Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 6.9.2022 klo 8.15



Kutsu Marimekon pääomamarkkinapäivään 2022

Marimekolla on ilo kutsua sijoittajat, analyytikot ja talousmedia yhtiön pääomamarkkinapäivään 2022. Tilaisuus pidetään Marimekon pääkonttorilla Helsingissä. Tilaisuutta voi myös seurata webcast-lähetyksenä.



Päivä: keskiviikko 14.9.2022

Aika: 13.00 – n. 16.30

Osoite: Marimekko, Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki

Webcast: https://marimekko.videosync.fi/cmd_2022

Tilaisuudessa Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko ja yhtiön muu johto kertovat tarkemmin yhtiön uusista pitkän aikavälin taloudellisista tavoitteista sekä suunnasta seuraavalle strategiakaudelle 2023–2027, minkä aikana yhtiö keskittyy skaalaamaan Marimekon liiketoimintaa ja kasvua erityisesti kansainvälisillä markkinoilla.

Tilaisuuden esitykset pidetään englanniksi. Tallenne tilaisuudesta ja siellä pidettyjen esitysten materiaalit ovat saatavilla sivustolla tilaisuuden jälkeen.

Institutionaaliset sijoittajat, analyytikot ja median edustajat voivat ilmoittautua tilaisuuteen sähköpostitse ir@marimekko.com. Halukkailla on mahdollisuus ennen tilaisuutta vierailla Marimekon kangaspainossa ja tilaisuuden jälkeen tutustua mallistoihin showroomeissa. Pääomamarkkinapäivän tarkempi ohjelma sekä tiedot webcastiin osallistumisesta löytyvät Marimekon verkkosivuilta https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/paaomamarkkinapaiva .

Lisätietoja:

Anna Tuominen, viestintäjohtaja

Puh. 040 584 6944

anna.tuominen@marimekko.com



Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2021 yhtiön liikevaihto oli 152 miljoonaa euroa ja tuotteiden brändimyynti 376 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 35 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 410 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com