Sidetrade a été sélectionné par l’intégrateur de systèmes IT Insight Enterprises, classé Fortune 500, dans le cadre d’un partenariat de 5 ans

Sidetrade , plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, a été sélectionné par l’intégrateur de systèmes IT Insight Enterprises , classé Fortune 500, dans le cadre d’un partenariat de cinq ans.



Figurant au palmarès Global Fortune 500, Insight Enterprises, intégrateur de solutions technologiques qui accompagne la transformation digitale des entreprises, a sélectionné Sidetrade pour accompagner sa croissance soutenue et relever des défis financiers complexes, dans un environnement mondial très concurrentiel. Le contrat a été signé pour une période initiale de cinq ans.

« Sidetrade va soutenir le développement de notre croissance, en nous permettant de gérer efficacement le présent tout en nous transformant pour l'avenir. Savoir que l'on dispose d’un partenaire aguerri par des années d'expérience et d’un savoir-faire technique solide nous confère la confiance nécessaire pour accélérer et atteindre notre ambition de devenir un intégrateur de solutions reconnu mondialement », a déclaré Lynn Willden, SVP Finance - Treasury and Tax chez Insight Enterprises.

Le groupe Insight, basé en Arizona, emploie plus de 12 000 collaborateurs dans le monde et accompagne les entreprises et les organisations aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Asie-Pacifique, en Inde et aux Philippines. La société, cotée au NASDAQ, affiche un chiffre d'affaires de 9,4 milliards de dollars en 2021.

Reconnue pour sa rigueur opérationnelle et sa solidité financière, Insight renforce ses engagements à parfaire l’expérience client et à améliorer l'efficacité des équipes, le reporting et la visibilité sur l’ensemble du cycle Order-to-Cash (O2C). En optimisant les processus manuels sur l’O2C et les systèmes ERP, Insight répond également aux enjeux complexes de la confidentialité des données, qui sont clés pour proposer des expériences personnalisées et satisfaire ses clients.

La solution Sidetrade sélectionnée parmi six fournisseurs de logiciel O2C

Avec plus de 30 ans d'expérience technologique dans tous les secteurs pour des entreprises de toute taille, et primé par le classement Magic Quadrant 2022 de Gartner dans la catégorie solutions de gestion des actifs logiciels, Insight a consulté six fournisseurs de logiciel O2C et a demandé à ses utilisateurs de sélectionner le meilleur système offrant une visibilité sur les comptes clients et une facilité d'utilisation. Ainsi, Sidetrade a été désignée meilleure solution Order-to-Cash capable d’accroître l'engagement des collaborateurs d'Insight, d’améliorer leur expérience client et d’accélérer le paiement des factures via un flux de travail dynamique piloté par l'Intelligence Artificielle.

« Dans un monde piloté par les données, Sidetrade nous apporte une expertise complémentaire dans le domaine de l'Order-to-Cash pour développer notre offre de services et renforcer notre présence mondiale. Leur solution est facile d’utilisation et offre une visibilité en temps réel sur les flux de trésorerie. Le moment est venu pour chaque entreprise de façonner des stratégies connectant, automatisant et personnalisant chaque interaction avec les clients au sein de leurs départements Finance. C’est ce que nous faisons, grâce à l’expertise de Sidetrade », a ajouté Lynn Willden.

Insight est en constante optimisation de ses processus O2C avec plus de 130 professionnels traitant 10 000 factures par jour. Disposer d’une visibilité globale des flux de trésorerie est primordial pour établir des prévisions précises, prendre les meilleures décisions financières et anticiper les investissements appropriés. Plus une entreprise est en mesure de prévoir avec précision ses flux de trésorerie, plus elle peut réduire les délais de recouvrement, augmenter son fonds de roulement et accélérer sa croissance.

L’avance technologique de Sidetrade au service de la performance des entreprises

Grâce à l’analyse quotidienne des milliards de transactions B2B, l'Intelligence Artificielle de Sidetrade anticipe les comportements de paiement et le risque client, recommande les meilleures stratégies de relance et propose des actions automatisables afin d'améliorer la productivité et d'accélérer la génération de flux de trésorerie. Sidetrade permet de prendre des décisions plus rapidement et d'améliorer la relation client. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à vouloir centraliser leurs données de crédit, de recouvrement, de comptes clients et de facturation pour parvenir à une expérience client simplifiée par la digitalisation des processus. Avec Sidetrade, les entreprises bénéficient de la puissance de l’Intelligence Artificielle pour se consacrer à l’essentiel : accroître la productivité et entretenir des relations de confiance.

Bill North, Area Vice President Sales chez Sidetrade, a déclaré : « Nous sommes heureux de compter Insight parmi les clients de Sidetrade. La décision d’Insight confirme notre stratégie en Amérique du Nord et nous donne l’occasion de collaborer avec un acteur stratégique dans le secteur des technologies. Nous pensons que la plateforme Sidetrade, et notamment son Data Lake, permettra à Insight d'atteindre et de dépasser ses objectifs. »

Insight rejoint plus de 120 entreprises mondiales du secteur des TIC qui font déjà confiance à Sidetrade pour simplifier les paiements des clients et accroître constamment l’efficacité de leurs processus O2C, de l'édition numérique des bons de commande et des factures à la réception rapide des paiements.





