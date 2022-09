Fenêtre sur le marché immobilier de la RMR de Québec : Le marché résidentiel de Québec ralentit en août

English French

QUÉBEC, 06 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) dévoile ses données pour le mois d’août. Les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec sont établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.



« L’ampleur inédite de la hausse des taux d’intérêt a finalement raison de la vigueur exceptionnelle de l’activité transactionnelle du marché de Québec des trois derniers mois qui contrastait avec la tendance générale du marché provincial. Bien que modéré, ce ralentissement révèle toutefois plusieurs symptômes d’un changement de direction constaté dans de nombreux autres marchés de la province : hausse tendancielle des inscriptions en vigueur et stabilisation des prix sur une base mensuelle consécutive, depuis deux mois dans le cas de Québec », observe Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ. « Cela dit, cet impact plus tardif de la hausse des taux d’intérêt s’explique par le fait que le marché de Québec a évolué plus linéairement dans son cycle de croissance des prix, moins affecté par les excès de la surchauffe engendrés par un fort déséquilibre du marché, l’emprise des investisseurs/ spéculateurs et la surenchère qui l’accompagne, comme ce fut le cas dans la RMR de Montréal et les régions adjacentes. De ce fait, le marché de Québec est moins exposé à la réalisation du risque de correction significatif des prix qui prévaut actuellement dans certains marchés, conséquence du phénomène de surenchères excessives et généralisées qui engendré la surévaluation des propriétés ».

Faits saillants du mois d’août

La RMR de Québec a enregistré un déclin du nombre de transactions de 10 % au cours du mois d’août 2022, après avoir enregistré deux mois de hausse. De fait, il n’y a eu que 523 transactions, par rapport à un total de 584 transactions l’année passée pour la même période.





Alors que la Périphérie Nord de Québec continue d’enregistrer une hausse des transactions (3 %), l’agglomération de Québec a vu son nombre de transactions baisser (-14 %) par rapport à août 2021 tout comme pour la Rive-Sud de Québec (-7 %), une baisse déjà observée en juillet 2022.





Toutes les catégories de propriété ont vu leur nombre de transactions baisser, mais de manière très inégale. Les unifamiliales n’ont subi qu’une baisse de 1 %, alors que les copropriétés ont suivi avec une baisse de 15 %. Les petites propriétés à revenus ont vu, quant à elles, leurs transactions chuter plus fortement (-49 %), soit 30 ventes contre 59 à la même période l’année dernière.





Rejoignant la tendance provinciale, les inscriptions en vigueur enregistrent une certaine accélération de leur hausse depuis le mois de juin. Cependant, avec 2 656 inscriptions en vigueur, celles-ci restent 9 % inférieures à ce qui avait été enregistré à la même période l’année passée.





Les prix médians ont évolué de manière relativement distincte par catégorie de propriétés. Néanmoins, ceux-ci étaient, dans tous les cas, croissant par rapport au mois d’août 2021, de 8 % pour les unifamiliales, de 11 % pour les copropriétés et de 18 % pour les plex. Ainsi, ils ont atteint respectivement 335 000$, 241 000$ et 402 500 $. Toutefois, c’est en suivant l’évolution en mois consécutifs depuis mai dernier que nous remarquons un certain plafonnement du prix des propriétés, voire un léger affaiblissement du prix médian des unifamiliales. Le sommet semble avoir été atteint pour Québec, dans cette dernière catégorie.

