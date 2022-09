English Finnish

Marimekko Oyj, Sisäpiiritieto, 6.9.2022 klo 7.45

Marimekko nostaa pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan ja keskittyy uudella strategiakaudellaan skaalaamaan kannattavaa kasvuaan

Marimekon hallitus on päättänyt yhtiön uusista pitkän aikavälin taloudellisista tavoitteista nostaen tavoitteita liikevaihdon kehittymiselle ja vertailukelpoiselle liikevoittomarginaalille. Samalla hallitus on määritellyt Marimekon suunnan seuraavalle strategiakaudelle 2023–2027, minkä aikana erillisessä tiedotteessa kuvatuilla tavoilla yhtiö keskittyy skaalaamaan Marimekon liiketoimintaa ja kasvua erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Uusista pitkän aikavälin taloudellisista tavoitteista ja strategisesta suunnasta kerrotaan tarkemmin yhtiön ensimmäisessä pääomamarkkinapäivässä keskiviikkona 14.9.2022.

Marimekon pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:

liikevaihdon vuosittainen kasvu 15 % (aiemmin: yli 10 %)

vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 20 % (aiemmin: 15 %)

vuoden lopun nettovelka/käyttökate-suhdeluku korkeintaan 2 (ennallaan)

tavoitteena on jakaa osinkoa vuosittain, osinko osakekohtaisesta tuloksesta vähintään 50 % (ennallaan)

Aiemmat taloudelliset tavoitteet asetettiin marraskuussa 2018 ja yhtiö ylitti ne vuoden 2021 lopussa.

Marimekon pääomamarkkinapäivä 14.9.2022

Marimekon pääomamarkkinapäivä järjestetään 14.9.2022 kello 13 alkaen. Institutionaaliset sijoittajat, analyytikot ja median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan tilaisuuteen Marimekon pääkonttorilla Helsingissä. Pääomamarkkinapäivää voi myös seurata webcast-lähetyksenä. Lisätietoja ja ohjeet osallistumisesta löytyvät yhtiön internetsivuilta https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/paaomamarkkinapaiva.

