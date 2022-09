Kutsu Trainers’ Housen pääomamarkkinapäivään 28.9.2022

TRAINERS’ HOUSE OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 7.9.2022 klo 9.00

Sijoittajien pyynnöstä Trainers’ House aktivoitui sijoittajaviestinnässään vuonna 2021. Yhtiö piti tuolloin edellisen pääomamarkkinapäivän ja paransi muutenkin sijoittajien palvelemista. Aktiiviseen sijoittajaviestintään tulee nyt jatkoa.

Trainers’ House kutsuu kaikki yhtiöstä kiinnostuneet virtuaaliseen pääomamarkkinapäivään keskiviikkona 28.9.2022 klo 15.00–16.15. Tilaisuus järjestetään suorana verkkolähetyksenä.

Pääomamarkkinapäivässä kerrotaan Trainers’ Housen lähimenneisyydestä, nykytilasta sekä tulevaisuuden näkymistä. Tapahtumassa käsitellään markkinan tilannetta, yhtiön markkinanäkymiä, uutisia ja sijoittajia koskevia asioita. Tilaisuudessa puhuvat hallituksen puheenjohtaja Jari Sarasvuo, toimitusjohtaja Arto Heimonen ja talousjohtaja Saku Keskitalo. Tilaisuuden juontaa Anna Sorainen.

Osallistuaksesi virtuaalisesti ilmoittaudu etukäteen osoitteessa https://www.trainershouse.fi/cmd/. Linkki tilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

Osallistujat voivat lähetyksen aikana esittää kirjallisia kysymyksiä tapahtuman katselusivun kautta. Kysymyksiin vastataan lähetyksen lopuksi. Esitysten tallenteet julkaistaan Trainers’ Housen verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen. Tilaisuus pidetään suomeksi.

Trainers’ Housen pääomamarkkinapäivän 2022 ohjelma

15.00 – Avaus

15.05 – Tiivistelmä kiireisille

15.10 – Markkinapotentiaali ja Trainers’ Housen nykytilanne

15.30 – Sudenkuopat ja miten ne vältämme

15.45 – Uutisia sijoittajille

16.00 – Kysymyksiä ja vastauksia

Ohjelmaan saattaa tulla muutoksia.

LISÄTIEDOT

Arto Heimonen, toimitusjohtaja, puh. 0404 123 456

Saku Keskitalo, talousjohtaja, puh. 0404 111 111

TRAINERS' HOUSE OYJ

Trainers’ Housen missio on auttaa ihmistä eteenpäin. Synnytämme mainetta, luomme mahdollisuuksia ja tarjoamme menestyksen menetelmiä – niin asiakkaille kuin omille työntekijöillemmekin. Toiminnan tarkoitus on koskettaa ihmistä, sähköistää johtamista ja tuottaa todennettavia tuloksia.



Vuonna 2021 Trainers’ House -konsernin liikevaihto oli 10,3 miljoonaa euroa. Operatiivista voittoa syntyi 1,3 miljoonaa euroa, joka on 13 prosenttia liikevaihdosta. Vuoden 2021 lopussa konserni työllisti kokopäiväiseksi muutettuna 126 henkilöä.

Lue lisää www.trainershouse.fi/sijoittajille