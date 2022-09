English French

Ubisoft annonce le renforcement de son actionnariat de référence, avec l’élargissement du concert autour de ses fondateurs, au service de sa stabilité et de son développement à long-terme

Prise de participation minoritaire passive de Tencent dans Guillemot Brothers Limited

Gouvernance inchangée pour Ubisoft

et maintien du contrôle exclusif de Guillemot Brothers Limited par la famille Guillemot

Confiance partagée dans les perspectives du partenariat stratégique entre Tencent et Ubisoft pour notamment porter sur mobile plusieurs franchises AAA d’Ubisoft

Télécharger le communiqué de presse

PARIS – 6 septembre 2022 – Ubisoft annonce aujourd’hui la prise de participation minoritaire de Tencent au capital de Guillemot Brothers Limited et son entrée dans le concert des fondateurs de la Société.

« L’élargissement du concert avec Tencent renforce l’ancrage de l’actionnariat de référence d’Ubisoft autour de ses fondateurs et lui offre une stabilité essentielle pour son développement à long terme. » a commenté Yves Guillemot, Président Directeur Général d’Ubisoft.

« Dans un contexte où les plateformes et les modèles économiques convergent, cette opération, qui valide notre stratégie et met en évidence la forte valeur intrinsèque des actifs que nous avons bâtis sur le long terme, est une excellente nouvelle pour nos équipes, joueurs et actionnaires. Tencent est en effet un partenaire-actionnaire de référence pour de nombreux leaders, qui ont créé parmi les jeux les plus exceptionnels de l’industrie. Cette opération nous conforte dans notre capacité à créer une forte valeur sur les prochaines années. »

« Les équipes d’Ubisoft ont fait preuve d’une impressionnante capacité à constamment créer des divertissements de classe mondiale ainsi qu’un portefeuille diversifié de marques comprenant parmi les franchises les plus puissantes de l’industrie », a déclaré Martin Lau, Président de Tencent. « Nous sommes ravis d’étendre notre engagement avec les fondateurs, la famille Guillemot, Ubisoft continuant de développer des expériences de jeu immersives, et de porter sur mobile plusieurs des franchises AAA les plus connues d’Ubisoft. Cet accord s’inscrit par ailleurs dans notre philosophie qui consiste à investir aux côtés de fondateurs créatifs, étant pleinement convaincus qu’ils mèneront leurs entreprises vers de nouveaux sommets. »

Détails de l’opération

Prise de participation économique de Tencent dans Guillemot Brothers Limited à hauteur de 49,9% du capital et 5% des droits de vote

L’investissement de Tencent dans Guillemot Brothers Limited, s’élève à 300 M€ (200 M€ d’acquisition de titres et 100 M€ d’augmentation de capital), faisant ressortir une valeur par transparence d’Ubisoft à 80€ par action1.

Par ailleurs, Tencent consent un prêt long-terme, sans sureté, à Guillemot Brothers Limited lui permettant de refinancer sa dette2 et d’apporter des ressources financières supplémentaires utilisables pour monter au capital d’Ubisoft.

Guillemot Brothers Limited reste exclusivement contrôlée par la famille Guillemot. Tencent ne sera pas représentée au conseil d’administration et n’aura aucun droit d’approbation ou de véto opérationnel.

Elargissement du concert autour des fondateurs d’Ubisoft

Le concert familial Guillemot vis-à-vis d’Ubisoft s’élargit à Tencent.

Le concert élargi pourra augmenter sa participation jusqu’à 29,9% du capital ou des droits de vote d’Ubisoft. Dans cette limite, Guillemot Brothers Limited et la famille Guillemot pourront chacun augmenter leur détention dans le capital d’Ubisoft. Par ailleurs, le conseil d’administration d’Ubisoft a autorisé Tencent à augmenter sa participation en direct dans Ubisoft de 4,5% à 9,99% du capital et des droits de vote. Tencent ne pourra vendre ses actions Ubisoft avant 5 ans (et au-delà fera bénéficier la famille Guillemot d’un droit de priorité) et ne pourra augmenter sa participation dans Ubisoft au-delà de 9,99% du capital et des droits de vote d’Ubisoft avant 8 ans.

Suite à cette opération, la gouvernance d’Ubisoft est préservée à l’identique et Tencent n’aura aucun droit de veto opérationnel.

Nombre d'Actions Nombre de Droits de Vote % du Capital % des Droits de Vote Pre-money Post-money Pre-money Post-money Pre-money Post-money Pre-money Post-money Famille Guillemot (incluant Guillemot Corporation SA) 3 272 391 2 222 224 6 480 512 4 380 178 2,6% 1,8% 4,7% 3,2% Guillemot Brothers Ltd 16 036 032 17 086 199 22 985 864 24 036 032 12,8% 13,6% 16,7% 17,6% Dont actions Ubisoft détenues par Guillemot Brothers Ltd via contrats dérivés 9 086 199 9 086 199 9 086 199 9 086 199 7,2% 7,2% 6,6% 6,6% Tencent 5 591 469 5 591 469 5 591 469 5 591 469 4,5% 4,5% 4,1% 4,1% Concert 19 308 423 24 899 892 29 466 377 34 007 679 15,4% 19,8% 21,4% 24,9%

L’accord signé avec Tencent, reflète la richesse du portefeuille d’actifs d’Ubisoft, l’un des plus puissants de l’industrie du jeu vidéo :

Une puissance de création et de production forte de 17 000 talents, structurée autour de l'organisation "Lead & Associate" issue du réseau mondial de studios d'Ubisoft et qui combine des standards de production AAA élevés avec des talents créatifs et d'ingénierie de classe mondiale.

