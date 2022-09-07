股東提醒：Pomerantz 律師事務所代表 17 Education & Technology Group Inc. 的投資者調查索償事宜 - YQ

紐約, Sept. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 正在代表 17 Education & Technology Group Inc. (「17 E&T」或「公司」) (NASDAQ: YQ) 的投資者調查索償事宜。建議此類投資者聯絡 Robert S. Willoughby ｜電郵：newaction@pomlaw.com 或電話：888-476-6529 內線 7980。



調查涉及 17 E&T 及其某些高級職員及／或董事是否從事證券欺詐或其他非法商業行為。

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2020 年 12 月 4 日或前後，17 E&T 進行了首次公開招股，以每股 10.50 美元的價格出售了 2,740 萬股美國存託股票（「ADS」）。然後，在 2022 年 6 月 10 日，17 E&T 公佈了其第一季度財務業績，報告淨虧損 390 萬美元，收益同比下降近 50%，至 3,682 萬美元。

受此消息影響，17 E&T 的股價在 2022 年 6 月 10 日收市時為每股 2.40 美元，跌幅為 1.65 美元或 21.31%。

Pomerantz LLP 在紐約、芝加哥、洛杉磯、巴黎及特拉維夫均設有辦事處，被公認為是公司、證券和反壟斷集體訴訟領域的頂尖律師事務所。Pomerantz 由已故集體訴訟律師事務所院長 Abraham L. Pomerantz 創立，開創了證券集體訴訟領域。超過 85 年後的今天，Pomerantz 繼續傳承公司的傳統，為證券欺詐、違反信託義務及公司不當行為的受害者的權利而戰。該公司已代表集體成員追回了數百萬美元的損害賠償。請瀏覽 www.pomlaw.com。

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