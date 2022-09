Dante Genomics va révolutionner la génomique universelle en proposant désormais des kits de prélèvement sanguin à domicile faciles pour le séquençage clinique de génome entier sans avoir recours à une aiguille

French German Italian Spanish Dutch

NEW YORK, 06 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics, un leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, a annoncé aujourd'hui que la société avait commencé à utiliser des kits de prélèvement sanguin à domicile sans aiguille pour ses tests cliniques haut de gamme de séquençage de génome entier, apportant ainsi la qualité supérieure des cliniques de premier plan aux tests à domicile.



Dante Genomics utilise ces kits de prélèvement sanguin à domicile pour son séquençage de génome entier sur le site Internet www.dantelabs.com, rendant plus facile que jamais et pratiquement indolore pour les patients le prélèvement d'échantillons sanguins par leurs propres moyens sans avoir à se rendre à l'hôpital ni interagir directement avec un phlébotomiste mobile.

« Cette innovation révolutionnaire découle de notre volonté constante de fournir un accès universel aux technologies génomiques de la plus haute qualité », a déclaré Andrea Riposati, PDG de Dante Genomics. « Tout le monde, partout sur la planète, mérite de bénéficier des soins génomiques les plus avancés. Tout le monde. Partout. »

Le prélèvement d'échantillons sanguins pour l'utilisation du séquençage génomique présente des avantages clés par rapport au prélèvement de salive :

L'ADN dérivé de la salive contient considérablement moins d'ADN que l'ADN dérivé du sang.

Il y a beaucoup moins de risques de contamination de l'ADN dues aux erreurs des utilisateurs.

Les échantillons sanguins présentent un pourcentage plus élevé de conformité aux normes de contrôle de la qualité, évitant aux clients de devoir fournir des échantillons supplémentaires pour de nouveaux tests.

En conséquence, les prélèvements sanguins réduisent considérablement les délais d'exécution pour les clients.

Grâce à cette innovation, les individus du monde entier ont accès à des tests génomiques de la plus haute qualité et désormais également aux meilleures options pour le prélèvement d'échantillons.

Dante a déployé deux produits pour les prélèvements sanguins :

Pour le marché américain, un dispositif autorisé par la FDA qui prélève des échantillons de sang liquide entier prêts à être utilisés pour l'isolation et le séquençage génomiques de l'ADN. Les utilisateurs peuvent prélever des échantillons sanguins chez eux sans interaction directe dans un laboratoire ou avec un phlébotomiste mobile.

Pour le marché européen, un dispositif marqué CE-IVD fournit des échantillons de sang séché entier du patient au laboratoire. Les sujets peuvent prélever avec succès des échantillons volumétriquement précis.

Dante continuera de proposer son kit de prélèvement de salive en option pour ses programmes de bien-être de l'ADN et d'autres applications spécifiques.

À propos de Dante Genomics

Dante Genomics est une société mondiale spécialisée dans les informations génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génome entier et l'intelligence artificielle. La société utilise sa plateforme pour améliorer les résultats des patients, du diagnostic à la thérapie, avec des actifs comprenant l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, une plateforme logicielle exclusive conçue pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

Contact :

Laura D’Angelo

Vice-présidente des relations avec les investisseurs

ir@dantelabs.com

+39 0862 191 0671

www.dantegenomics.com