TECHNICOLOR : Assemblée générale mixte du 6 septembre 2022

Assemblée générale extraordinaire

du mardi 6 septembre 2022

Paris (France), 6 septembre 2022 – Technicolor (Euronext Paris : TCH, OTCQX : TCLRY, ci-après la « Société ») annonce que l’Assemblée générale mixte des actionnaires s’est réunie ce jour à 14 heures à l’Espace Saint-Martin (75003 Paris), sous la présidence de Mme Anne Bouverot, Présidente du Conseil d’administration.

Cette troisième Assemblée générale s’inscrit comme une étape majeure de la réalisation des projets publiquement annoncés le 24 février dernier.

Une nouvelle fois, les actionnaires se sont fortement mobilisés pour cette nouvelle Assemblée qui a réuni un quorum de 80,61 %.

Les quinze résolutions proposées ont toutes été approuvées, en particulier les deux premières portant sur l’approbation de la distribution exceptionnelle de 65 % du capital de Technicolor Creative Studios (TCS) sous forme de dividende en nature (la « Distribution ») accueillies très favorablement à plus de 99 % des voix.

Ainsi, sous réserve que l’ensemble des conditions suspensives visées à la seconde résolution de ladite Assemblée soient levées, notamment l’émission des Obligations Convertibles en Actions décidée le 6 mai dernier, les actionnaires de Technicolor pourront bientôt recevoir des actions TCS, conformément au ratio d'une action Technicolor Creative Studios pour une action Technicolor.

La Distribution entraînera également l'admission des actions TCS sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (« Euronext Paris »).

Selon le calendrier envisagé, la cotation et l'admission des actions TCS aux négociations sur Euronext Paris et la date de détachement de la Distribution auront lieu le 27 septembre 2022, et la mise en paiement de la Distribution, correspondant à la livraison et l’inscription en compte des actions TCS aux actionnaires de la Société, doit intervenir le 29 septembre 2022.

Le jour de la cotation en bourse de Technicolor Creative Studios, Technicolor SA déploiera ses activités sous la nouvelle dénomination sociale de « Vantiva » tel qu’approuvé ce jour par l’Assemblée générale.

Le Conseil d’administration de la Société, qui s’est réuni à la clôture de cette Assemblée, se réjouit du franchissement de cette étape et remercie sincèrement l’ensemble des actionnaires pour leur précieux soutien.

Les résultats détaillés concernant le quorum et le résultat des votes sont publiés ce soir sur le site internet de la Société. La retransmission intégrale de l’Assemblée générale est également disponible sur ce même site www.technicolor.com/fr/relations-investisseurs/assemblee-generale.

