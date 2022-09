Quadient parmi les finalistes du 13e Prix annuel des entreprises responsables de Reuters Events

English French

Paris, le 7 septembre 2022



Quadient (Euronext Paris : QDT), leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce faire partie des finalistes des 13e Prix annuels Reuters Events des entreprises responsables, les Responsible Business Awards, dans la catégorie Diversité, Equité et Inclusion.

Les prix Responsible Business Awards récompensent et célèbrent les entreprises leaders dans le domaine du développement durable ayant un impact positif sur la société, les affaires et l'environnement. Ce programme est une référence pour les entreprises du monde entier qui cherchent à démontrer leur excellence vis-à-vis de leurs pairs au niveau international.

La stratégie de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) de Quadient s'articule autour de cinq piliers : Les Collaborateurs, les Solutions, l'Ethique et la Conformité, l'Environnement et la Philanthropie. La signature de chartes et la participation active à des projets autour de l'inclusion et la diversité, le déploiement d'une politique d'inclusion et de diversité en 2021 et la poursuite du développement du programme de groupes affinitaires « Empowered Communities » de l'entreprise pour tous les employés figurent parmi les principales initiatives de Quadient. Le programme « Empowered Communities » est ouvert à tous les employés, propose des espaces de discussion protégés et sensibilise les employés à des thèmes importants liés à l'inclusion et à la diversité.

« Nous sommes ravis de figurer parmi les finalistes des Responsible Business Awards, alors que nos collaborateurs et l’équipe de direction travaillent collectivement à la création d'une culture plus diverse et inclusive, où chacun a les mêmes opportunités de réussite », a déclaré Brandon Batt, Directeur de la Transformation et des Ressources Humaines (par intérim) de Quadient. « Le programme RSE de Quadient est au cœur de la stratégie de l'entreprise, tandis que nous poursuivons notre trajectoire de croissance. Notre engagement à offrir une culture inclusive chez Quadient a un impact positif sur nos relations avec toutes nos parties prenantes, et nous permet de recevoir la reconnaissance de nos équipes, nos clients, nos partenaires, nos actionnaires et les analystes comme un lieu de travail inclusif. »

Ces dernières années, le programme RSE et les pratiques ESG de Quadient ont été reconnus à plusieurs reprises par des agences de notation externes, notamment Vigeo Eiris, Gaïa Research, EcoVadis, CDP, ISS ESG et MSCI. L'entreprise a également rejoint cette année l'indice Global 100 Corporate Knights des entreprises les plus durables au monde. Quadient continue de se concentrer sur la croissance profitable de ses activités, de manière durable et transparente, à travers un programme RSE complet et en conformité avec son engagement envers le Pacte Mondial des Nations Unies.

