Dante Genomics zorgt voor innovatie in universele genomica met nieuwe eenvoudige sets om zonder naald zelf bloed af te nemen voor whole genome sequencing

NEW YORK, Sept. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics , wereldwijd marktleider op het gebied van genomica en precisiegeneeskunde, heeft vandaag bekendgemaakt dat het bedrijf is gestart met het gebruik van bloedafnamesets zonder naald voor thuisgebruik voor zijn geavanceerde klinische whole genome sequencing-test, waarmee het bedrijf de kwaliteit van privéklinieken nu ook toegankelijk maakt voor zelftesten.



Dante Genomics gebruikt deze bloedafnamesets voor thuisgebruik voor zijn whole genome sequencing-test op de website www.dantelabs.com , waarmee het voor patiënten gemakkelijker dan ooit en vrijwel pijnloos wordt om zelf een bloedmonster af te nemen zonder een bezoek aan het ziekenhuis of contact met een bloedafnamemedewerker.

"Deze baanbrekende innovatie is het resultaat van ons niet-aflatende streven naar het bieden van universele toegang tot de beste technologieën voor genomica", zegt Andrea Riposati, CEO van Dante Genomics. "Iedereen, overal ter wereld, verdient het om de meest geavanceerde genoomzorg te ontvangen. Iedereen. Overal."

Het afnemen van een bloedmonster voor genome sequencing heeft belangrijke voordelen ten opzichte van het afnemen van speeksel:

DNA uit speeksel bevat beduidend minder DNA dan DNA uit bloed.

Er is veel minder risico op DNA-verontreiniging als gevolg van een gebruikersfout.

Het percentage bloedmonsters dat voldoet aan kwaliteitscontrolenormen is hoger, waardoor de klant minder vaak een extra monster hoeft te leveren dat opnieuw moet worden getest.

Zodoende verkort de afname van bloed de doorlooptijd voor de klant.

Dankzij deze innovatie kunnen mensen overal ter wereld toegang krijgen tot genoomtests van de hoogste kwaliteit en de beste mogelijkheden voor het afnemen van bloed.

Dante neemt twee producten voor bloedafname in gebruik:

Voor de Amerikaanse markt betreft dit een bij de FDA geregistreerd apparaat dat vloeibare bloedmonsters afneemt die gebruikt kunnen worden voor genomic DNA isolation en sequencing. Gebruikers kunnen thuis bloed afnemen zonder directe interactie met een laboratorium of bloedafnamemedewerker.

Het apparaat voor de Europese markt is voorzien van een CE-IVD-markering en verstrekt gestolde bloedmonsters van de patiënt aan het lab. De patiënt kan met succes volumetrisch nauwkeurige monsters afnemen.

Voor zijn DNA-welzijnsprogramma's en andere specifieke toepassingen blijft Dante ook de speekselafnameset aanbieden.

Over Dante Genomics

Dante Genomics is een mondiaal bedrijf op het gebied van genoominformatie dat vernieuwende transformatieve toepassingen op basis van whole genome sequencing en AI ontwikkelt en verkoopt voor gezondheids- en levensduurverlengende doeleinden. Het bedrijf gebruikt zijn platform om patiënten betere resultaten te bieden, van diagnose tot behandeling, met faciliteiten waaronder een van de grootste particuliere genoomdatabases met onderzoekstoestemming, eigen software die de kracht van genoomgegevens op grote schaal kan benutten en eigen processen die een industriële benadering van genome sequencing mogelijk maken.