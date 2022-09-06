Anaqua宣布亚太地区执行领导层变动

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波士顿, Sept. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先创新和知识产权 (IP) 管理技术提供商Anaqua, 今天宣布改变其在亚太地区的执行领导团队，以继续其长期增长轨迹。徳永信二 自 2022 年 9 月 1 日起加入 Anaqua，担任日本总裁兼总经理。领导 Anaqua 在该地区增长超过五年的亚太区总经理 Karen Taylor 将会离开公司。



Anaqua 首席执行官Bob Romeo说, “我要感谢Karen对我们的客户、同事和利益相关者的领导和承诺。Karen 在发展我们的业务和定位 Anaqua 以实现未来增长以及担任我们全球领导团队的一员方面一直具有影响力。”

徳永信二最近担任Global Open Network Japan, Inc.的代表董事兼首席执行官，领导整个运营以及使用区块链技术的新支付服务平台业务的开发和商业化。 在加入 Global Open Network Japan 之前，徳永信二在 Akamai Technologies、Attachmate、Novell Japan 和 Borland 担任领导职务。 徳永信二拥有法政大学文学学士学位。

徳永信二说, “Anaqua 是一家令人印象深刻的公司，我很高兴能加入这个团队。知识产权是公司的重要资产，我们有很好的机会帮助我们的客户从他们的投资组合中获得更多价值。”

Bob Romeo说, “我们很高兴有一位拥有徳永信二丰富经验的人来领导业务并监督我们在日本下一阶段的增长和投资。他良好的业绩记录使他能够很好地领导我们跨职能的团队 并与我们现有和未来的市场客户合作。我为迄今为止我们在日本所取得的成就感到自豪并为即将到来的事情感到兴奋。”

关于 Anaqua

Anaqua, Inc. 是一家综合知识产权 (IP) 管理技术解决方案和服务的优质供应商。其 IP 管理软件解决方案 AQX 和 PATTSY WAVE 均提供具有大数据分析和技术支持服务的最佳实践工作流程，以创建一个智能环境，旨在为 IP 战略提供信息，支持 IP 决策，并简化 IP 运营，为每个客户量身定制段的需要。如今，近一半的美国前 100 名专利申请者和全球品牌，以及全球越来越多的律师事务所使用 Anaqua 的解决方案。超过一百万的知识产权管理人员、律师、律师助理、管理员和创新者使用该平台来满足他们的知识产权管理需求。该公司的全球业务总部位于波士顿，在美国、欧洲、亚洲和澳大利亚设有办事处。如需更多信息，请访问anaqua.com或LinkedIn 。

公司联系人：

Amanda Hollis

通讯副总监

Anaqua

617-375-5808

ahollis@Anaqua.com