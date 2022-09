Guardian Capital LP vise à révolutionner la retraite au moyen de solutions novatrices, y compris une tontine unique et moderne

English French

Les solutions de longévité ParcoursGardéMC créées en partenariat avec le professeur Moshe A. Milevsky, PhD, sont conçues pour résoudre ce que l’économiste lauréat du prix Nobel William Sharpe a décrit comme le « problème le plus indésirable et le plus difficile de la finance »1.



TORONTO, 07 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Guardian Capital LP (Guardian Capital) a franchi une étape décisive pour résoudre le décalage entre la longévité humaine et la longévité du portefeuille en lançant les solutions de longévité ParcoursGardéMC.

Le professeur Milevsky, reconnu mondialement pour son leadership intellectuel en matière de retraite et de longévité des portefeuilles, a joué un rôle déterminant dans l’élaboration de ces solutions qui visent à faire en sorte que les retraités aient un revenu suffisant pour répondre à leurs besoins courants sans épuiser leur capital.

En sa qualité d’auteur de 17 livres, dont son plus récent, How to Build a Modern Tontine, et de plus de 66 articles évalués par des pairs et de centaines d’autres articles, le professeur Milevsky et son expertise ont été essentiels à la conception de cette gamme transformationnelle de solutions de placements pour les investisseurs canadiens, qui s’efforcent d’atténuer la crainte généralisée qu’ils ont de manquer d’argent à la retraite.

« Je suis très fier de faire partie de ces solutions canadiennes, qui répondent aux plus grands risques auxquels sont exposés les retraités et qui sont parmi les premières du genre à l’échelle mondiale », affirme M. Milevsky. « En me fondant sur des centaines d’années de recherche et d’amélioration et sur la réputation que s’est bâtie Guardian Capital depuis 60 ans visant à faire ce qu’il faut pour les investisseurs canadiens, je suis convaincu que ces solutions révolutionneront le paysage de la retraite. »

Les solutions

Fonds de décaissement géré 2042 ParcoursGardé MC : Cette solution est l’une des premières au Canada, spécifiquement conçue pour optimiser l’utilité du capital investi pendant la retraite. Le fonds cherche à générer des rentrées de fonds attrayantes et stables sur une période de 20 ans au moyen de techniques de gestion du risque sophistiquées visant à prolonger la durée de vie du portefeuille.

« Pendant trop d’années, les retraités canadiens ont craint d’épuiser le bas de laine qu’ils ont travaillé si fort pour créer », a déclaré Barry Gordon, directeur général et chef de la gestion des actifs de détail au Canada, Guardian Capital. « Les solutions de longévité ParcoursGardéMC sont notre réponse à cette préoccupation. Nous avons créé trois solutions uniques et novatrices pour aider les investisseurs à choisir l’option qui leur convient le mieux. Nous avons conçu ces solutions selon leur point de vue et nous visons à atténuer leurs plus grandes craintes financières. »

Pour ce faire, Guardian Capital devait se tourner vers l’avenir tout en tirant parti du passé. Cela signifiait de créer une approche unique et moderne de la tontine qui, pendant des centaines d’années, a été l’un des produits financiers les plus populaires auprès des personnes qui étaient prêtes à sacrifier l’héritage pour obtenir un revenu plus élevé.

« Grâce à notre tontine moderne, les investisseurs qui craignent de perdre leur épargne ont droit à leur part du fonds, à mesure qu’il s’épuisera dans 20 ans », explique M. Gordon. Pendant cette période de 20 ans, nous cherchons à faire croître le capital investi autant que possible afin de maximiser les versements au titre de la longévité. Entretemps, les investisseurs qui procèdent à un rachat anticipé ou qui décèdent laissent une partie de leur actif dans le fonds commun au profit des porteurs de parts survivants, ce qui augmente le taux de rendement. Tous les porteurs de parts survivants dans 20 ans participeront à toute croissance des actifs de la tontine, générée par la croissance composée et la mise en commun des crédits de survivant. Ces versements peuvent être utilisés pour financer les dernières années de leur vie comme ils le jugent approprié et visent à faire en sorte que les investisseurs ne vivent pas plus longtemps que leur portefeuille de placements. »

Alors que le nombre de personnes âgées de 85 ans et plus a doublé depuis 2001, et que les projections suggèrent que ce nombre pourrait tripler d’ici 20462, Guardian Capital a entrepris de créer des solutions innovantes que les membres de ce groupe démographique pourraient utiliser lorsqu’ils recherchent un plus grand sentiment de sécurité financière.

« Guardian a consacré six décennies à faire passer les besoins de ses clients et de ses investisseurs en premier, a déclaré George Mavroudis, président et chef de la direction de Guardian Capital Group Limited. « Les solutions de longévité ParcoursGardéMC incarnent cet objectif en cherchant à offrir aux retraités plus de tranquillité d’esprit en atténuant l’inquiétude de savoir si leur argent leur permettra de profiter des prochaines décennies de leur vie.

Consultez guardpath.ca pour en savoir plus sur la façon dont Guardian Capital vise à révolutionner la retraite.

