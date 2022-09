Nasdaq Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2022/09

Aalborg, 7. september 2022



AaB i forhandling om transfer af Mathias Ross



Aalborg Boldspilklub A/S har indledt forhandlinger med en udenlandsk klub om en transfer af på U/21-landsholdsspiller Mathias Ross.



Mathias Ross kom som U/13-spiller til AaB fra partnerklubben Aalborg KFUM.



21-årige Mathias Ross, der har kontrakt med AaB indtil 30. juni 2025, har spillet 104 kampe og scoret seks mål for AaB.



Et eventuelt salg af Mathias Ross forventes umiddelbart at påvirke årets resultat fra en forventning om et resultat i niveauet minus 10 til minus 15 mio. kr. til en forventning i niveauet minus 8 til minus 12 mio. kr.



I ovenstående er indregnet strategiske investeringer i den kommercielle udvikling.



AaB har ikke yderligere kommentarer, mens forhandlingerne om Mathias Ross’ mulige transfer pågår.



Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Thomas Bælum

Administrerende direktør