Pernod Ricard et JCDecaux signent une alliance technologique inédite dans la gestion de données

Pernod Ricard et JCDecaux, deux entreprises françaises d’envergure internationale, annoncent un partenariat digital innovant dans la gestion de données avec le déploiement du Data Portal. Cette solution permet à une entreprise de centraliser en un point unique l’ensemble des données provenant de différentes entités dans le monde, facilitant ainsi leur utilisation et leur partage. Le Data Portal vient servir les objectifs de transformation des deux Groupes, qui ont placé les données au cœur de leur activité et de leur stratégie de croissance.

L’outil est développé depuis 2015 par l’équipe IT du centre d’excellence Data de Pernod Ricard, déjà composée de 20 personnes et en constante expansion. Le Data Portal, particulièrement ergonomique et intuitif, constitue un véritable accélérateur de transformation digitale. Près de 7000 salariés de Pernod Ricard y trouvent quotidiennement des informations sur les ventes ou encore des données clés pour le déploiement de leurs stratégies commerciales. Après des échanges entamés en 2020 avec JCDecaux, les deux Groupes ont opté pour une alliance entre partenaires non-concurrents, afin d’enrichir le Data Portal de leurs expériences respectives, en co-développant des écosystèmes techniques et en tirant parti des synergies de coûts générées par la mise en commun de leurs compétences. Cette technologie, dont l’utilisation ne donne lieu à aucun échange de données entre les deux entreprises, est cédée gracieusement par Pernod Ricard, sans conditions ni limitations d’usage. Chaque entité gère ainsi ses données en conformité avec le cadre réglementaire associé.

Dans un processus d'amélioration continue, l’alliance collaborative et agile entre Pernod Ricard et JCDecaux permettra d’accélérer le développement de nouvelles fonctionnalités et technologies autour de la donnée. Elle pourra par la suite s’ouvrir à d’autres entreprises non concurrentes, dans le même cadre juridique et le même modèle de co-construction.

Le suivi de projet sera assuré par Neoxia, véritable tiers de confiance qui continuera d’assurer les intégrations des développements dans la plateforme pour assurer sa cohérence technique selon la feuille de route définie conjointement par Pernod Ricard et JCDecaux.

Pour Alexandre Ricard, Président Directeur-Général de Pernod Ricard, « Le Data Portal est un formidable atout pour notre Groupe. Cette solution, développée par notre centre d’excellence data, est un outil clé de notre modèle de croissance intitulé « la plateforme de convivialité », dans laquelle la donnée est un enjeu essentiel. Le Data Portal facilite le travail de nos équipes afin de proposer, dans chacun de nos marchés, le bon produit, au bon moment, au bon consommateur et au bon prix. Nous sommes ravis de partager cette innovation avec JCDecaux et de profiter de nos échanges d’expériences. »

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, ajoute : « Attachés aux valeurs partenariales et convaincus de leurs bénéfices pour la croissance des entreprises, nous sommes fiers de nouer cette alliance technologique avec Pernod Ricard autour de la gestion de données. En matière d’innovation digitale, nous pensons que l’union fait la force et c’est pourquoi JCDecaux jouera un rôle actif dans le développement du Data Portal, en l’enrichissant de nouvelles fonctionnalités. Cette solution, conçue en innovation ouverte, participera à l’accélération de notre stratégie data et à notre objectif de convergence vers des plateformes de gestion de données communes au sein de JCDecaux. Elle permettra ainsi à nos entités d’innover toujours plus pour nos clients et nos partenaires, agences media, annonceurs et collectivités. »

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard, n° 2 mondial des Vins et Spiritueux avec un chiffre d’affaires consolidé de 10 701 millions d’euros en 2021/22, possède 17 des 100 premières marques mondiales de spiritueux et dispose d’un des portefeuilles les plus prestigieux et les plus diversifiés du secteur : plus de 240 de ses marques premium sont distribuées dans plus de 160 marchés. Ce portefeuille comprend notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu ou les champagnes Mumm et Perrier-Jouët. Fidèle à sa feuille de route RSE « Préserver pour Partager », le Groupe s’est donné pour mission de cultiver la magie des relations humaines dans une approche durable, responsable et créatrice de valeur sur le long terme. Son organisation décentralisée permet à ses 19 480 salariés d’agir comme les ambassadeurs d’une convivialité inclusive et porteuse de sens. Mettant en œuvre son plan stratégique Transform & Accelerate, Pernod Ricard s’appuie désormais sur sa « Plateforme de convivialité », nouveau modèle de croissance rentable permettant une constante adaptation aux besoins des consommateurs grâce à l’utilisation des données et de l’intelligence artificielle.

Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et Eurostoxx 50.

A propos de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2021 : 2 745m€ (a) – Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2022 : 1 474, 8m€ (a)

– Chiffre d’affaires du 1 semestre 2022 : 1 474, 8m€ N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

957 706 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 518 villes de plus de 10 000 habitants

10 720 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (4,2/5), CDP (Liste A), MSCI (AA) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables) Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (530 143 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 215 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 753 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (72 611 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (596 831 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (232 268 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (64 893 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (20 808 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (14 177 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

