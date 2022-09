Les lauréates des prix WCM Emerging Leaders Awards 2022 annoncées aujourd'hui

TORONTO, 06 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- WCM a le plaisir d'annoncer les lauréates des Emerging Leaders Awards 2022. C'est une autre année record avec 62 bénéficiaires de 24 institutions financières canadiennes. Le programme Emerging Leaders de WCM offre aux femmes de niveau intermédiaire des opportunités exceptionnelles de coaching, d'enrichissement professionnel et de réseautage. Le programme est facilité en partenariat avec Felix Global, expert mondial en coaching.



La cohorte de cette année est profondément engagée dans la mission de WCM consistant à accélérer l'équité, la diversité et l'inclusion dans l'industrie financière. Les bénéficiaires sont des leaders au sein et en dehors de leur organisation. Elles examinent et améliorent les pratiques d'embauche, démarrent et dirigent les groupes de ressources/affinité des employés, et encadrent la prochaine génération dans l'industrie et leurs communautés.

La brillance et la résilience de la cohorte de cette année incluent des individus révolutionnaires qui ont surmonté les défis de l'immigration, fondé des organisations pour d'autres femmes et sont devenues les premières femmes négociantes à leur bureau depuis des décennies.

FÉLICITATIONS AUX LAURÉATES DES WCM EMERGING LEADERS AWARDS 2022 :

Agnes Chang, Ontario Teachers’ Pension Plan

Aigul Narzhanova, TD Securities

Akmaral (Mara) Yermagambetova, MUFG

Alley Dunlop, BMO Capital Markets

Amanda Helen Collinge, Raymond James Ltd.

Amy Zhong, KPMG

Andrea Iljkic, CIBC Capital Markets

Ashley Small, BMO Capital Markets

Aynour Salama, ATB Financial

Camille Matute, PwC

Carolyn Tait, Global Banking and Markets, Scotiabank

Chelsea Stellick, iA Financial

Chioma Ilekuba, ATB Financial

Courtney Davenport, CIBC Capital Markets

Cristina Cismaru, National Bank Financial Markets

Dandan Zheng, TD Securities

Emily Phair, Manulife Investment Management

Emma MacKay, CPP Investments

Emma Querengesser, Raymond James Ltd.

Eva Luk, RBC Capital Markets

Evelyn Yung, Nicola Wealth

Genevieve Eccleston, Canaccord Genuity

Helen He, Ontario Teachers’ Pension Plan

Janice Hong, Manulife Investment Management

Jenica Kostynuik, RBC Capital Markets

Jenna Young, TD Securities

Jennifer Granatstein, RBC Capital Markets

Jessica Caruso, TMX Group

Jetty Zhang, Investment Management Corporation of Ontario (IMCO)

Julia Leonardelli, Global Banking and Markets, Scotiabank

Juliana Faircloth, TD Asset Management

Lana Difrancescomarino, RBC Capital Markets

Jessica Chen, Investment Management Corporation of Ontario (IMCO)

Lara Liebovitz, OPTrust

Laura Baker, CIBC Capital Markets

Laura Sofia Garzon Franco, CIBC Capital Markets

Laura Young, BMO Capital Markets

Lauren McDaid, Global Banking and Markets, Scotiabank

Madison Winger, Global Banking and Markets, Scotiabank

Marie-Pier Gosselin, iA Investment Management

Meghan Cheung, Manulife

Meghan McAlister, BMO Private Wealth

Melissa Mielkie, Manulife

Nicole Choy, Private Pension Partners Investments Inc

Pooja Reddy Gurrala, Dixon Mitchell Investment Counsel Inc.

Priyanka Chandran, BMO Capital Markets

Rebecca Yao, TD Securities

Sabrina Basile, Manulife Investment Management

Salima Neek Gilani, Manulife Investment Management

Samantha Nagaratnam, PwC

Sandrine Léonie Siewe

Shelley Warren, Manulife

Shu Wai Chu, HSBC

Simina Giurcovici, ATB Financial

Stacey Ferraro, Global Banking and Markets, Scotiabank

Sydney LeGrow, RBC Capital Markets

Talisa Kean-Newland, Onex

Tania Rae Armstrong-Whitworth, Canaccord Genuity

Yi Ran Zhang, National Bank Financial Markets

Yiyang Xu, Raymond James Ltd.

Yurisleidy Zoreda Vazquez, Canaccord Genuity

Zarqaa Shaikh, OPTrust

« Chaque année, nous recevons des demandes pour ce programme qui démontrent la richesse et le potentiel incroyables des femmes accomplies dans le secteur financier canadien », a déclaré Lara Zink, présidente et chef de la direction de WCM. « La cohorte de femmes extrêmement talentueuses de cette année n'a pas fait exception. Grâce à ce programme, qui permet aux bénéficiaires de rivaliser pour occuper progressivement des postes de direction, WCM et nos sponsors montrent un engagement continu à créer une industrie financière plus inclusive. »



Nous sommes reconnaissants à tous les sponsors de WCM pour leur soutien rendant possible le programme Emerging Leaders.

Nous attendons avec impatience le succès et les réalisations de la cohorte de 2022.

À propos de WCM

Nous travaillons à accélérer l'équité, la diversité et l'inclusion dans la finance en renforçant les divers talents, en construisant la connaissance des actions de l'industrie et en unissant les entreprises pour stimuler le changement au niveau de l'industrie. En tant qu'organisation à but non lucratif fondée en 1995, notre communauté est passée à 3 500 membres professionnels et étudiants, et nos initiatives ont eu un impact sur la carrière d'innombrables étudiants et professionnels à travers le pays. Soutenez notre mouvement vers l'équité et la diversité dans la finance en rejoignant WCM à l'adresse wcm.ca/join.

À propos de Felix Global

Felix Global est un partenaire intégré de solutions de talents spécialisé dans le coaching à fort impact, l'efficacité de l'équipe, la gestion et la transition de carrière et la recherche de cadres. Générant des résultats depuis plus de 30 ans, Felix a développé plus de 75 000 leaders avec des engagements personnalisés et multidisciplinaires. Nous maintenons les employés de nos clients à l'avant-garde de la courbe, les aidant à prospérer sur un lieu de travail en constante évolution.

Pour tout complément d'information :

WCM Media

media@wcm.ca