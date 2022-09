Le Groupe Sigma et Cegedim SRH signent un partenariat pour la distribution et l’intégration de la solution TEAMSRH By Cegedim SRH

Une solution performante et modulaire, pour accompagner le développement de la stratégie RH d’entreprises de toutes tailles



Sigma, éditeur de logiciels, intégrateur de solutions digitales et infogéreur et Cegedim SRH, acteur majeur des solutions digitales pour la paie et les Ressources Humaines, annoncent la signature d’un partenariat de distribution et d’intégration de la solution TEAMSRH By Cegedim SRH. Ce partenariat permet à Sigma de compléter son offre de Système d’Information Ressources Humaines (SIRH) pour le marché des entreprises de taille intermédiaire et de se développer sur de nouveaux secteurs d’activité. Cegedim SRH renforce de son côté son réseau de partenaires experts et sa capacité à proposer sa solution TEAMSRH à un nouveau marché d’entreprises centré sur les ETI.

Du conseil RH à l’externalisation de la paie, Sigma se positionne comme un partenaire unique pour accompagner la performance RH.

Avec 80 personnes dédiées à l’édition et l’intégration de solutions RH, et plus de 400 références clients, Sigma est reconnu sur le marché pour sa double expertise : l’accompagnement métier RH et la maîtrise des déploiements et projets IT. Son offre modulaire adresse les besoins des DRH en termes de SIRH, de solutions de gestion des talents et d’externalisation totale ou partielle de Paie via son offre Paysible. Sigma s’appuie sur un catalogue étoffé de solutions RH « Best of breed » permettant de répondre aux besoins spécifiques des organisations clientes selon leurs tailles, enjeux et secteurs d’activité.

Solidement implanté dans le paysage des solutions de service pour la paie et les ressources humaines, Cegedim SRH accélère son expansion dans un contexte de très forte dynamique du marché en matière de transformation digitale.

A la fois éditeur de logiciel et prestataire de services, Cegedim SRH a développé une offre complète en matière de SIRH, depuis la paie et la gestion des temps en passant par le Reporting légal et social ou encore les processus RH. Avec plus de 900 collaborateurs, Cegedim SRH répond désormais aux attentes d’entreprises de toutes tailles, en proximité à travers son réseau d’agences et de partenaires.

Ce partenariat avec Cegedim SRH permet à Sigma d’étoffer son catalogue de solutions SIRH, Paie et Talent et de répondre plus globalement aux enjeux des Directions des Ressources Humaines les plus exigeantes.

L’adaptabilité et la couverture fonctionnelle de TEAMSRH, éditée par Cegedim SRH, sont des atouts pour adresser le segment des entreprises de taille intermédiaire et leurs enjeux de performance RH : externalisation de la paie, SIRH, pilotage budgétaire de la masse salariale, bilan social et bilan annuel, dématérialisation, signatures électroniques de documents…

"Intégrer la plateforme modulaire et évolutive TEAMSRH dans notre offre nous permet de pleinement exercer notre expertise et d’être distributeur, intégrateur et partenaire. Ainsi, nous avons la possibilité de répondre aux besoins actuels de nos clients, et à leurs besoins d’évolution. Ce partenariat permet à Sigma de s’appuyer sur une plateforme reconnue pour son savoir-faire, son périmètre fonctionnel et sa fiabilité ”, indique Philippe Oléron, Président du Groupe Sigma.

Un partenariat qui s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement de Cegedim SRH.

Acteur majeur des solutions digitales pour la gestion des Ressources Humaines et de la Paie, Cegedim SRH est engagé dans une stratégie très dynamique de développement de ses offres en phase avec les enjeux de digitalisation RH. Ce partenariat de distribution contribue à sa stratégie de croissance et de développement sur de nouveaux marchés.

“Après une belle année 2021 marquée par une croissance à deux chiffres et la production de 9 millions de bulletins par notre solution TEAMSRH, nous cherchions un partenaire capable de proposer son expertise métier à des entreprises œuvrant dans des secteurs d’activité différents de ceux que nous adressions jusqu’alors. Nous l’avons trouvé avec Sigma qui apporte son savoir-faire métier RH et sa connaissance de secteurs tels que le secteur public, le retail ou encore l’immobilier social ”, explique Jérôme Rousselot, Directeur de Cegedim SRH.

A propos du Groupe Sigma

Le Groupe Sigma est une Entreprise de Services du Numérique, spécialisée dans l’édition de logiciels, l’intégration de solutions digitales sur mesure, l’externalisation de systèmes d’information et les solutions cloud. Il accompagne la transformation de ses clients et base sa proposition de valeur sur la complémentarité de ses métiers, permettant un accompagnement de bout en bout sur les projets IT de ses clients.

Fondé en 1972, SIGMA est présent au niveau national sur cinq implantations : Nantes (siège social), Paris, Lyon, Strasbourg et Toulouse.

A propos de Cegedim SRH

Cegedim SRH est un acteur incontournable du marché des solutions et des services RH. L’entreprise dispose d’une expertise de près de 30 ans dans le domaine de l’externalisation RH. Présente en France, au Maroc, en Roumanie et en Suisse, Cegedim SRH propose ses solutions d’externalisation à une large clientèle d’entreprises nationales et internationales de toutes tailles et secteurs d’activités.

Cegedim SRH répond également aux besoins des experts-comptables en matière de gestion de la paie pour leurs clients TPE.

Pour plus d’information : www.cegedim-srh.fr

A propos de Cegedim

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 600 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 525 millions d’euros en 2021.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook

