://investors.societegenerale.com/fr/base-documentaire?search=&theme=information-reglementee&category=&year=&op=Filtrer

