ATARI: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 27 SEPTEMBRE 2022 - Modalités de mise à disposition et consultation des documents préparatoires

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

DU 27 SEPTEMBRE 2022



Modalités de mise à disposition et consultation des documents préparatoires

(Articles R. 22-10-23 et R. 225-83 du Code de commerce)

Communiqué de presse - Paris, France - le 6 septembre 2022 à 18h00

Les actionnaires de la société Atari (FR0010478248) sont avisés de la tenue d’une Assemblée Générale Mixte le mardi 27 septembre 2022 à 16 heures au Business Center Paris Trocadéro,

116 avenue Kleber, 75116 Paris.

L'avis de convocation comportant l’ordre du jour, les projets de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée, a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) n° 100 du 22 août 2022.

Les documents prévus aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée.

Les documents prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés et téléchargés à partir de la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale du site internet de la Société (www.atari-investisseurs.fr).

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, les actionnaires sont encouragés à voter par correspondance à l’aide du formulaire de vote ou par Internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS, ou encore à donner pouvoir au Président de l’Assemblée ou à une personne de leur choix selon les mêmes modalités. Les actionnaires sont également encouragés à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique.

Les modalités de tenue de l’Assemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont par ailleurs invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 septembre 2022 sur le site de la Société: www.atari-investisseurs.fr / rubrique « Assemblées générales ».

A propos d’Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateformes. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d’information sur : www.atari.com, www.atari.com/news/ et www.atari-investisseurs.fr

Contacts

Atari - Relations Investisseurs

Tel + 33 1 83 64 61 57 – investisseur@atari-sa.com | www.atari.com/news/

Calyptus – Marie Calleux

Tel + 33 1 53 65 68 68 – atari@calyptus.net

Pièce jointe