Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 6.9.2022 klo 8.00



Marimekko sitoutuu Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi

Marimekko on sitoutunut Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) asettaakseen tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet. Marimekko julkisti jo vuonna 2020 kunnianhimoiset tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Science Based Targets -aloitteeseen sitoutumisen myötä yhtiö tulee asettamaan aiempaa vielä tiukemmat tavoitteet koko arvoketjunsa päästövähennyksille YK:n Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen selvästi alle 2 celsiusasteeseen suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 celsiusasteeseen.

“Uskomme, että tulevaisuudessa ajattomat ja kestävät tuotteet tehdään tasapainossa ympäristön kanssa kiertotalouden periaatteita noudattaen. Vuonna 2021 teimme perusteellisen hiilijalanjälkilaskennan, jotta voisimme kohdistaa päästövähennystoimenpiteemme mahdollisimman tehokkaasti. Tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet ovat tärkeä väline työssämme kohti kunnianhimoista pitkän aikavälin visiotamme siitä, että toiminnastamme ei tulevaisuudessa jää jälkiä ympäristöön. Vision saavuttamiseksi tarvitaan myös teknologia-, materiaali- ja liiketoimintamalli-innovaatioita, joita edistämme yhdessä eri kumppaniemme kanssa. Haluamme oman esimerkkimme voimalla viedä toimialaamme kohti kestävämpää tulevaisuutta”, sanoo Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko.

Marimekon designfilosofia ja toiminta ovat alusta alkaen perustuneet vastuulliseen ajatteluun, ja vastuullisuuden jatkuva edistäminen on ollut osa marimekkolaisten päivittäistä työtä jo vuosia. Marimekko on tänään julkaissut suuntaviivat strategiakaudelle 2023–2027. Vastuullisuus on yksi kauden viidestä strategisesta menestystekijästä: Marimekko uskoo, että määrätietoinen vastuullisuustyö tukee voimakkaasti yhtiön pitkän aikavälin menestystä.

Marimekko määrittelee tieteeseen perustuvat Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset päästövähennystavoitteet SBTi-aloitteen aikataulun mukaisesti kahden vuoden kuluessa. Science Based Targets -aloitteen ovat perustaneet WWF (World Wide Fund for Nature), CDP (Carbon Disclosure Project), WRI (World Resources Institute) sekä YK:n Global Compact -aloite. SBTi-aloitteen tavoitteena on, että tieteeseen perustuvista päästövähennyksistä tulee yritysten toimintaa ohjaava periaate.



Marimekon vastuullisuustyöstä ja -strategiasta voi lukea lisää yhtiön yrityssivuilta: https://company.marimekko.com/fi/vastuullisuus.



