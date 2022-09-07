Athenex 將參加 H.C. Wainwright 第 24 屆年度全球投資會議

紐約水牛城, Sept. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex (NASDAQ: ATNX) 是一家致力於發現、開發及將治療癌症與相關疾病的新療法商業化的全球生物製藥公司，今天宣佈管理層將出席 2022 年 9 月 12 日至 14 日在紐約州紐約市以虛擬方式舉行的 H.C. Wainwright 第 24 屆年度全球投資會議。 公司管理層也將在活動期間參與一對一的投資者會議。請參閱下面的簡報以了解詳情。



虛擬簡報演講日期：2022 年 9 月 12 日（星期一）上午 7 時（美國東部時間）

講者：行政總裁 Johnson Lau 醫生

網絡直播：請按此連結

簡報演講重溫將在其後 90 天內在 Athenex 網站上的 「活動及簡報」 頁面提供 請聯絡您在 H.C. Wainwright 的代表，在會議期間安排與 Athenex 進行一對一虛擬會議。有關 H.C. Wainwright 全球投資會議的資訊，請參閱活動的 網站。

關於 Athenex, Inc.

創立於 2003 年的 Athenex, Inc. 是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究、開發及將下一代癌症治療的細胞療法藥物商業化的領導者。為了實現這項使命，Athenex 投入多年的研發、臨床試驗、監管標準和製造經驗。公司現有的臨床產品系列主要源自以下核心技術：(1) 以 NKT 細胞為基礎的細胞治療及 (2) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效、無障礙及耐受的治療以改善癌症病人的生活。如欲了解更多資訊，請瀏覽www.athenex.com。

前瞻性陳述

除了歷史上的資訊，所有在新聞稿中的聲明、期望及假設均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常會用諸如「預期」、「繼續」、「可以」、「預計」、「打算」、「可能」、「計劃」、「潛在」、「策略」、「將會」和類似的用詞表達。雖然 Athenex 相信這些前瞻性陳述屬合理，但不應過度依賴在本新聞稿發佈日向我們提供資料後作出的任何此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於當前的估計和假設，並受各種風險和不確定因素的影響（包括但不限於 Athenex 向 美國證券交易委員會提交的文件所列的內容），其中許多陳述均超出 Athenex 的控制範圍，並且可能發生變化。實際結果可能與前瞻性陳述中明確或隱含的結果不同。風險和不確定因素包括：由於市場狀況或其他原因而發生的變化；無法完成此次發行的風險；此次發行計劃將發行認股權證的行使權；美國或國際整體經濟、健康、工業或政治狀況的影響；以及 Athenex 在截至 2022 年 6 月 30 日季度止的第 10-Q 表格季度報告及隨後向美國證券交易委員會提交的其他披露文件中確定的其他風險和不確定因素。本新聞稿中提供的所有資訊均截至本新聞稿發佈當日，除了法律要求，否則我們不承擔任何義務，亦不打算更新這些前瞻性陳述。

Athenex 聯絡人

投資者關係

Daniel Lang 醫學博士

Athenex, Inc.

電郵：danlang@athenex.com

Tim McCarthy

LifeSci Advisors, LLC

電郵：tim@lifesciadvisors.com