Anaqua宣布亞太地區執行領導層變動

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波士頓, Sept. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先創新和知識產權 (IP)管理技術提供商Anaqua , 今天宣布改變其在亞太地區的執行領導團隊，以繼續其長期增長軌跡。徳永信二 自2022 年9 月1 日起加入Anaqua ，擔任日本總裁兼總經理。領導 Anaqua 在該地區增長超過五年的亞太區總經理Karen Taylor 將會離開公司。



Anaqua首席執行官Bob Romeo說, “我要感謝Karen對我們的客戶、同事和利益相關者的領導和承諾。 Karen在發展我們的業務和定位 Anaqua以實現未來增長以及擔任我們全球領導團隊的一員方面一直具有影響力。 ”

徳永信二最近擔任Global Open Network Japan, Inc.的代表董事兼首席執行官，領導整個運營以及使用區塊鏈技術的新支付服務平台業務的開發和商業化。 在加入 Global Open Network Japan 之前，徳永信二在Akamai Technologies 、 Attachmate 、 Novell Japan和Borland 擔任領導職務。 徳永信二擁有法政大學文學學士學位。

徳永信二說, “ Anaqua是一家令人印象深刻的公司，我很高興能加入這個團隊。知識產權是公司的重要資產，我們有很好的機會幫助我們的客戶從他們的投資組合中獲得更多價值。”

Bob Romeo說, “我們很高興有一位擁有徳永信二豐富經驗的人來領導業務並監督我們在日本下一階段的增長和投資。他良好的業績記錄使他能夠很好地領導我們跨職能的團隊 並與我們現有和未來的市場客戶合作。我為迄今為止我們在日本所取得的成就感到自豪並為即將到來的事情感到興奮。 ”

關於Anaqua

Anaqua, Inc. 是一家綜合知識產權 (IP) 管理技術解決方案和服務的優質供應商。其IP管理軟件解決方案 AQX和PATTSY WAVE均提供具有大數據分析和技術支持服務的最佳實踐工作流程，以創建一個智能環境，旨在為 IP 戰略提供信息，支持 IP決策，並簡化 IP運營，為每個客戶量身定制段的需要。如今，近一半的美國前100 名專利申請者和全球品牌，以及全球越來越多的律師事務所使用 Anaqua的解決方案。超過一百萬的知識產權管理人員、律師、律師助理、管理員和創新者使用該平台來滿足他們的知識產權管理需求。該公司的全球業務總部位於波士頓，在美國、歐洲、亞洲和澳大利亞設有辦事處。如需更多信息，請訪問anaqua.com或LinkedIn 。

公司聯繫人：

Amanda Hollis

通訊副總監

Anaqua

617-375-5808

ahollis@Anaqua.com