Nouveau guide pour réduire l'empreinte environnementale grâce à la conception et l'analyse numérisée des structures en bois

Le nouveau Guide de modélisation de structures en bois de FPInnovations facilitera l’analyse et la conception de bâtiments pouvant atteindre de plus grandes hauteur et dimension

MONTRÉAL, 06 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FPInnovations, organisme privé sans but lucratif spécialisé dans la création de solutions favorisant la compétitivité du secteur forestier canadien à l’échelle mondiale, avec la participation de partenaires gouvernementaux et industriels, lance aujourd'hui son nouveau Modelling Guide for Timber Structures (Guide de modélisation de structures en bois, disponible en anglais seulement). Ce document unique en son genre rassemble des données de pointe sur l'analyse structurale des constructions en bois, et fournit aux ingénieurs praticiens des outils de conception modernes et innovants qui faciliteront la construction de bâtiments en bois de plus grandes hauteur et dimension.

Le guide, qui a mis à contribution plus de 100 experts de 13 pays, couvre une vaste gamme de sujets pratiques et avancés sur la modélisation, notamment les principes, méthodes et techniques clés de la modélisation propres aux structures en bois, les approches et considérations relatives à la modélisation des composants, connecteurs et assemblages à base de bois. Il fournit également des approches et considérations analytiques pour les structures en bois lors d’épisodes d'effondrement progressif, de forts vents et de tremblements de terre. Le guide présente aussi les différences dans les approches de modélisation des structures en bois, en acier et en béton.

« La modélisation informatique est un élément essentiel de l'analyse structurale et de la conception des bâtiments résidentiels et commerciaux en bois de moyenne et grande hauteur et de grande superficie, où les méthodes manuelles de calcul d'ingénierie traditionnel ou les feuilles de calcul qui sont généralement utilisées par les concepteurs pour les immeubles en bois de faible hauteur ne sont plus adéquates », explique Zhiyong Chen, scientifique au sein du groupe Systèmes de construction de FPInnovations et coauteur de la publication. « Ce guide a été élaboré sur la base de méthodologies de modélisation et de méthodes d'analyse efficaces et fournit des ressources précieuses pour la modélisation informatique avancée des systèmes en bois ».

Cette nouvelle publication, un incontournable pour les ingénieurs en structure, architectes, gestionnaires de projets, responsables de l'application des codes et entreprises de logiciels, complète la bibliothèque de guides de FPInnovations sur la construction en bois. Visitez la page web.fpinnovations.ca/fr/modelling pour télécharger gratuitement votre exemplaire; il est aussi possible de se procurer des versions papier en visitant le catalogue Amazon de FPInnovations.

Citations

La forêt offre de nombreuses possibilités des plus intéressantes pour stocker le carbone et réduire l'empreinte environnementale du secteur de la construction. À cet égard, FPInnovations est heureuse de lancer ce nouvel outil, qui combine l'expertise de spécialistes de différents domaines d'activités, et enrichit notre bibliothèque de guides visant à faciliter la construction massive en bois au Canada et à l’échelle mondiale.

Stéphane Renou, président et chef de la direction, FPInnovations

L'essor des bâtiments en bois se poursuit en Amérique du Nord et dans le monde entier. Avec une empreinte carbone et une consommation d'énergie plus faibles que n'importe quel matériau de construction dans son cycle de vie, le bois a démontré son côté bénéfique pour l’environnement. De plus, les méthodes de construction en bois sont plus rapides et plus simples, ce qui entraîne des économies à long terme. Le travail inlassable et le dévouement investis dans le Guide de modélisation de structures en bois pour promouvoir un monde plus durable sont sans précédent, offrant aux ingénieurs l'outil complet dont ils ont besoin pour la modélisation et la conception des structures en bois.

Amy Heilig, présidente et chef de la direction, Dlubal Software Inc. (États-Unis)

Le Modelling Guide for Timber Structure de FPInnovations contribue de manière significative à aider la communauté des concepteurs de structures à adapter à leurs projets la conception massive en bois, un important matériau de construction renouvelable. L'expertise de FPInnovations en la matière, combinée aux solutions d'analyse et de conception efficaces d'aujourd'hui, accélérera l'adoption accrue du bois massif dans l'industrie, contribuant ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Dr Marino Stylianou, VP principal, Global AEC Business, Altair

À propos de FPInnovations

FPInnovations est un organisme sans but lucratif qui se spécialise dans la création de solutions afin de soutenir la compétitivité du secteur forestier canadien à l’échelle mondiale. L’organisme jouit d’une position idéale pour effectuer de la recherche de pointe, concevoir des technologies avancées et offrir des solutions novatrices à des problèmes complexes, et ce, à chaque élément de la chaîne des valeurs du secteur, des opérations forestières aux produits industriels et de consommation. Ses laboratoires de R et D sont situés à Québec, à Montréal et à Vancouver, et des centres de transfert de technologie sont situés dans l’ensemble du Canada.