À propos de Guardian Capital LP

Guardian Capital LP est le gestionnaire et le gestionnaire de portefeuille des Fonds Guardian Capital et des FNB Guardian Capital, et possède des compétences dans un éventail de catégories d’actif, de régions géographiques et de mandats spécialisés. En outre, Guardian Capital LP gère des portefeuilles pour des clients institutionnels comme des régimes de retraite à prestations déterminées et à cotisations déterminées, des assureurs, des fondations, des fonds de dotation et des fonds de placement. Guardian Capital LP est une filiale en propriété exclusive de Guardian Capital Group Limited, qui succède à sa société de gestion de placements initiale fondée en 1962. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Guardian Capital LP, veuillez téléphoner au 1-866-383-6546 ou consulter le site www.guardiancapital.com/investmentsolutions/fr/a-propos/#.

À propos de Guardian Capital Group Limited

Guardian Capital Group Limited (Guardian) est une société de services financiers diversifiée d’envergure mondiale qui exerce ses activités dans deux principaux secteurs : la gestion de placements et la gestion de patrimoine. En date du 30 juin 2022, Guardian gérait des actifs de 46,9 milliards de dollars canadiens et administrait des actifs de 27,6 milliards de dollars canadiens, tout en gérant un portefeuille de placements exclusif dont la juste valeur marchande s’élevait à 651 milliards de dollars canadiens. Guardian fournit des solutions étendues en matière de gestion de placements à ses clients institutionnels et privés par l’intermédiaire de ses filiales, tout en offrant des services complets de gestion de patrimoine aux conseillers financiers dans son réseau national de distribution de fonds communs de placement, de titres et d’assurances. La réputation de Guardian pour sa croissance régulière, ses relations à long terme et ses valeurs fondamentales de fiabilité, d’intégrité et de stabilité a été la clé de sa réussite au cours de six décennies, et ce, depuis sa fondation en 1962. Ses actions ordinaires et de catégorie A sont cotées à la Bourse de Toronto comme GCG et GCG.A, respectivement. Pour en savoir plus sur Guardian, consultez le www.guardiancapital.com.

Contrairement aux fonds communs de placement traditionnels ou aux fonds négociés en bourse (« FNB »), les solutions de longévité ParcoursGardéMC sont des structures de fonds de placement uniques, et les investisseurs devraient examiner attentivement si leur situation financière et leurs objectifs de placement concordent avec ces placements axés sur la retraite. Les parts peuvent convenir à un investisseur principalement soucieux de disposer d’un revenu suffisant à la retraite, surtout dans les dernières années de sa vie. Elles pourraient ne pas convenir à un investisseur dont l’objectif principal est de léguer un capital à sa succession. Les solutions de longévité ParcoursGardé ne sont pas des compagnies d’assurance, les parts ne sont pas des contrats d’assurance ou de rente et les porteurs de parts ne bénéficieront pas de la protection des lois sur les assurances. Les distributions offertes par les solutions de longévité ParcoursGardé ne sont ni garanties ni soutenues par une compagnie d’assurance ou un tiers. Le rendement total à long terme et la durabilité du taux de distribution du Fonds de décaissement géré peuvent être touchés par le risque lié à la volatilité et à la séquence des rendements. Les paiements de la Fiducie tontine moderne sont liés à la vie du porteur de parts et, par conséquent, les personnes ayant des problèmes de santé graves ou mettant leur vie en danger ne devraient pas investir dans la Fiducie tontine moderne, puisque le montant qu’un porteur de parts recevra au moment du rachat (volontaire ou au décès) effectué avant le versement du paiement forfaitaire après 20 ans sera inférieur à la valeur liquidative par part alors en vigueur, comme il est décrit dans le prospectus. Le rendement total à long terme de la Fiducie tontine moderne subira l’incidence des taux de rachat réels et pourrait augmenter ou diminuer à mesure que les taux de mortalité ou les rachats volontaires augmentent ou diminuent. Cette liste des risques associés à un placement dans ces solutions de longévité ParcoursGardé n’est pas exhaustive. Veuillez vous reporter au prospectus pour obtenir des détails.

Le présent communiqué de presse est publié à des fins d’information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou d’achat des solutions de longévité GuardPath et n’est pas et ne doit pas être interprété comme un conseil en placement, ni un conseil fiscal, juridique ou comptable, et ne doit pas être considéré comme tel. Un placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des renseignements importants sur les fonds communs de placement et les FNB figurent dans leur prospectus respectif. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Un investisseur paiera habituellement des frais de courtage à son courtier s’il achète ou vend des parts d’un FNB à la TSX. Si les parts sont achetées ou vendues à la TSX, l’investisseur pourrait payer un montant supérieur à la valeur liquidative actuelle lors de l’achat des parts du FNB et recevoir un montant inférieur à la valeur liquidative actuelle lors de la vente. Les solutions de longévité ParcoursGardéMC sont parrainées par Guardian Capital LP et ne peuvent être vendues que dans certaines provinces ou certains territoires du Canada.

