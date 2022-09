Dante Genomics innova la genomica universale offrendo ora dei kit di prelievo del sangue facili da usare a casa per il sequenziamento clinico dell’intero genoma senza l’uso dell’ago

French German Italian Spanish Dutch

NEW YORK, Sept. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics , leader globale nella genomica e nella medicina di precisione, ha annunciato oggi che la Società ha iniziato a utilizzare dei kit per il prelievo di sangue a domicilio, senza ago , per il suo test di sequenziamento dell’intero genoma clinico premium, offrendo così l’alta qualità delle cliniche concierge ai test a domicilio.



Dante Genomics utilizza questi kit per il prelievo di sangue a domicilio per il sequenziamento dell’intero genoma sul sito www.dantelabs.com , rendendo più facile che mai e praticamente indolore per i pazienti raccogliere il proprio campione di sangue autonomamente senza doversi recare in ospedale o interagire direttamente con un flebotomo mobile.

“Questa innovazione rivoluzionaria nasce dalla nostra costante attenzione a fornire un accesso universale alle tecnologie genomiche della massima qualità”, ha dichiarato Andrea Riposati, CEO di Dante Genomics. “Chiunque, in qualsiasi parte del mondo, merita di ricevere le cure genomiche più avanzate. Chiunque. Ovunque.”

La raccolta di campioni di sangue per il sequenziamento genomico presenta vantaggi fondamentali rispetto alla raccolta della saliva:

Il DNA derivato dalla saliva contiene una quantità di DNA significativamente inferiore a quella del DNA derivato dal sangue.

Il rischio di contaminazione del DNA dovuta a un errore dell’utente è di gran lunga inferiore.

I campioni di sangue hanno una percentuale più alta di superamento degli standard di controllo di qualità, evitando al cliente di dover fornire un ulteriore campione da analizzare nuovamente.

Di conseguenza, il prelievo di sangue riduce notevolmente i tempi di esecuzione per il cliente.

Grazie a questa innovazione, gli individui di tutto il mondo possono accedere alla massima qualità dei test genomici e ora anche alle migliori opzioni per la raccolta dei campioni.

Dante ha distribuito due prodotti per la raccolta del sangue:

Per il mercato statunitense, un dispositivo registrato dalla FDA che raccoglie campioni di sangue liquido intero pronti per essere utilizzati per l’isolamento e il sequenziamento del DNA genomico. Gli utenti possono raccogliere campioni di sangue a casa senza interagire direttamente con un laboratorio o con un flebotomo mobile.

Per il mercato europeo, un dispositivo con marchio CE-IVD consegna campioni di sangue intero secco dal paziente al laboratorio. I soggetti possono raccogliere con successo campioni precisi dal punto di vista volumetrico.

Per i nostri programmi di benessere del DNA e altre applicazioni specifiche, Dante continuerà a offrire il kit di raccolta della saliva come opzione.

Informazioni su Dante Genomics

Dante Genomics è un’azienda globale specializzata in dati genomici che sviluppa e commercializza una nuova classe di applicazioni trasformative per la longevità e la salute basate sul sequenziamento del genoma intero e l’intelligenza artificiale (AI). L’azienda utilizza la propria piattaforma per fornire migliori risultati ai pazienti, che vanno dalla diagnostica alle terapie, con risorse che includono uno dei più grandi database genomici privati con consenso alla ricerca, un software proprietario studiato per l’uso dei dati genomici su vasta scala e processi proprietari che consentono un approccio su scala industriale al sequenziamento genomico.