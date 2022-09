SOLIDIUMIN KAUTTA VALTION SILTARAHOITUS FORTUMILLE

Solidium Oy:n ainoa osakkeenomistaja Suomen valtio on 6.9.2022 päättänyt järjestää valtion enemmistöomisteiselle Fortum Oyj:lle siltarahoituksen Solidium Oy:n kautta. Solidium ja Fortum ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen, jolla Solidium lainaa Fortumille enintään 2.350.000.000 euroa enintään 12 kk laina-ajaksi, käytettäväksi Fortumin sähköjohdannaisvakuuksien rahoittamiseen. Solidium rahoittaa järjestelyn vakuudettomalla pankkilainalla, jossa on tavanomaiset kaupalliset ehdot.

”Fortumin rahoitusaseman vakauttaminen nykyisessä markkinatilanteessa on ymmärrettävästi valtio-omistajan intressissä. Haluamme kuitenkin todeta, että valittu menettelytapa - Solidiumin myöntämä laina Fortumille - on poikkeuksellinen ja siksi myös sen toteuttamistapa on poikkeuksellinen. Lainoituksen suunnittelu ja riskiarviointi on tehty valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolla ja lainapäätös on tehty osakkeenomistajan päätöksenä. Järjestely ei vaikuta Solidiumin kykyyn hoitaa perustehtäväänsä pitkäjänteisenä omistajana kansallisesti merkittävissä yrityksissä", Solidiumin toimitusjohtaja Reima Rytsölä toteaa.

Lainan keskeiset ehdot:

lainan määrä enintään 2.350.000.000 euroa

laina-aika enintään 12 kk

lainalle maksettava marginaali 10 %/12 %, todellinen vuosikorko koko lainasummalle, koko laina-ajalle ilman osakekomponenttia 14,2 %

järjestelyyn sisältyy osakekomponentti; lainaa nostettaessa Solidiumille suunnataan maksuton osakeanti, jossa Solidiumilla on oikeus merkitä Fortumin uusia osakkeita määrä, joka vastaa 1%:a Fortumin kaikista osakkeista osakeannin jälkeen. Osakeannin toteuttaminen edellyttää Fortumin yhtiökokouksen hyväksyntää.

lainan ensimmäinen osa on nostettava 30.9.2022 mennessä.

Fortumin hallituksen ja johdon palkitsemista rajoitetaan.





