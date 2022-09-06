Teledyne e2v 发布了统包式MIPI光学模组 Optimom 2M，用于快速轻松地开发视觉系统

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法国格勒诺布尔, Sept. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v 宣布发布其 2百万像素Optimom™，这是 MIPI CSI-2 光学模组系列中的第一款产品。Optimom 采用 Teledyne e2v 专有图像传感器技术，经过精心设计，确保最小化视觉嵌入式系统开发的工作量，快速投入机器人、物流、无人机或实验室设备的应用。



Optimom™ 2M 具有 MIPI CSI-2 协议和标准 FPC 连接器，可与嵌入式处理板连接。使用专用开发工具包 (Development Kit) 可即刻实现集成，该工具包包括用于硬件集成的适配器板和用于直接与 NVIDIA Jetson 或 NXP i.MX 解决方案进行软件集成的 Linux 驱动程序。

这些光学模组采用相同的紧凑型 25 毫米正方形造型，可实现单一机械设计，甚至可以安装到高度受限的机械系统中。为了满足不同应用的需求，Optimom 2M 可以针对多种场景进行定制，提供两种颜色选择（单色或 RGB）和三种镜头选择（多焦镜头、定焦镜头或无镜头）。已对所提供的镜头进行了安装和聚焦，免除了镜头选择和组装的繁琐任务。

所有 Optimom 2M 型号均由 Teledyne e2v 专有的 2百万像素、低噪声、全局快门图像传感器提供支持，可提供快速移动物体的清晰图像。Optimom 2M 的多焦点版本通过利用创新的焦点调节技术将宽工作距离和宽光圈结合在一个解决方案中。

Teledyne e2v 的产品营销经理 Marie-Charlotte Leclerc 说：“产品生命周期的加速和视觉用例的增加使当今的视觉系统制造商别无选择，只能在新开发上投入更少的时间和金钱，同时还要专注于它们的附加值。凭借我们的核心成像专业知识和在定制解决方案方面的长期经验，Optimom 2M 旨在通过一种可针对任何项目进行微调的即用成像解决方案来解决这一挑战。”

Optimom 2M 将于 10 月 4 日至 6 日在 VISION Stuttgart 进行现场演示。请访问我们的 Teledyne 展位 8 B10 了解更多信息。如需专门的展示或进行机密讨论，请在线或使用您常用的联系方式联系我们。

现在可根据要求提供文档、样品和评估工具包。

关于 Teledyne e2v

Teledyne e2v 的创新引领着医疗保健、生命科学、太空、交通运输、国防和安全以及工业市场的发展。Teledyne e2v 的独特方法包括了解客户的市场和应用挑战，并与他们合作提供创新的标准、半定制或完全定制的成像解决方案，为他们的系统带来更多价值。

如需更多信息，请访问 imaging.teledyne-e2v.com

Teledyne e2v 媒体问询联系方式：

Yuki.Chan@teledyne.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/74158c73-cf94-404d-8326-e0ca0c59c512/zh-Hans