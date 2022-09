Ensurge expédie des échantillons de cellules unitaires de microbatteries à son premier partenaire stratégique

French German Japanese

SAN JOSÉ, Californie, 06 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ensurge Micropower (OSE : ENSU, et OTCIQ : ENMPY), un fournisseur de premier plan de microbatteries au lithium à l'état solide pour une nouvelle génération d'appareils portatifs, audibles et IdO, a annoncé aujourd'hui avoir expédié ses premiers échantillons de cellules unitaires de microbatteries rechargeables au lithium à l'état solide à l'un des partenaires stratégiques potentiels avec lesquels la société est en discussion. Ensurge a annoncé la semaine dernière avoir signé un accord pour expédier des échantillons cette semaine à l'un de ses partenaires stratégiques potentiels en tant que première étape dans l'engagement des deux sociétés, ce qu'elle a maintenant accompli.



« Cette étape et cette réussite significatives entament la prochaine phase de commercialisation de notre technologie de microbatteries au lithium à l'état solide alors que nous redéfinissons et restructurons les produits et les applications nécessitant des batteries de capacité mAh », a déclaré Kevin Barber, président-directeur général d'Ensurge. « Je suis fier de l'équipe d'Ensurge et tiens à la remercier pour son travail acharné, sa ténacité et sa persévérance au cours des deux dernières années. »

Ensurge est activement en cours de discussion avec trois autres partenaires stratégiques potentiels et un pipeline de plusieurs autres. Ces entreprises ont exprimé leur intérêt pour les avantages différenciés de la performance des cellules principales des microbatteries au lithium à l'état solide d'Ensurge et pour la manière dont elles peuvent combiner ces avantages avec leur propre technologie avancée afin de créer des batteries et des solutions uniques pour les appareils connectés de nouvelle génération. Les avantages de l'unité centrale des microbatteries d'Ensurge incluent une densité énergétique plus élevée, une charge plus rapide, une décharge d'impulsions élevée et une plus grande flexibilité que les technologies alternatives.

Les partenaires stratégiques potentiels d'Ensurge sont des sociétés technologiques disposant d'une gamme étendue de produits et de technologies dans les domaines des appareils électroniques, des semi-conducteurs et des batteries. Ensurge prévoit d'explorer une gamme d'options stratégiques possibles avec ces partenaires, y compris, mais sans s'y limiter, l'octroi de la licence de la technologie Ensurge, des efforts conjoints de développement et des investissements en capital.

Ensurge accélère la production d'échantillons de cellules unitaires supplémentaires qu'elle peut fournir à des clients stratégiques supplémentaires ainsi qu'à des clients actuels qui ont commandé des microbatteries emballées.

Pour tout complément d'information sur la technologie de microbatterie d'Ensurge, veuillez consulter le site Web de la société à adresse www.ensurge.com .

À propos d'Ensurge Micropower

Fidèle à son slogan Energizing Innovation (TM),Ensurge énergise l'innovation avec la première microbatterie au lithium à l'état solide ultra-fine, flexible, fiable et fondamentalement sûre pour la classe d'appareils portatifs, de capteurs connectés et autres de 1 à 100 milliampères (mAh). La microbatterie innovante d'Ensurge permet des produits rechargeables à haute densité énergétique, idéaux pour les applications à facteur de forme limité, y compris les audibles (prothèses auditives et casques sans fil), les appareils portables numériques et de santé, les appareils de sport et de fitness, ainsi que les solutions de capteurs IdO qui utilisent la récupération d'énergie pour alimenter des objets du quotidien. L'usine de fabrication de pointe de la société, située au cœur de la Silicon Valley, combine une technologie brevetée des procédés et l'innovation des matériaux à l'échelle de méthodes de production en rouleaux pour apporter les avantages de la technologie d'Ensurge aux marchés établis et en expansion.

Ces informations sont soumises aux exigences de divulgation en vertu de l'article 5-12 de la loi norvégienne sur le commerce des valeurs mobilières.

