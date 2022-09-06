Teledyne e2v推出一站式MIPI光學模組Optimom 2M，用於快速和輕鬆地開發視覺系統

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法國格勒諾布爾, Sept. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v宣佈推出2-Megapixel Optimom™，這是MIPI CSI-2光學模組系列中的首款產品。憑藉Teledyne e2v的影像感應器專利技術，Optimom經過精心設計，確保基於視覺的內建系統只需最少量的開發努力就可用於機器人、物流、無人機或實驗室設備。



Optimom™ 2M採用本機MIPI CSI-2協議和標準FPC連接器，適用於連接內建處理器電路板。使用專用開發套件即可瞬間完成整合，該套件包含一個用於硬體整合的轉接板，以及用於與NVIDIA Jetson或NXP i.MX解決方案進行直接軟體整合的Linux驅動程式。

這些光學模組被建造為同樣小巧的25毫米正方形造型，能實現單體式機械設計，甚至可用於非常受限的機械系統。為滿足各種應用的要求，Optimom 2M可訂製用於多種場景，具有兩種色彩選項（單色或RGB）和三種透鏡選項（多焦點透鏡、固定焦點透鏡或無透鏡）。透鏡在交付時已經安裝和調節焦距，避免了繁瑣的透鏡挑選和組裝工作。

所有Optimom 2M模組均由Teledyne e2v專有的2百萬像素、低雜訊、全域快門影像感應器支援，可拍攝快速移動物體的清晰影像。多焦點版Optimom 2M利用創新型焦距調節技術，組合寬廣工作距離和寬孔徑於單個解決方案中。

Teledyne e2v的產品行銷經理Marie-Charlotte Leclerc說，「產品生命週期的加速和視覺使用案例的倍增使如今的視覺系統製造商別無選擇，只能為新開發投入更少時間和資金，並專注於它們的附加價值。Optimom 2M綜合我們的核心影像專業知識和長期自訂解決方案經驗，致力於透過可微調用於任何方案的開箱即用型影像解決方案應對此挑戰。」

Optimom 2M將於10月4-6日在VISION Stuttgart上現場展示。請蒞臨Teledyne的第8 B10號展位以瞭解更多資訊。若需單獨展示或私下討論，請於線上聯絡我們或透過您的常用聯絡人聯絡。

現可提供文件、樣品和評估套件。

關於Teledyne e2v

Teledyne e2v的創新引領醫療保健、生命科學、太空、運輸、國防和安全及工業市場的發展。

Teledyne e2v的獨特方法包括傾聽市場和客戶的應用挑戰，與他們合作提供創新型標準、半訂製或全訂製影像解決方案，為客戶的系統帶來增值。

若需更多資訊，請瀏覽imaging.teledyne-e2v.com

Teledyne e2v媒體諮詢聯絡人：

Yuki.Chan@Teledyne.com

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