Le portefeuille de marques propriétaires le plus profond et le plus diversifié de l’industrie, comprenant notamment Anno ® , Assassin's Creed ® , Beyond Good & Evil™, Brawlhalla ® , The Crew ® , Tom Clancy’s The Division ® , Far Cry ® , For Honor ® , Tom Clancy’s Ghost Recon ® , Hungry Shark ® , Just Dance ® , Might & Magic ® , Prince of Persia, Rabbids ® , Tom Clancy’s Rainbow Six ® , Rayman ® , Splinter Cell ® , Trackmania ® , Watch Dogs ® .

, Assassin's Creed , Beyond Good & Evil™, Brawlhalla , The Crew , Tom Clancy’s The Division , Far Cry , For Honor , Tom Clancy’s Ghost Recon , Hungry Shark , Just Dance , Might & Magic , Prince of Persia, Rabbids , Tom Clancy’s Rainbow Six , Rayman , Splinter Cell , Trackmania , Watch Dogs . Des technologies propriétaires robustes, dont ses moteurs de pointe (Anvil et Snowdrop), sa plateforme de services et de distribution en ligne (Ubisoft Connect) et i3D.net, son activité d'hébergement de jeux vidéo en pleine expansion.





Pour rappel, le partenariat stratégique avec Tencent porte sur le développement sur mobile de titres tirés de plusieurs franchises majeures d’Ubisoft et sur le lancement sur le territoire Chinois de plusieurs titres PC d’Ubisoft.

Contacts Ubisoft

Communication financière



Jean-Benoît Roquette



Directeur de la Communication Financière



+ 33 1 48 18 52 39



Jean-benoit.roquette@ubisoft.com Relations Presse



Emmanuel Carré



Attaché de Presse



+ 33 1 48 18 50 91



Emmanuel.carre@ubisoft.com

Alexandre Enjalbert

Responsable Relations Investisseurs Senior

+33 1 48 18 50 78

Alexandre.enjalbert@ubisoft.com

Contact Tencent

Relations Presse

Bernd Eitel

Head of Communications, Europe

+41 79 854 7074

berndeitel@tencent.com

Disclaimer

Ce communiqué peut contenir des données financières estimées, des informations sur des projets et opérations futurs, ou sur des performances financières à venir. Ces éléments de projection sont donnés à titre d’objectifs. Ils sont soumis aux risques et incertitudes des marchés et peuvent varier considérablement par rapport aux résultats effectifs qui seront publiés. Les données financières estimées n’ont pas été revues par les Commissaires aux comptes. (Des informations complémentaires figurent dans le Document d'Enregistrement Universel d’Ubisoft, déposé le 14 juin 2022 auprès de l’Autorité des marchés financiers).

À propos d’Ubisoft

Ubisoft est un créateur de mondes qui s'engage à enrichir la vie des joueurs à travers des expériences de jeu uniques et mémorables. Ses équipes internationales créent et développent un portefeuille varié de jeux, comprenant des marques telles qu'Assassin’s Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy’s Ghost Recon®, Just Dance®, The Lapins Crétins™, Tom Clancy’s Rainbow Six®, The Crew®, Tom Clancy’s The Division® et Watch Dogs®. Grâce à Ubisoft Connect, les joueurs profitent d’un écosystème de services pour aller plus loin dans leur expérience de jeu, obtenir des récompenses et rester en contact avec leurs amis quelle que soit leur plateforme. L’offre d’abonnement Ubisoft+ leur permet également de profiter d’un catalogue de plus d’une centaine de titres et contenus téléchargeables (DLC) d’Ubisoft. Pour l'exercice 2021–22, le net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 2 129 millions d’euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.ubisoftgroup.com

1 A l’issue de la transaction, Guillemot Brothers détiendra 17 086 199 actions Ubisoft, dont 9 086 199 actions via des contrats dérivés, lesquels sont décrits dans les déclarations de franchissements de seuils n°218C1609 et n°219C0239. La transaction valorise les 8 000 000 actions Ubisoft (dont 1 050 167 actions Ubisoft détenues en direct par certains membres de la famille et qui seront transférées à Guillemot Brothers Limited) détenues hors contrats dérivés par Guillemot Brothers Limited à 80€ par action pour une valeur d’entreprise post-money de Guillemot Brothers Limited d’environ 640 millions d’euros.

2 Hors contrats dérivés

Pièce jointe